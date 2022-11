Die Expovina an der Schifflände Bürkliplatz in Zürich lockt zahlreiche Weingeniesserinnen und -geniesser an. Zu degustieren gibt es über 4000 Weine. Im Video verraten die Besucher, welchen Zauber der Rebensaft bei ihnen auslöst. (has)

13.11.2022, 09.32 Uhr