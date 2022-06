Abfall Stadt Zürich geht mit mobilem Recyclinghof in die Quartiere Die Stadt Zürich testet ab Juli in vier Quartieren mobile Recyclinghöfe: Damit sollen insbesondere Personen, die über kein Auto verfügen, einfacher Sperrgut, Metall und ausgediente Elektrogeräte entsorgen können. 30.06.2022, 11.09 Uhr

Mobile Recyclinghöfe in der Stadt Zürich sollen es Personen ohne Auto erleichtern, grössere Gegenstände wie ausgediente Elektrogeräte, Sperrgut und Metall einfacher entsorgen zu können. Symbolbild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Im zweiten Halbjahr 2022 wird Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) an vier Standorten in Affoltern, Leimbach, Witikon und Aussersihl an verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten mit Sammelfahrzeugen bereit stehen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.