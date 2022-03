Abgangsentschädigungen Zürcher Gemeinderat streicht «goldene Fallschirme» zusammen Die meisten Stadtzürcher Behördenvertreter müssen künftig auf einen «Goldenen Fallschirm» verzichten. Eine Abgangsentschädigung sollen nur noch Mitglieder des Stadtrates erhalten, und auch dann nur, wenn sie acht Jahre im Amt waren. So will es der Gemeinderat. sda/mts 24.03.2022, 13.52 Uhr

Bis zu 4,8 Jahresgehälter konnten hochrangige Behördenmitglieder von der Stadt Zürich bislang als Abgangsentschädigung erhalten. Neu soll es Abgangsentschädigungen nur noch für scheidende Stadtratsmitglieder geben. Keystone

Eine seltene Harmonie herrschte am Mittwochabend im Zürcher Gemeinderat: Von links bis rechts waren sich alle einig, dass die heutige Regelung zu «Goldenen Fallschirmen» aus der Zeit gefallen ist. So hohe Abgangsentschädigungen für einen so grossen Personenkreis würden allgemein als «unanständig» empfunden.