EVP nominiert Daniel Sommer aus dem Säuliam für die Regierung

Adliswil EVP nominiert Daniel Sommer aus dem Bezirk Affoltern für Regierungsrat Noch nie hat es die EVP in den Zürcher Regierungsrat geschafft. Nun versucht sie es nochmals – mit dem EVP-Kantonsrat Daniel Sommer. sda 10.04.2022, 22.50 Uhr

EVP-Kantonsrat Daniel Sommer. Archiv/Livia Häberling

Die EVP will einen Sitz im Regierungsrat erobern. Die Delegierten haben am Samstag in Adliswil den Zürcher Kantonsrat Daniel Sommer einstimmig als ihren Kandidaten nominiert.