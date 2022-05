Leitartikel Abstimmung zum Stimmrechtsalter 16: Mit Rechten sollten auch Pflichten kommen Eigentlich gäbe es viele gute Argumente für eine Herabsetzung des Stimmrechtsalters. Doch einen entscheidenden Punkt lässt die Vorlage leider aussen vor. Sven Hoti Jetzt kommentieren 09.05.2022, 14.15 Uhr

Sollen 16- und 17-Jährige auch abstimmen dürfen? Das Zürcher Stimmvolk entscheidet darüber am 15. Mai an der Urne. Symbolbild: Peter Klaunzer / Keystone

Österreich hat es, Malta, Schottland und Wales ebenso, der Kanton Glarus auch – und die reformierte Landeskirche: das Stimmrechtsalter 16. Nun kann der Kanton Zürich nachziehen. Das Stimmvolk befindet am 15. Mai darüber, ob das Stimm- und Wahlrechtsalter von 18 auf 16 gesenkt werden soll. Nicht davon tangiert wäre das passive Wahlrecht, also die Möglichkeit, sich für ein politisches Amt aufstellen zu lassen. Dieses bliebe bei 18.

Grundsätzlich ist es eine sympathische Idee, auch 16- und 17-Jährige am politischen Geschehen im Land teilhaben zu lassen. Wie die Befürworterinnen und Befürworter richtigerweise hervorheben, sind die Jungen am stärksten von den Abstimmungsentscheiden betroffen. Zudem gibt es auch Minderjährige, die sich für Politik interessieren und gut überlegte Entscheide treffen können. Manche Jungen engagieren sich sogar bereits heute stärker politisch als gewisse Erwachsene im fortgeschrittenen Alter.

Weder die Stimmbeteiligung noch das politische Interesse würde steigen

Die Gegnerinnen und Gegner hingegen führen unter anderem ins Feld, dass die Stimmbeteiligung und das Interesse an der Politik auch mit der Einführung vom Stimmrechtsalter 16 nicht steigen wird. Eine Studie des Zentrums für Demokratie in Aarau stützt diese These: Die Forscherinnen und Forscher befragten insgesamt 2710 Glarnerinnen und Glarner zur politischen Teilnahme im Kanton. Dazu muss man wissen: Glarus hat als bislang einziger Kanton sein Stimmrechtsalter bereits 2007 auf 16 gesenkt. Das Ergebnis der Studie war ernüchternd: Die Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen sowie das politische Interesse ist nicht gestiegen.

Dieselbe Entwicklung zeigt sich bei den Daten des Bundesamtes für Statistik zur Stimm- und Wahlbeteiligung seit 1991 – also seit der Einführung des Stimmrechtsalters 18. Beide Faktoren sind seither nicht gewachsen, sondern unterliegen regelmässigen Schwankungen, wie sie je nach Thema der Vorlage nun mal vorkommen. Anzufügen ist, dass mit der Annahme der Vorlage lediglich 22'143 Personen im Kanton Zürich zu den Stimmberechtigten hinzukämen. Nur ein Bruchteil davon jedoch würde auch an die Urne gehen, sagen selbst die Befürworterinnen und Befürworter der Vorlage.

Das Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten geriete aus den Fugen

Doch weder die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter noch der Grossteil des Argumentariums der Gegnerinnen und Gegner sollten den Ausschlag geben für die Beurteilung, ob das Stimmrechtsalter 16 nun etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Denn ganz unabhängig davon fehlt der Vorlage leider ein simpler, aber ganz entscheidender Punkt: die Fairness. Die Initiantinnen und Initianten wollen mit der Vorlage nämlich die Rechte für Minderjährige ausdehnen, ohne jedoch auch die Pflichten miteinzuschliessen. Mit dem Stimmrechtsalter müsste also konsequenterweise auch die Mündigkeit auf 16 Jahre gesenkt werden.

Die Mündigkeit ist gemäss Zivilgesetzbuch mit der Volljährigkeit, also mit 18 Jahren, erreicht. Es ist der Zeitpunkt, an dem Jugendliche nicht mehr nach dem Jugendstrafrecht, sondern nach dem Erwachsenstrafrecht beurteilt werden, heiraten und vollumfänglich Verträge abschliessen dürfen. Es ist auch der Zeitpunkt, an dem grundsätzlich erstmals Steuern fällig werden.

Bislang herrschte ein Gleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Stimmberechtigten – mit der Annahme der Vorlage würde dieses aufgehoben.

Eine nationale Lösung wäre zielführender

Mit der Vorlage traut man den 16- und 17-Jährigen zu, über teils komplexe Vorlagen zu Themen wie den Steuersatz, Zweitwohnungen oder die Heiratsstrafe abzustimmen. Gleichzeitig jedoch aberkennt man ihr Verantwortungsbewusstsein, wenn es etwa um den Häuserkauf oder den Entscheid, jemanden zu heiraten, geht. Wer auf der einen Seite abstimmen und wählen will, soll auf der anderen Seite auch Pflichten erfüllen müssen. Das ist nur fair – unabhängig davon, wie sympathisch die Vorlage auch scheinen mag.

Mit der Vorlage haben es die Initiantinnen und Initianten leider verpasst, auf faire Art und Weise die politische Teilhabe der Jugendlichen zu stärken. Sie halten 16-Jährige für genauso kompetent wie Erwachsene, wenn es um Abstimmungsfragen geht. Dann sollen sie ihnen aber auch zutrauen, genauso Verantwortung übernehmen zu können. Eine ausgeglichenere Lösung wäre also wünschenswert. Eine solche müsste man auf nationaler Ebene beschliessen – dann wäre gleich allen 16- und 17-Jährigen in der Schweiz gedient.

