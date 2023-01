Abfall 367 Millionen für Ausbau der Kehrichtverwertungsanlage Hagenholz Um die Entsorgungssicherheit von Stadt und Kanton sicherzustellen, soll die KVA Hagenholz ausgebaut werden. 18.01.2023, 14.38 Uhr

Ein Krangreifer befüllt den Einfülltrichter der Ofenlinie 3 mit Kehricht in der Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz. (Archivbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Kehrichtverwertungsanlage Hagenholz in der Stadt Zürich soll ausgebaut werden. Der Stadtrat beantragt dafür einmalige Ausgaben von 367 Millionen Franken. Das Geschäft gelangt nun in den Gemeinderat, später werden die Stimmberechtigten darüber befinden.

Der Ausbau soll die Entsorgungssicherheit im Kanton und in der Stadt sicherstellen, teilte der Stadtrat am Mittwoch mit. Die kantonale Abfallplanung sieht vor, dass die Verbrennungskapazitäten in der Kehrichtverwertungsanlage Hagenholz von heute 240’000 auf 360’000 Tonnen pro Jahr erhöht werden. Gemäss Projekt soll eine dritte Verbrennungslinie erstellt und der Kehrichtbunker erweitert werden.

Der Ausbau ist laut Stadtrat auch wichtig, um die städtischen Klimaziele zu erreichen. Denn im Hagenholz sollen weitere Anlagen zur Wärmeauskopplung und Stromproduktion installiert werden. Die Gesamtwärmeleistung werde sich durch den Ausbau gegenüber heute verdoppeln, heisst es in der Mitteilung.

Für den 367-Millionen-Ausbau werden keine Steuergelder verwendet. Er wird über die Gebühreneinnahmen finanziert. (sda)