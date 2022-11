Abstimmung Wegen steigender Krankenkassenprämien: Stimmvolk will höhere Steuerabzüge Mit hauchdünnem Vorsprung in der Stichfrage obsiegte der Gegenvorschlag zur SVP-Gerechtigkeitsinitiative in der Volksabstimmung. Nun prüft der Zürcher Regierungsrat eine Nachzählung. Matthias Scharrer 27.11.2022, 19.10 Uhr

Als Gegenmittel zu steigenden Krankenkassenprämien befürworten die Stimmberechtigten des Kantons Zürich höhere Steuerabzüge. Keystone

Kleiner Ausgleich für die stetig steigenden Krankenkassenprämien: Im Kanton Zürich sind künftig höhere Steuerabzüge möglich. Der entsprechende Gegenvorschlag zur Gerechtigkeitsinitiative obsiegte bei der Volksabstimmung am Sonntag in der Stichfrage mit 50,1 Prozent. Die Stichfrage gab den Ausschlag, da sowohl die Gerechtigkeitsinitiative der SVP mit 51 Prozent als auch der Gegenvorschlag von Kantons- und Regierungsrat mit 55 Prozent Ja-Stimmen Mehrheiten erlangten.

In den Portemonnaies der Bevölkerung verändert der Volksentscheid jedoch nicht allzu viel. Der Gegenvorschlag ermöglicht pro erwachsene Person 300 Franken mehr Steuerabzüge. Diese steigen damit von 2600 auf 2900 Franken. Für Kinder bleiben die Abzüge unverändert.

Bei einem Nettolohn von 100'000 Franken pro Jahr bringt die neue Regelung eine Steuerersparnis von 62 Franken pro Jahr, wie SP, AL und Grüne im Vorfeld der Abstimmung vorrechneten. Wer jährlich weniger als 80'000 Franken steuerbares Einkommen habe, spare gar nichts, sagte AL-Regierungsratskandidatin Anne-Claude Hensch.

Stocker: «Wir haben das nicht durchgerechnet»

Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP), der den Gegenvorschlag lanciert hatte, wollte diese Zahlen auf Anfrage nicht kommentieren. «Wir haben das nicht durchgerechnet», sagte der Regierungspräsident am Abstimmungssonntag gegenüber der «Limmattaler Zeitung». Das Abstimmungsergebnis verdeutliche aber:

Ernst Stocker (SVP), Zürcher Regierungspräsident und Finanzdirektor. Severin Bigler

«Die Krankenkassenprämien zählen zu den grössten Sorgen und umstrittensten Budgetposten der privaten Haushalte.»

Stocker hatte den Gegenvorschlag eingebracht, um ein grösseres Loch in der Staatskasse zu verhindern. Seine Partei, die SVP, hatte mit ihrer Initiative verlangt, die Steuerabzüge pro erwachsene Person um 1000 Franken und pro Kind um 200 Franken zu erhöhen. Dadurch hätten Kanton und Gemeinden jährlich insgesamt 300 Millionen Franken an Steuereinnahmen verloren.

Mit dem Gegenvorschlag reduzieren sich diese Einbussen beim Kanton und den Gemeinden auf je rund 45 Millionen Franken pro Jahr. Damit kann der Kanton gemäss Stocker leben.

Die Neuerung trete voraussichtlich per 1. Januar 2024 in Kraft. Allerdings werde der Regierungsrat das äusserst knappe Ergebnis an seiner nächsten Sitzung nochmals anschauen. In der Stichfrage gaben letztlich 703 von insgesamt 265'265 Stimmen den Ausschlag, bei einer tiefen Stimmbeteiligung von knapp 30 Prozent. Er gehe aber davon aus, dass die Abstimmung regulär abgelaufen sei, sagte der Regierungspräsident.

Initianten zeigen sich halbwegs zufrieden

SVP-Kantonsrat Stefan Schmid, Präsident des Initiativkomitees, sprach von einem «Zufallsmehr» bei der Stichfrage. Und fügte an: Wohl wegen der medialen Berichterstattung seien in den letzten Tagen und Wochen vor der Volksabstimmung zunehmend kritische Fragen zur Initiative gekommen. Dennoch freue er sich über das doppelte Ja zu Initiative und zum Gegenvorschlag: «Ich hätte am liebsten die Initiative gehabt. Aber jetzt haben wir immerhin den Gegenvorschlag.»

Die FDP zeigte sich per Communiqué zufrieden mit dem Abstimmungsergebnis, das eine steuerliche Entlastung für alle bringe; sie hielt jedoch fest: «Das Problem der steigenden Gesundheitskosten wird so aber nicht gelöst.»

Grünliberale auf Schlingerkurs

SP, Grüne und AL hatten sowohl die SVP-Initiative als auch den Gegenvorschlag bekämpft. Steuerabzüge kämen aufgrund der Steuerprogression hauptsächlich den sehr gut Verdienenden zu Gute, so ihr Argument. Besser wären mehr gezielte Entlastungen für diejenigen mit kleineren Einkommen.

«Leider schadet auch der Gegenvorschlag der Staatskasse und nützt nur den Bestverdienenden», schrieben die Grünen am Abstimmungssonntag in einer Medienmitteilung.

Die Grünliberalen hatten im Kantonsrat noch den Gegenvorschlag unterstützt, im Abstimmungskampf dann aber die doppelte Nein-Parole ausgegeben. «Wir sind erleichtert, dass wir jetzt nur 90 Millionen Franken an Steuergeldern indirekt den Krankenkassen schenken», sagte GLP-Kantonsrätin Christina Cortellini am Abstimmungssonntag.

SP hofft auf nationale Initiative

SP-Kantonsrat Harry Brandenberger bezeichnete das Abstimmungsergebnis in der Stichfrage als «kleinen Sieg», da so «nur» 90 Millionen Franken an Steuereinnahmen wegfielen. Das Resultat zeige zudem, wie sehr das Thema Krankenkassenprämien die Bevölkerung beschäftige.

Daher sehe er gute Chancen für die nationale 10-Prozent-Initiative der SP, die nächstes Jahr zur Abstimmung kommen dürfte. Sie fordert, dass die Krankenkassenprämien zehn Prozent eines Einkommens nicht übersteigen dürfen.