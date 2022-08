Abstimmung Stadtrat Zürich lehnt Initiative «Keine goldenen Fallschirme» ab Der Zürcher Stadtrat hat sich gegen die SVP-Initiative «Keine goldenen Fallschirme» ausgesprochen. Er präsentiert einen Gegenvorschlag, der sich auf die Mitglieder des Stadtrats beschränkt. Zu hohe Abgangsentschädigungen für andere Behördenmitglieder seien bereits korrigiert worden. 24.08.2022, 14.06 Uhr

Die Mitglieder des Zürcher Stadtrats sollen künftig als einzige von einer speziellen Abgangsverordnung profitieren können. Themenbild: Pius Amrein

Die Initiative erklärte er zwar als gültig, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Doch das Parlament habe wesentliche Forderungen bereits umgesetzt. Schon am 1. September trete die Teilrevision der Verordnung über Abgangsleistungen für Behördenmitglieder (VAB) in Kraft.