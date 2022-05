Abstimmung Gut zwei Drittel des Zürcher Stimmvolks sagen Ja zum Klimaschutzartikel Der neue Klimaschutzartikel in der Zürcher Kantonsverfassung lässt die ökologischen Kräfte Rückenwind verspüren. 67,2 Prozent des Stimmvolks hiessen ihn gut. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 15.05.2022, 18.03 Uhr

Nicht nur an Gebäuden, etwa mit Solaranlagen, sondern auch im Verkehr soll der Klimaschutz verstärkt werden. Severin Bigler

Das Stimmvolk im Kanton Zürich räumt dem Klimaschutz mit grosser Mehrheit einen hohen Stellenwert ein: 67,1 Prozent stimmten dem neuen Klimaschutzartikel in der Kantonsverfassung zu. Dieser besagt, dass Kanton und Gemeinden sich für die Begrenzung des Klimawandels einsetzen müssen. Als konkrete Handlungsfelder nennt der Verfassungstext dabei die Siedlungsentwicklung, Gebäude, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft sowie Industrie und Gewerbe. Entsprechende Technologien, Materialien und Prozesse seien zu fördern. Zudem ist nun in der Kantonsverfassung festgehalten, dass Kanton und Gemeinden das Ziel der Treibhausgasneutralität anpeilen. Dies in Einklang mit den Zielen des Bundes und der für die Schweiz verbindlichen internationalen Abkommen.