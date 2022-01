Abgangsentschädigungen Vom goldenen Fallschirm der Stadt Zürich profitierte ein SVP-Behördenmitglied am meisten Mit einer Volksinitiative will die SVP die Abgangsentschädigungen für Behördenmitglieder der Stadt Zürich abschaffen und jene für Stadtratsmitglieder reduzieren. Was sie verschwieg: Ein SVP-Mann sahnte bei seinem Abgang besonders ab. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 17.01.2022, 15.00 Uhr

Der sprichwörtliche goldene Fallschirm: Hochrangige Behördenmitglieder erhalten in Zürich bis zu 4,8 Jahreslöhne Abgangsentschädigung. Symbolbild: Mario Heller

Zum Auftakt der heissen Phase des Stadtzürcher Wahlkampfs lancierte die SVP der Stadt Zürich kürzlich ihre Volksinitiative «Keine goldenen Fallschirme für abtretende Behördenmitglieder». Ins Visier nahm sie dabei namentlich zwei SP-Mitglieder – ohne auf ein mindestens ebenso spektakuläres Beispiel aus der SVP einzugehen. «Das spektakulärste Beispiel ist wohl die ehemalige Stadträtin Claudia Nielsen», sagte SVP-Stadtratskandidat Stephan Iten vor den Medien. Diese habe sich ihren Abgang aus dem Stadtrat 2018 mit einer Entschädigung von über 850'000 Franken vergolden lassen. Als «fast schon grotesken Fall» bezeichnete er jenen des ehemaligen Schulpräsidenten Roberto Rodriguez, ebenfalls SP. Ihm steht gemäss geltender Verordnung der Stadt eine Abgangsentschädigung von 650'000 Franken zu, wie der «Tages-Anzeiger» im vergangenen Sommer publik machte.

SVP-Vertreter soll rund 905'000 Franken erhalten haben

Was die SVP beim Startschuss zur Unterschriftensammlung unerwähnt liess: Die wohl höchste Entschädigung der letzten zehn Jahre bei einem Abgang von der Stadt Zürich bekam offenbar ein SVP-Vertreter. Dies geht aus einer Liste hervor, die die «Limmattaler Zeitung» von einer gut informierten Quelle erhalten hat. Die bisher unveröffentlichte Liste über Abgangsentschädigungen aus den Jahren 2010 bis 2015 wurde laut der Quelle von der Stadt Zürich erstellt.

Demnach soll ein SVP-Vertreter (Name der Redaktion bekannt), der von 2004 bis 2012 der Stadtzürcher Vormundschaftsbehörde angehörte, bei seinem Abgang eine Entschädigung von rund 905'000 Franken von der Stadt erhalten haben.

Sein Name bleibt hier unerwähnt, da er im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit Drohungen erhielt und das Risiko, eine Gefährdung seiner Person auch Jahre später noch nicht auszuschliessen ist, wie sein Anwalt gegenüber dieser Zeitung betont; er belegt dies mit einem Schreiben der Stadtpolizei Zürich.

Der Abgang war mit politischen Spannungen verbunden

Der SVP-Mann will die Abgangsentschädigung auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren oder kommentieren. Er verweist an seinen Anwalt, der ihn damals vertrat. Dieser sagt, sein Mandant habe damals eine sechsstellige Summe erhalten, wobei neben der Abgangsentschädigung noch weitere Ansprüche mit einbezogen worden seien. Es habe seinerzeit politische Spannungen gegeben, woraufhin beide Seiten zum Schluss kamen, das Arbeitsverhältnis aufzulösen.

Der Abgang fiel in die Zeit des Systemwechsels von der nach Parteienproporz zusammengesetzten Vormundschaftsbehörde zur Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Der SVP-Vertreter war noch vom Gemeinderat in die Vormundschaftsbehörde gewählt worden. Fortan sollte der Stadtrat die Kesb-Mitglieder bestimmen, damit die Behörde nach fachlichen statt politischen Kriterien zusammengesetzt sei. Das SVP-Blatt «Zürcher Bote» betitelte diesen Vorgang als «rote Entpolitisierung einer Amtsstelle».

Drei ehemalige Stadtratsmitglieder bestätigen die Zahlen

Doch zurück zur Liste über die von der Stadt Zürich ausbezahlten Abgangsentschädigungen. Wie verlässlich ist sie? Recherchen ergeben: offenbar sehr. So bestätigte alt Stadtrat Martin Vollenwyder (FDP) auf Anfrage, infolge seines Rücktritts im Jahr 2013, wie auf der Liste notiert, eine Abgangsentschädigung von rund 367’000 Franken erhalten zu haben. Eine Abfindung in gleicher Höhe ist auf der Liste für Martin Waser (SP) angegeben, der 2014 nach zwölf Jahren als Stadtrat nicht mehr zu den Wahlen antrat. Gemäss Waser stimmt die Angabe.

Auch Ruth Genner (Grüne), Stadträtin von 2008 bis 2014, bestätigte, dass sich ihre Abgangsentschädigung – wie auf der Liste angegeben – auf 245'000 Franken belief. Die langjährige Nationalrätin und ehemalige Präsidentin der Grünen fügt an: «Ich war froh, dass ich einen solchen Beitrag in die grosse Lücke meiner Pensionskasse geben konnte.» Nach mehr als 20 Jahren Parlamentsarbeit, ohne entsprechende Altersvorsorge und mit entsprechenden Teilzeitpensen, sei diese Lücke mehr als spürbar gewesen. «Und mit 58 Jahren in meinen Beruf zurückzukehren, war auch kaum denkbar», so Genner weiter.

Eine ehemalige SP-Schulpräsidentin, die 2014 nach 16 Jahren als Präsidentin des Stadtzürcher Schulkreises Limmattal abtrat, wollte auf telefonische Anfrage zu ihrer auf der Liste genannte Abgangsentschädigung von rund 393'000 Franken nichts sagen. Sie dementierte aber auch nicht.

Ein Sprecher des Stadtzürcher Finanzdepartements gab zu den auf der Liste erwähnten Namen keine Auskunft. Auch sei es aufgrund eines IT-Systemwechsels schwierig, Angaben zum Zeitraum vor 2014 zu liefern. Dafür gab er Zahlen zu Abgangsleistungen an Stadtzürcher Behördenmitglieder in den Jahren 2014 bis 2020 heraus, ohne Namensnennungen. Und diese Zahlen lassen die Liste ebenfalls glaubwürdig erscheinen. Denn sie sind gleich hoch wie die auch auf der Liste enthaltenen Angaben zu den Abgangsentschädigungen in den Jahren 2014 und 2015.

Insgesamt erhielten laut dem Finanzdepartementssprecher von 2014 bis 2020 fünf ehemalige Stadtratsmitglieder und drei Präsidentinnen und Präsidenten von Schulkreisen Abgangsentschädigungen, wobei für die Jahre 2018 und 2019 Gesamtsummen von 0,7 und 0,6 Millionen Franken eingetragen sind. Die 905'000 Franken des SVP-Manns wären demnach der höchste Betrag, den die Stadt Zürich in den letzten zehn Jahren bei einem Abgang ausbezahlt hat.

Neue Regeln für Abgangsentschädigungen geplant In der Stadt Zürich haben gemäss geltendem Recht Mitglieder des Stadtrats, der Vormundschaftsbehörde, die Ombudsperson, die Datenschutzbeauftragten, die Stadtammänner, Friedensrichterinnen und -richter sowie Schulpräsidentinnen und -präsidenten Anrecht auf Abgangsentschädigungen. Deren Höhe hängt davon ab, wie lange jemand im Amt war, wie alt er oder sie beim Ausscheiden ist und ob das Ausscheiden freiwillig oder unfreiwillig geschieht. Maximal liegen als Abgangsentschädigung 4,8 Jahreslöhne bei unfreiwilligem und 4 Jahreslöhne bei freiwilligem Ausscheiden drin. Aufgrund eines Gemeinderatsvorstosses plant der Stadtrat nun, die Abgangsentschädigungen zu senken. Neu soll der Maxmaltarif demnach 2,8 Jahreslöhne (respektive 2,5 bei freiwilligem Ausscheiden) betragen. Wobei das lukrativste Abgangsalter bei 55 bis 56 Jahren nach mindestens acht Amtsjahren liegt. Neu soll zudem gemäss den Plänen des Stadtrats auch der Direktor oder die Direktorin der städtischen Finanzkontrolle Anspruch auf eine Abgangsentschädigung erhalten. Damit hätten künftig bei der Stadt Zürich 37 Personen Anspruch auf eine Abgangsentschädigung. Der SVP geht diese Reform nicht weit genug. Sie will mit ihrer Volksinitiative «Keine goldenen Fallschirme für abtretende Behördenmitglieder» erreichen, dass nur noch Stadtratsmitglieder anspruchsberechtigt sind – und zwar nur bei einem unfreiwilligen Ausscheiden aus dem Amt. Begründung: Stadtratsmitglieder seien besonders exponiert. Andere Behördenmitglieder hingegen seien beruflich hochqualifiziert, daher sei für sie eine berufliche Neuorientierung zumutbar. Weiter heisst es im Initiativtext: «Die Höhe der Abgangsentschädigung beträgt maximal ein Jahressalär.» Die Unterschriftensammlung für die Initiative hat Anfang Januar begonnen. Zum Vergleich: Beim Kanton erhalten Mitglieder des Regierungsrats maximal 36 Monatslöhne als Abgangsentschädigung – dies bei einem unfreiwilligen Ausscheiden im Alter von 54 bis 55 Jahren mit mindestens acht Amtsjahren. Bei einem freiwilligen Ausscheiden sind es höchstens 26 Monatslöhne. Kantonale Verwaltungsangestellte ab dem 35. Altersjahr mit mindestens fünf Dienstjahren erhalten eine Abfindung, wenn das Arbeitsverhältnis vom Staat und ohne ihr Verschulden aufgelöst wird. Ihre Abfindung liegt je nach Alter, Dienstalter und weiteren Faktoren zwischen 1 und 15 Monatslöhnen. Die vom Kantonsrat unlängst beschlossene Senkung der Abfindungen für Verwaltungsangestellte auf maximal 9 Monatslöhne soll dieses Jahr per 1. September in Kraft treten, wie ein Sprecher der Finanzdirektion auf Anfrage mitteilte.

