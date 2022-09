Pro und Contra: Rosmarie Joss und André Müller zur Abstimmung

Abstimmung Das Für und Wider zur kantonalen Abstimmung über die Besteuerung von Grossaktionären Sollen Aktionäre, die mehr als 10 Prozent eines Unternehmens besitzen, für ihre Dividende mehr Steuern bezahlen? Am 25. September wird im Kanton Zürich darüber abgestimmt. Rosmarie Joss (SP, Dietikon) argumentiert für die Volksinitiative der AL, André Müller (FDP, Uitikon) dagegen. Rosmarie Joss und André Müller 10.09.2022, 05.00 Uhr

Wie weiter mit den Steuern? Am 25. September stimmen die Stimmberechtigten des Kantons Zürich über die Dividendenbesteuerung ab. Matthias Scharrer

Rosmarie Joss, SP-Kantonsrätin aus Dietikon. zvg

Pro: Keine Steuergeschenke für Grossaktionäre

Einkommen werden besteuert. Alle Einkommen? Nein, wer eine grosse Beteiligung hat von über 10%, muss im Kanton Zürich die Dividendeneinnahmen nur zu 50% besteuern. Dies ist ungerecht. Es werden damit die Reichsten der Reichsten im Kanton Zürich entlastet. Also jene, die es am wenigsten brauchen. Gerade mal 1% der Zürcher Bevölkerung profitiert von der Vorzugsbesteuerung. Darunter einige der bekanntesten Exponenten der SVP. Personen mit einem Lohneinkommen, einer Rente oder auch Kleinaktionäre geniessen keine solche Vorzugsbehandlung.

Die Regelung lädt zur Steuerumgehung ein. Zig Selbstständigerwerbende zahlen ihren Lohn als Dividende anstatt als Lohn aus. Damit gehen nicht nur die Steuereinnahmen zurück, sondern auch die AHV wird geschwächt, da sie durch Lohnabzüge gespiesen wird.

Wie bei jeder Steuervorlage, die für etwas mehr Steuergerechtigkeit sorgt, wird von den Gegnern mit dem Wegzug der Steuerzahler gedroht. Eingetreten ist dies noch kaum je, und die Mehreinnahmen haben typischerweise die Wegzüge kompensiert (siehe Abschaffung der Pauschalbesteuerung). Der Kanton Zürich hat seit jeher mehr zu bieten als nur tiefe Steuern und ist nicht vergleichbar mit Steuerdumping-Kantonen wie Zug oder Schwyz. Lediglich zehn Kantone haben sich für eine Dividendenbesteuerung von nur 50% entschieden. Alle anderen kennen höhere Sätze. Für die direkte Bundessteuer werden 70% der Dividendeneinnahme berücksichtigt. Genau dies fordert nun die Initiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und -aktionäre» auf kantonaler Ebene. Ein Dividendenbesteuerung auf 70% der Einnahmen entspricht übrigens auch dem ursprünglichen regierungsrätlichen Vorschlag.

Arbeit soll sich lohnen. Eine einseitige Bevorzugung der Kapitaleinkommen ist ungerecht und setzt falsche Anreize. Die moderate Forderung, die kantonale Dividendenbesteuerung an die Bundesregelungen anzugleichen, führt zu mehr Steuergerechtigkeit. Und die zusätzlichen Steuereinnahmen von 40 Millionen Franken können gerade in Zeiten wie diesen gut eingesetzt werden.

André Müller, FDP-Kantonsrat aus Uitikon. zvg / Limmattaler Zeitung

Contra: Eine weitere Neid-Initiative der AL

Die Alternative Liste (AL) fordert mit ihrer Initiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre», dass Personen, die mehr als 10% Anteil an einer AG oder GmbH besitzen, neu 70% der ausgeschütteten Dividenden versteuern müssen. Eine Erhöhung des Teilbesteuerungssatzes von 50 auf 70% hätte eine rund 7% höhere Steuerbelastung durch die Gewinn- und Einkommenssteuer zur Folge.

Das zeugt von wenig Verständnis für KMUs. Mit dem Titel der Initiative suggeriert die AL, dass alle Personen, die mehr als 10% einer AG oder GmbH besitzen, reiche Millionäre seien. Für die AL sind erfolgreiche Unternehmer anscheinend fiskalpolitisches Freiwild. Dass die AL aber wenig von Wirtschaft versteht, zeigt uns diese Initiative deutlich. Von dieser Steuererhöhung wären vor allem Eigentümer von KMUs betroffen, nämlich über 100’000! Die meisten KMU-Eigentümer sind keine Millionäre. Wer eine Schreinerei betreibt, wird selten so reich wie Bill Gates! Doch selbst die heutige Situation missgönnt die AL den KMU-Eigentümern.

Wer aber weiterhin von den Linken abgezockt wird, wird sich zwangsläufig eines schönen Tages überlegen, seinen Betrieb in einen umliegenden Kanton zu verlegen. Kein Kanton hat letztes Jahr mehr Wegzüge von Firmen in andere Kantone hinnehmen müssen als der Kanton Zürich. Das müsste eigentlich auch den Linken zu denken geben. Wenn weitere gute Steuerzahler dem Kanton den Rücken kehren, fehlen bald auch die Mittel für so wichtige Projekte wie die Dekarbonisierung des Kantons Zürich.

Zürich braucht keine Steuererhöhung: Im Jahr 2021 – trotz Corona-Pandemie – hat der Kanton Zürich einen Überschuss von 758 Millionen Franken erwirtschaftet, was fast zehn Steuerprozente sind. Darauf hat der Kantonsrat auch auf meine Initiative hin den Steuerfuss für natürliche Personen für 2022 und 2023 um 1% gesenkt. Der Kanton Zürich hat sicher keinen Bedarf an Steuererhöhungen, sondern, wie die Wegzüge der Firmen zeigen, eher an weiteren Steuersenkungen.