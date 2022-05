Abfallsünder Der Zürcher Kantonsrat lehnt eine einheitliche Litteringbusse von mindestens 200 Franken ab Die Parteien sind sich einig: Umwelt-Vermüllung ist ein Problem. Doch eine SVP-Lösung blieb im Zürcher Kantonsrat ohne Chance. Sie forderte kantonsweit Bussen von mindestens 200 Franken. Andere Kantone gehen weiter. Matthias Scharrer 02.05.2022, 17.35 Uhr

Littering verursacht schweizweit jährlich Kosten in dreistelliger Millionenhöhe. Matthias Scharrer

Sei es an den Ufern der Limmat, des Zürichsees oder an anderen lauschigen Plätzen: Mit den warmen Frühlingstagen häufen sich auch wieder die Abfälle im öffentlichen Raum. Sie zeugen von nächtlichen Partys oder Mittagspausen an der frischen Luft. Manche Gemeinden haben deshalb Bussen für Abfallsünder eingeführt; in Zürich betragen diese beispielsweise 80 Franken. Die SVP wollte nun zwei Schritte weitergehen: Sie forderte kantonsweit eine Busse von mindestens 200 Franken für Abfallsünder. Mit einem weiteren Kantonsratvorstoss wollte sie gesetzlich festschreiben, dass die Gemeinden «effektive Massnahmen» ergreifen, damit Güselgrüsel erwischt und ihre Taten geahndet werden können.