Abstimmung Zürcher Stimmvolk entscheidet über den Weg zum Schweizer Pass Weil der SVP die vom Kantons- und Regierungsrat beschlossenen Regeln für Einbürgerungen zu lasch sind, kommt es am 15. Mai zur Abstimmung über das kantonale Bürgerrechtsgesetz. Das sind die wichtigsten Punkte. 06.04.2022

Der Weg zum Schweizer Pass wird auch mit dem kantonalen Bürgerrechtsgesetz definiert, über das die Zürcher Stimmberechtigten am 15. Mai entscheiden. Keystone

Der Ausländeranteil im Kanton Zürich liegt aktuell bei 27 Prozent. Gut ein Viertel der Bevölkerung ist also von der Demokratie ausgeschlossen. Wer dennoch daran teilnehmen will, kann sich einbürgern lassen. Die Voraussetzungen dazu sind teils vom Bund, teils von den Kantonen festgelegt; wie weit sie erfüllt sind, prüfen auch die Gemeinden. Nachdem der Bund sein Einbürgerungsrecht 2018 überarbeitet hatte, zieht nun der Kanton Zürich mit seinem revidierten Bürgerrechtsgesetz nach. Es übernehme in vielen Bereichen das geltende Recht und die bewährte Praxis, hält der Regierungsrat fest. Ziel sei ein schweizweit einheitlicheres Einbürgerungsverfahren.

Im Kantonsrat hatte die Vorlage eine klare Mehrheit von 126 zu 47 Stimmen erhalten. Doch die unterlegene SVP ergriff das Referendum. Deshalb kommt es nun am 15. Mai zur Volksabstimmung. Die SVP kritisiert vor allem folgende Punkte, wie sie am Mittwoch vor den Medien darlegte:

Die wichtigsten Streitpunkte Deutschkenntnisse: «Bewerberinnen und Bewerber müssen fähig sein, sich im Alltag in Wort und Schrift nach den Vorgaben des Bundesrechts in deutscher Sprache zu verständigen», heisst es im neuen kantonalen Bürgerrechtsgesetz. Wer nicht Deutsch als Muttersprache oder einen hiesigen Schulabschluss hat, muss demnach schriftlich Sprachniveau A2 (grundlegende Kenntnisse), mündlich Sprachniveau B1 (fortgeschrittene Sprachverwendung) nachweisen. Der SVP sind diese Vorgaben des Bundes zu wenig anspruchsvoll. Sie hätte gern jeweils eine Stufe höher im sechsstufigen System der Sprachniveaus, das von A1 bis C2 reicht.

Aufenthaltsdauer: Die vom Kantons- und Regierungsrat beschlossene Vorlage verlangt, dass Einbürgerungswillige mindestens zwei Jahre in der Gemeinde gewohnt haben, wo sie sich einbürgern lassen wollen. Die SVP will mindestens vier Jahre Aufenthaltsdauer in der Gemeinde. Das Bundesrecht verlangt zehn Jahre Aufenthalt in der Schweiz.

Gebühren: Für unter 20-Jährige wäre die Einbürgerung gemäss dem neuen kantonalen Bürgerrechtsgesetz gratis, 20- bis 25-jährige müssten nur den halben Tarif bezahlen. Die SVP ist gegen gebührenfreie Einbürgerungen; sie findet, auch die Jungen könnten ein paar hundert Franken bezahlen. Bei einer Einbürgerung von über 25-Jährigen kassiert der Bund 100 Franken, der Kanton 500 Franken und die Gemeinden verrechnen unterschiedliche Tarife zwischen 200 und 3000 Franken, wie das kantonale Gemeindeamt auf Anfrage mitteilte, wobei der Gemeinde-Durchschnitt bei 900 Franken liege.

Jacqueline Fehr (SP), Regierungspräsidentin. Anthony Anex

Auch ihre im Kantonsrat gescheiterte Forderung nach einer gesetzlichen Grundlage dafür, dass Gemeinden bei der Polizei Auskünfte über Einbürgerungswillige einholen können, bringt die SVP nun im Abstimmungskampf erneut vor. Ein Strafregisterauszug, wie ihn das Gesetz verlangt, genügt ihr nicht. Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) hatte bereits im Kantonsrat entgegnet, dass mit dem regierungsrätlichen Gesetzesvorschlag jede nötige Abklärung möglich sei. Im Parlament hatte die SVP in diesem Punkt wie auch beim Thema Deutschkenntnisse die FDP auf ihrer Seite. Diese empfiehlt nun jedoch die Gesetzesvorlage zur Annahme. Auch im Parlament hatte sie diese in der Schlussabstimmung zusammen mit allen Fraktionen ausser der SVP gutgeheissen.

Zwei gegensätzliche Grundhaltungen zur Einbürgerung

In der Parlamentsdebatte waren auch schon zwei gegensätzliche Grundhaltungen zu Einbürgerungen zur Sprache gekommen. «Aus SVP-Sicht ist der Schweizer Pass der Endpunkt einer erfolgreichen Integration», hielt SVP-Kantonsrätin Romaine Roggenmoser nun erneut fest.

Für den Regierungsrat und die Kantonsratsmehrheit ist die Einbürgerung hingegen ein Akt, der die Integration weiter vorantreiben kann und soll. «Der Kanton hat ein Interesse daran, dass gut integrierte Ausländerinnen und Ausländer zu Mitbürgerinnen und Mitbürgern werden», schreibt der Regierungsrat in der Abstimmungszeitung. Die Schweiz sei als direkte Demokratie darauf angewiesen, dass sich hier lebende Menschen am gesellschaftlichen und politischen Leben beteiligen. Eine Einbürgerung wirke sich langfristig positiv auf die wirtschaftliche, politische und soziale Integration aus.

Eine Verschärfung der Einbürgerungskriterien beschlossen Regierung und Kantonsratsmehrheit jedoch bei den Wartefristen für straffällige Jugendliche, die nicht im Strafregister erfasst werden: Nach einer Verurteilung müssten diese im Falle von Vergehen wie zum Beispiel einfacher Körperverletzung oder Sachbeschädigung zwei Jahre warten, bevor sie sich einbürgern lassen können; nach Verurteilung wegen eines Verbrechens, etwa vorsätzlicher Tötung, Raub oder Vergewaltigung, betrüge die Wartefrist fünf Jahre.

Was heisst Neutralität?

Das neue Bürgerrechtsgesetz schreibt zudem für Einbürgerungswillige, die nicht in der Schweiz die Schule besucht oder eine Ausbildung abgeschlossen haben, einen Grundkenntnistest über die hiesige Politik, Gesellschaft, Geschichte und Geografie vor. Dieser enthält zum Beispiel Fragen wie: Wie viele politische Gemeinden gibt es in der Schweiz? Oder, ganz aktuell: Die Schweiz ist neutral. Was heisst das?

