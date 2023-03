60 Jahre Nonam Vom Indianermuseum zum Nordamerika Native Museum: Direktorin will Totenkopf, heilige Masken und Geistertanz-Kleider zurückgeben Vor 60 Jahren wurde Zürichs Nordamerika Native Museum als Indianermuseum gegründet. Museumsleiterin Heidrun Löb strebt einen neuen Umgang mit indigenen Communities an. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 01.03.2023, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Museumsleiterin Heidrun Löb in ihrer Lieblingsecke im Nordamerika Native Museum in Zürich, umgeben von Ausstellungsstücken aus dem Nordwesten Amerikas. Bild: Claudio Thoma

Und plötzlich scheint Winnetou dazustehen, zumindest seine Garderobe ist präsent: Mit bunten Perlen bestickte helle Wildlederkleider, die heute gerne als «typisch indianisch» betrachtet werden, zählen auch zu den Ausstellungsstücken des Nordamerika Native Museum (Nonam) im Zürcher Seefeld. Sie rufen im Schreibenden Erinnerungen wach an Indianer-Spielfilme aus den 1960er-Jahren; an die vom Deutschen Schriftsteller Karl May im späten 19. Jahrhundert geschaffene Romanfigur Winnetou, die letzten Sommer im Zuge der woken Debatte über kulturelle Aneignung wieder einmal heftig diskutiert wurde.

Heidrun Löb seufzt, als ich sie auf Winnetou anspreche. Die Auseinandersetzung mit Klischees ist für die Nonam-Leiterin ein Dauerthema. Und das Museum, das vor 60 Jahren als Zürichs Indianermuseum gegründet wurde, greift Klischees da und dort gezielt auf, um Hintergründe zu erklären. So seien massenweise mit bunten Perlen bestickte Wildlederkleider überhaupt erst durch den Handel mit Europäern möglich geworden, die Glasperlen nach Nordamerika brachten, erklärt Löb.

Diskussionen um kulturelle Aneignung und um den Umgang mit aus heutiger Sicht ethisch fragwürdigen Ausstellungsstücken beschäftigen völkerkundliche Museen nicht erst seit der jüngsten Winnetou-Debatte. Welche Konsequenzen hat dies im Nonam?

Impressionen aus dem Nordamerika Native Museum. Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma

«Wir wollen Objekte zurückgeben»

«Wir wollen Objekte zurückgeben und sind deshalb in Kontakt mit indigenen Communities in den USA und in Kanada», sagt Löb. Doch dies sei mit einigem Aufwand verbunden. Nicht immer sei klar, an wen die Objekte eigentlich zurückgegeben werden sollten. Dank Fördergeldern des Bundesamts für Kultur könne das Nonam sich nun darum kümmern, obwohl es mit 5,5 Stellen personell knapp dotiert ist.

Das einstige Indianermuseum beruht ursprünglich auf der Privatsammlung des Zürcher Lehrerpaars Gottfried und Martha Hotz. Der 1901 noch zu Lebzeiten Karl Mays geborene Gottfried Hotz leitete das heute der Stadt Zürich gehörende Museum von 1963 bis zu seinem Tod 1977. Aus seiner Sammlung hat das 2003 im Zürcher Seefeld neu lancierte Nonam unter anderem einen Menschenschädel, den Löb nun zurückgeben will.

Geistertanz-Kleider vom Wounded-Knee-Massaker

Der Schädel stamme wohl aus heiligen Gräbern im Gebiet des oberen Missouri, der Heimat von drei indigenen Stämmen. Hotz habe ihn einst vor Ort in den USA erstanden. «Die Zuständigkeiten zu klären, ist nicht einfach», sagt Löb.

Auch Geistertanz-Kleider, wie sie 1890 beim Massaker nahe der Ortschaft Wounded Knee im US-Staat South Dakota getragen wurden, wolle sie zurückgeben. Damals ermordete die US-Kavallerie 300 wehrlose Angehörige der Lakota-Stämme, einst auch Sioux genannt. Einige trugen sogenannte Geistertanz-Kleider, um sich vor dem Kugelhagel der Kavallerie zu schützen – vergeblich.

Ausserdem wolle sich das Nonam von heiligen Masken trennen. Andere Masken, die von Anfang an zum Verkauf hergestellt wurden, behalte das Museum hingegen.

Heilige Masken will Heidrun Löb zurückgeben, nur zum Verkauf hergestellte aber im Nonam behalten. Bild: Claudio Thoma

Jubiläumsausstellung zeigt Kunst aus der Arktis

Einen Eindruck davon, wie das Nonam sich heute positioniert, vermittelt die Jubiläumsausstellung «Sedna. Mythos und Wandel in der Arktis». Sie zeigt seit den 1950er-Jahren entstandene Kunstwerke aus dem arktischen Raum. Dazu gehören Alaska, Grönland, Kanada und Teile Sibiriens. Mit den ausgestellten Werken erhalten Kunstschaffende aus jenen Kulturen Raum, um ihre eigene Sicht der Dinge zum Ausdruck zu bringen.

Leitmotiv der Ausstellung ist die Meeresgöttin Sedna, die unter verschiedenen Namen in allen Kulturen der Arktis vorkommt. Zu sehen sind hauptsächlich Skulpturen, die Mythen und aktuelle Probleme dieser Kulturen aufgreifen. Da treffen Menschen mit christlichen Kreuzen auf Schamanen. Und ein Eisbär ist zu sehen, der in einer Öllache auf dem Meer schwimmt.

Die Nonam-Jubiläumsausstellung ist der Meeresgöttin Sedna gewidmet. Bild: Claudio Thoma

Auch der Klimawandel wird thematisiert, mit dem den Völkern der Arktis buchstäblich die Lebensgrundlage unter den Füssen wegschmilzt. Denn die traditionelle Jagd können sie nur betreiben, wenn das Meer gefroren ist. «Und der Pelzhandel ist kein Thema mehr seit Brigitte Bardot und anderen Tierschützern», fügt Löb an. Greenpeace habe sich inzwischen entschuldigt für das, was dadurch den Völkern der Arktis angetan wurde.

«Unsere Reise startet im Klischee»

Löb leitet das Nonam seit 2012 und ist seit 2002 dort fest angestellt. Unter ihrer Führung habe das Museum auch in der Präsentation seiner Sammlung vermehrt Kontakte mit Vertreterinnen und Vertretern indigener Kulturen geknüpft und pflege den Austausch mit ihnen, sagt die 55-Jährige.

Zwischen den historischen Ausstellungsstücken der Sammlung sind jetzt immer wieder auch Werke zeitgenössischer Kunstschaffender aus indigenen Kulturen zu sehen.

«Unsere Reise durch Nordamerika startet im Klischee», sagt Löb, als wir die Sammlungsräume betreten. «Aber das Ziel ist, dass man danach nicht mehr von ‹den Indianern› redet, sondern von kultureller Vielfalt, welche die 500 bis 1000 indigenen Nationen kennzeichnet. Und dass Stereotype aufbrechen.» Im Nonam trifft Tradition auf Gegenwart.

Nordamerika Native Museum Seefeldstrasse 317, Zürich, Di–Sa 13–17 Uhr, So 10–17 Uhr. Die Jubiläumsausstellung «Sedna. Mythos und Wandel in der Arktis» läuft bis 17. September. Daneben bietet die Nonam-Sammlung Einblicke in die indigenen Kulturen Nordamerikas und der Arktis.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen