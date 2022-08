Kanton Zürich Kreislaufwirtschaft: Stimmvolk stimmt über nachhaltigeres Wirtschaften ab Am 25. September entscheiden die Stimmberechtigten des Kantons Zürich über den regierungsrätlichen Gegenvorschlag zur Kreislauf-Initiative der Jungen Grünen. Er könnte unseren Alltag punkto Abfälle markant verändern. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 16.08.2022, 17.00 Uhr

Bauabfälle, wie auf dem Bild in Rümlang, sollen vermehrt wiederverwendet oder vermieden werden. Doch der Gegenvorschlag zur Kreislauf-Initiative betrifft auch das Konsumverhalten in Privathaushalten. Bild: Keystone

Stell dir vor, es ist Volksabstimmung – und niemand hat etwas gegen die Vorlage, obwohl sie unser Alltagsleben längerfristig markant beeinflussen könnte. So präsentiert sich die Ausgangslage beim Gegenvorschlag zur Kreislauf-Initiative, über den das Stimmvolk des Kantons Zürich am 25. September entscheidet.

Bei einem Ja wäre beispielsweise Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, soweit der Kanton und die Gemeinden darauf Einfluss nehmen können. Oder der Verbrauch an Verpackungsmaterialien bei Einkäufen. Generell gälte es, Abfall zu vermeiden. Bei Bauprojekten gewänne der Erhalt bestehender Bausubstanz an Bedeutung, ebenso das Recycling von Baumaterial, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Jungen Grünen gingen dem Regierungsrat zu wenig weit

Doch der Reihe nach. Zunächst hatten die Jungen Grünen ihre Kreislauf-Initiative lanciert. Sie zielte mit einem neuen Artikel in der Kantonsverfassung auf einen ressourcenschonenden Konsum mit möglichst viel Recycling ab.

Dem Zürcher Regierungsrat war dieser Fokus auf Konsum zu eng gefasst. Denn für einen Grossteil des Ressourcenverbrauchs sei nicht das Konsumverhalten von Privathaushalten, sondern die Bauwirtschaft verantwortlich. Daher legte die mehrheitlich bürgerliche Kantonsregierung unter Federführung von Baudirektor Martin Neukom (Grüne) einen begrifflich weiter gefassten Gegenvorschlag vor. Der Kantonsrat stimmte diesem Ende Januar mit 160 zu 0 Stimmen zu.

Der Gegenvorschlag besteht aus folgenden Grundsätzen, die in die Kantonsverfassung zu schreiben wären:

«Kanton und Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für einen schonenden Umgang mit Rohstoffen, Materialien und Gütern sowie für die Schliessung von Stoffkreisläufen.»

Und weiter:

«Sie treffen Massnahmen zur Vermeidung von Abfällen sowie zur Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von Materialien und Gütern.»

Nach dem kantonsrätlichen Ja zum Gegenvorschlag zogen die Jungen Grünen ihre Initiative zurück. Weil über Änderungen der Kantonsverfassung letztlich immer das Volk entscheiden muss, kommt es nun zur Abstimmung. Ein Ja hätte zwar keine unmittelbar zwingenden Folgen, doch es würde dem Kanton und den Gemeinden den Rücken stärken im Bestreben, nachhaltiges Wirtschaften vermehrt zu fördern und einzufordern.

Mehr «Kreislaufwirtschaft» statt «lineare Wirtschaft»

Der Begriff «Kreislaufwirtschaft» bezieht sich auf Stoffkreisläufe, wie sie in der Natur stattfinden. «Angetrieben durch Sonnenlicht, verwendet die Natur die gleichen Stoffe immer wieder. Es entsteht dabei kein Abfall, der deponiert werden müsste», hält der Regierungsrat in der Abstimmungszeitung fest. In einer Kreislaufwirtschaft gelte es, möglichst viele Stoffe immer wiederzuverwenden.

Doch die Wirtschaft funktioniere heute anders: Zur Produktion von Gütern würden vielfach nichterneuerbare Rohstoffe abgebaut. Nach Gebrauch würden die Stoffe zu Abfall, teils verbrannt – und dann auf Deponien landen. «Dies wird als lineare Wirtschaft bezeichnet», so der Regierungsrat weiter. «Sie ist nicht nachhaltig.»

Denn dabei gehe auch viel Energie verloren. Zu den Folgen einer solchen «linearen Wirtschaft» schreibt der Regierungsrat: «Es wird geschätzt, dass die Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen zu Materialien, Gütern und Lebensmitteln weltweit für etwa die Hälfte der Treibhausgasemissionen, mehr als 90 Prozent des Verlusts an Biodiversität und in gleichem Mass für Wasserknappheiten verantwortlich ist.»

Drei Tonnen Abfall pro Kopf und Jahr

Aktuell produziert jede Zürcherin und jeder Zürcher laut Regierungsrat pro Jahr knapp drei Tonnen Abfall. Das macht rund acht Kilogramm pro Tag, inklusive Bauabfall. Die Siedlungsabfälle machen davon knapp zwei Kilo pro Person und Tag aus. Zum Vergleich: Street-Parade-Besuchende hinterlassen an der Megaparty im Schnitt 130 Gramm Abfall, wie der Verein Street Parade errechnet hat.

Nur ein Viertel der besagten drei Tonnen pro Kopf und Jahr stammt aus den Haushalten. «Der grösste Teil ist Bauabfall und füllt unsere Deponien», so der Regierungsrat. Zwar habe der Kanton Zürich bereits Fortschritte beim Aufbereiten von Bauabfällen zu neuen Baustoffen erzielt. Doch von den knapp drei Tonnen Abfall pro Kopf würden nur rund zwei Tonnen rezykliert.

Das Ziel sei, dank der konsequenten Schliessung von Stoffkreisläufen immer weniger Material auf Deponien abzulagern. Dabei gehe es nicht nur um die Förderung von Recycling. Denn dies verbraucht auch Energie. Sondern vor allem um ein grösseres Augenmerk auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Dies biete auch ökonomische Chancen. Schliesslich würden Kreislauftechnologien weltweit immer gefragter.

Abfall in der Schweiz In der Schweiz entstehen laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) jährlich 80 bis 90 Millionen Tonnen Abfall, der Grossteil davon auf Baustellen in Form von Aushub- und Ausbruchs- sowie Rückbaumaterialien. Mit 716 Kilogramm pro Kopf und Jahr habe die Schweiz allerdings auch eines der weltweit höchsten Siedlungsabfall-Aufkommen. Zugleich zähle die hiesige Recyclingquote zu den höchsten: Gut die Hälfte der Schweizer Siedlungsabfälle werde bereits rezykliert.

Zwölf Tipps So können Sie Abfall vermeiden Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) hat die Kreislaufwirtschaft bereits zu einem strategischen Ziel erklärt. Auf der ERZ-Website finden sich deshalb Tipps zur Abfallvermeidung. Einige Beispiele: -Für Babys wiederverwendbare Stoffwindeln nutzen. Babykleider mieten bei Anbietern wie Miniloop, Oioioibaby und biboutic. -Nicht mehr benötigte Brillen im Geschäft zurückgeben. -Bücher aus Bibliotheken ausleihen oder nach der Lektüre weiterverschenken. -Nicht mehr benötigte CDs und DVDs zwecks Recycling bei Migros abgeben. -Elektrogeräte flicken lassen oder unter Anleitung selber flicken, etwa in Repair-Cafés (siehe repair-cafe.ch). -Nichtverschmutzte Kleider auslüften statt waschen. So halten sie länger. -Statt Wegwerfrasierern hochwertige Produkte aus Metall benutzen. -Auf Einwegbinden und Tampons verzichten, dafür Menstruationstasse aus medizinischem Silikon oder Kautschuk verwenden. -Lebensmittel so einkaufen und verwerten, dass nichts im Abfall landet. -Möbel hochwertig und/oder secondhand kaufen. -Handys und Computer secondhand kaufen, gut schützen und wenn sie kaputtgehen, reparieren lassen. -Selten verwendete Geräte wie Akkuschrauber, Stichsägen und Gartengeräte in der Nachbarschaft teilen.

