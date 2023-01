60 Jahre Seegfrörni Als der Zürichsee zu Eis erstarrte Von Januar bis März 1963 war der Zürichsee komplett zugefroren. Bis heute gab es keine solche Eiszeit mehr. Ein Seepolizist hat seine Erinnerungen daran aufgeschrieben. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Für die Seegfrörni beschaffte die Stadtpolizei Zürich Motorschlitten und befestigte Weidlinge auf Kufen. Keystone

Er war am Wettinger Stausee aufgewachsen, ein guter Schwimmer und Wassersportler, wie er schreibt. Nach der Polizeischule kam Ernst Spörri im Oktober 1962 zur Seepolizei der Stadtpolizei Zürich und wurde in deren Bootshaus am Mythenquai stationiert. Gleich zum Start seiner Karriere erlebte er einen Winter, wie es seither keinen mehr gab: Den Winter, in dem der Zürichsee letztmals komplett von einer tragfähigen Eisschicht überzogen war.

Gut drei Jahrzehnte später hat der 2012 verstorbene Seepolizist Spörri seine Erinnerungen an die Seegfrörni aufgeschrieben. Sie sind auf der Website der Stadtpolizei Zürich veröffentlicht und stellen zum 60-Jahre-Jubiläum der Seegfrörni ein eindrückliches Zeitzeugnis dar.

Seepolizei bekam ungewohnte Aufgaben

Wochenlange Kälteperioden ab Mitte November hatten das Eis wachsen lassen. Am 22. Januar 1963 war der Zürichsee komplett zugefroren. Die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft musste ihren Betrieb einstellen. Und die Seepolizei bekam ungewohnte Aufgaben.

Mit einem Gummiboot gingen die Polizisten aufs Eis, um die Eisdicke zu messen. Key

«Die Bootshalle am Mythenquai war leer und die Rolltore senkten sich nur bis zur Eisfläche. Dafür stand darin ein Gummiboot auf Alukufen bereit, bestückt mit Rettungswesten, Eisbohrer und Eisschichtenmessgerät. Jeden Morgen und jeden Abend mussten wir die Messungen der Eisdicke durchführen. Für uns war das eine riskante Arbeit. Deshalb das Gummiboot zum Nachziehen», heisst es in den Erinnerungen des Seepolizisten. Und: «Dauernd waren wir im Einsatz, um angefrorene Wasservögel zu befreien.»

Zudem wurden in der Seepolizei-Werkstatt Plakatsäulen produziert, um die Bevölkerung über Verhaltensregeln auf dem Eis zu informieren. Gleichzeitig lies das städtische Tiefbauamt provisorische Fussgängertreppen am Seeufer erstellen, damit sich die bei einer Freigabe des Eises erwarteten Bevölkerungsmassen gut verteilten.

«Die Politiker und Chefbeamten zogen sich zurück»

Kurz bevor sie weitum ausverkauft waren, versorgte der Seepolizei-Chef sein Team mit Schlittschuhen, zudem mit vier Motorschlitten. Am 30. Januar testete die Polizei mit einem ETH-Glaziologen die Tragfähigkeit des Eises: Sie stellten zunächst fünf Fässer, die mit je 200 Litern Wasser gefüllt wurden, etwa 80 Meter vom Ufer entfernt auf die Eisfläche. Sie hielt.

Nach der Mittagspause wurde dann der Einsatz um zwei weitere Fässer erhöht: «Die zur anschliessenden Gipfelkonferenz gehörenden Politiker und Chefbeamten zogen sich immer weiter vom Fässerkreis zurück und bestiegen schliesslich den Weidling auf Kufen. Der Wissenschaftler aber arbeitete ruhig mit Ohren, Augen, Bleistift und Papier weiter, bis es krachte.»

Die Fässer versanken. Doch der anfängliche 1000-Liter-Test hatte Berechnungen bestätigt, wonach das rund 13 Zentimeter dicke Eis tragfähig genug war, um es ab 1. Februar für die Bevölkerung freizugeben. Dies hatte es seit 1929 nicht mehr gegeben. «Das Volk strömte buchstäblich von überall her aufs Eis. Zirka 100'000 Besucher wurden geschätzt», so Spörri.

Menschenmassen strömten aufs Eis: Zwischen Hafen Enge, Quaibrücke und Badi Utoquai zählte die Stadtpolizei auf einer Luftaufnahme 6200 Menschen, die am Samstagnachmittag um 15 Uhr dort waren. Keystone

Gute Laune und frohe Spässe statt Nüchternheit

Was folgte, waren Tage und Wochen, von denen Zeitzeugen noch Jahrzehnte später ihren Kindern erzählen sollten. Die Seegfrörni veränderte die Stimmung in der Stadt, wie die NZZ zwei Wochen nach der Freigabe des Eises notierte: «Die Kälte der Eisdecke auf dem Zürichsee übt einen paradoxen Einfluss auf die sonst übliche Kühle des Temperaments der Zürcher aus: Gute Laune und frohe Spässe lösen die sonst übliche Nüchternheit ab.»

Zahlreiche Verkaufsstände säumten den gefrorenen See. Manche wagten sich auch aufs Eis. Key

Wurst- und Marronibrater, Tee-, Kaffee- und Kakaosieder, Punsch- und Nideltäfeli-Händler säumten das Seeufer. Zwar war das Eis von einer dünnen Schneeschicht bedeckt, doch Luftaufnahmen zeigen, dass zahlreiche Flächen für Eishockeyspiele, Eisstockschiessen und Rutschpartien blankgewischt wurden.

Teile des schneebedeckten Eises wurden blankgewischt. Key

Zurück zu Seepolizist-Spörris Bericht: «Am Samstag, 10. Februar 1963, als die Dicke der Eisdecke schon 25 Zentimeter betrug, strömten über 150’000 Personen auf das Eis. Wir hatten uns schon an die Menge gewöhnt. Es gab die üblichen Unfälle wie Prellungen und Armbrüche von Stürzen mit oder ohne Schlittschuhe.»

Und weiter: «Entsprechendes Gelächter gab es natürlich, wenn Polizisten plötzlich am Boden lagen, oder als beim Einfluss Hornbach ein Seepolizist mit dem Motorschlitten wegen einer Rettung auf zu dünnes Eis fuhr und dadurch samt Schlitten einbrach. Trotzdem konnte er die sich dort in Not befindende Personen retten, wofür es dann entsprechenden Applaus gab.»

Wochenlang spazierten oder glitten Gross und Klein übers Eis. Eduard Leuthold/Key

Wenn es dunkel wurde, war das Betreten des Eises verboten: «In der Nacht grollte das Eis, wenn die grossen Risse entstanden. Dann fuhren wir zu zweit mit dem Motorschlitten aus, mit Notstromaggregat und Scheinwerfer, um die Risse zu begutachten und abzuklären, ob sie abgesperrt werden müssen oder um nächtliche Überquerer vom Eis zu weisen. Diese Risse konnten sehr gefährlich sein und zur Todesfalle werden, wenn der Druck das Eis nach unten durchbrechen liess. Fiel hier eine Person hinein, so war sie ohne sofortige Rettung aussichtslos verloren. Leider konnten drei solcher tödlichen Unfälle auf dem Zürichsee nicht verhindert werden», heisst es in Spörris Bericht.

Wärmeeinbrüche vom 20. bis 23. Februar und Anfang März verschlechterten die Eisqualität: «Gefährliche, kilometerlange Risse entstanden. Stege, Pfähle und Stahlkonstruktionen wurden wie Streichhölzer krumm gedrückt, schwimmende Badeanlagen und Uferverbauungen blieben auch nicht verschont. Schiffe erlitten im Eisdruck Schäden oder sanken plötzlich auf Grund.»

Nach 35 Tagen wurden die Eisflächen auf dem ganzen Zürichsee am 8. März wieder gesperrt.

