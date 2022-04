Abstimmung Ob die Züri City-Card die Lage der Sans-Papiers verbessern würde, ist umstritten Die linksgrüne Mehrheit im Zürcher Stadt- und Gemeinderat will Sans-Papiers mit einer Züri City-Card das Alltagsleben erleichtern. Ob das Projekt weiter verfolgt wird, entscheidet am 15. Mai das Stadtzürcher Stimmvolk. Matthias Scharrer 23.04.2022, 05.00 Uhr

Sans-Papiers leben mit der ständigen Angst vor einer Ausweisung. Die Züri City-Card soll ihnen die Teilhabe am städtischen Leben erleichtern. Kenneth Nars

Rund 10'000 Sans-Papiers leben gemäss Schätzungen in der Stadt Zürich. Es sind Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Sie wohnen und arbeiten oft schon seit Jahren hierzulande, putzen Schweizer Wohnungen, betreuen Kinder, arbeiten in der Gastronomie oder der Landwirtschaft – um nur einige Beispiele aus einer Studie zu nennen, die das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit 2020 anfertigen liess. Und: Sie leben mit der ständigen Angst, von der Polizei entdeckt und ausgewiesen zu werden.

Um die Situation der Sans-Papiers im Alltagsleben zu verbessern, will der Zürcher Stadtrat nun eine Züri City-Card einführen. Am 15. Mai entscheiden die Stadtzürcher Stimmberechtigten über den Fortgang des Projekts.

Als Vorbild diente New York

Ursprung war eine Motion von SP, Grünen und AL im Gemeinderat. Damit beauftragte das Parlament den Stadtrat, nach dem Vorbild von New York eine Züri City-Card zu lancieren. Sie sollte allen in Zürich Lebenden zustehen, vor allem aber den rund 10’000 Sans-Papiers das Leben erleichtern. Und zwar indem sie die Identität und den Wohnsitz bestätigt. Mit der Karte könnten sie sich gegenüber städtischen Behörden und weiteren Institutionen ausweisen.

Ausserdem soll die Karte den Zugang zu städtischen Dienstleistungen vereinfachen. So könnte sie beispielsweise Sportabo- und Bibliothekskarten sowie die Kulturlegi ersetzen respektive zusammenführen. Die konkrete Ausgestaltung sowie allenfalls mit der Karte verbundene Vergünstigungen will der Stadtrat klären, wenn das Stimmvolk am 15. Mai den dafür nötigen Kredit von 3,2 Millionen Franken bewilligt.

Bis zur Einführung der Karte würde es laut Stadtrat dann nochmals rund fünf Jahre dauern. Zudem bräuchte es eine weitere Volksabstimmung, um wiederkehrende Ausgaben zu bewilligen. Der Stadtrat schätzt diese wiederkehrenden Kosten auf jährlich zwei bis drei Millionen Franken.

Im Gemeinderat stimmte die linksgrüne Mehrheit dem Kredit zu. Die GLP enthielt sich der Stimme und hat nun auch zur Volksabstimmung Stimmfreigabe beschlossen. FDP, SVP und EVP unterlagen im Parlament. Die Gegner der Züri City-Card ergriffen das Referendum, weshalb nun das Stimmvolk entscheidet.

Dem Referendumskomitee gehört neben Vertretern von SVP, FDP und EVP auch Karin Weyermann an. Sie präsidiert die Stadtzürcher Parteisektion der Mitte, die ebenfalls die Nein-Parole zur Züri City-Card ausgegeben hat. Allerdings hat auch das Ja-Komitee mit Lorenz Schmid (Mitte) und Ursula Uttinger (FDP) Bürgerliche in seinen Reihen, nebst zahlreichen Köpfen von SP, AL und Grünen und einigen der GLP.

Züri City-Card verstosse gegen Bundesrecht

Die City-Card-Gegner aus dem bürgerlichen Lager verweisen vor allem auf übergeordnetes Bundesrecht. So habe SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga schon 2018 gesagt, die Gemeinden hätten «keine Kompetenz, den Aufenthalt von Sans-Papiers nach eigenen Bestimmungen mit einem Ausweis verbindlich zu regeln». Weiter kritisiert das Referendumskomitee, die Züri City-Card würde den Anschein erwecken, dass Sans-Papiers sich hierzulande legal aufhalten. Sie diene somit dazu, bundesrechtliche Bestimmungen zu umgehen.

«Für das Ausländer- und Migrationsrecht ist der Bund abschliessend zuständig. Daran muss sich auch die Stadt Zürich halten», so das Fazit des Referendumskomitees. Eine Züri City-Card, die ein faktisches Aufenthaltsrecht auf dem Stadtgebiet anerkenne, verstosse gegen Bundesrecht.

Auch habe der Bundesrat festgehalten, dass sich Polizisten strafbar machten, wenn sie einem Verdacht auf illegalen Aufenthalt nicht weiter nachgingen und stattdessen die Züri City-Card akzeptierten.

«Mit der ‹City-Card› soll nun versucht werden, das demokratisch beschlossene Ausländerrecht zu umgehen»,

schreiben SVP, FDP und EVP in ihrer gemeinsamen Stellungnahme. Gut integrierte Sans-Papiers könnten bereits heute Härtefallgesuche stellen, um ihren Aufenthalt zu legalisieren. Mit der Züri City-Card hingegen würden ausbeuterische Arbeits- und Mietverhältnisse, denen illegal Anwesende ausgesetzt seien, eher noch gefestigt. Die «Pseudo-ID» tauge daher nicht dazu, die Lebensverhältnisse von Sans-Papiers zu verbessern.

Der linksgrün dominierte Stadtrat sieht dies anders. Er betont in der Abstimmungszeitung:

«Zürich ist eine vielfältige, weltoffene und solidarische Stadt. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich hier zuhause fühlen und im gegebenen rechtlichen Rahmen von den städtischen Angeboten und Dienstleistungen profitieren können.»

Gleichzeitig hält er fest, dass die Züri City-Card am aufenthaltsrechtlichen Status der Sans Papiers nichts ändere: «Ein illegaler Aufenthaltsstatus wird durch sie nicht regularisiert. Bei Polizeikontrollen verhindert der Stadtausweis nicht, dass je nach Sachlage der Aufenthaltsstatus abgeklärt werden muss.» Auch beim Mieten einer Wohnung, bei Sozialhilfeanträgen oder beim Heiraten genüge die Züri City-Card nicht als Ausweis.

Aber sie könne die Teilhabe am städtischen Leben erleichtern und den Zugang von Sans-Papiers zu städtischen Angeboten und Dienstleistungen verbessern. Und was die Rechtslage betrifft, verweist der Stadtrat auf ein Gutachten der Universität Zürich. Dieses bestätige, dass die Stadt mit der Einführung einer Züri City-Card für die gesamte Stadtbevölkerung nicht gegen übergeordnetes Recht verstosse. Dies bekräftigt auch der SP-Ständerat und Rechtsprofessor Daniel Jositsch in einer Abstimmungspublikation der SP: «Die rechtliche Klärung zeigt, dass die Stadt eine City-Card einführen darf.»