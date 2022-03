30 Jahre Umverkehr «Die Idee, den Verkehr zu halbieren, ist aktueller denn je» Vor 30 Jahren gegründet, prägt der Verein Umverkehr die Verkehrspolitik von Städten wie Zürich, St. Gallen und Winterthur mit. Jetzt nimmt er auch die Agglomerationen ins Visier. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 23.03.2022, 17.58 Uhr

Silas Hobi, Geschäftsleiter von Umverkehr, bei der Unterschriften-Übergabe für die Zürcher Stadtklima-Initiativen. Keystone

16,7 Stundenkilometer beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Autos in der Schweiz nach Berechnungen von Umverkehr-Vizepräsident Hanspeter Kunz. Die Rechnung geht so: «Gemäss Touring Club Schweiz kostet ein Auto in der Schweiz im Durchschnitt etwa 10'000 Franken pro Jahr», schreibt Kunz in der aktuellen Ausgabe des Vereinshefts «UmverkehRen». «Dieser Betrag wird durch den verfügbaren Stundenlohn geteilt. Für mich komme ich so grob geschätzt auf 650 Arbeitsstunden. Zusammen mit den 548 Stunden, die ein Schweizer oder eine Schweizerin im Durchschnitt pro Jahr im Auto verbringt, ergibt das rund 1200 Stunden. Bei einer Fahrleistung von 20'000 Kilometern pro Jahr (Durchschnitt Schweiz) resultiert also eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 16,7 Stundenkilometer.» Das schaffe man auch mit dem Velo ohne Probleme. Und wer noch Unfall-, Gesundheits- und Umweltkosten einrechne, komme schnell zum Schluss, dass man sogar zu Fuss schneller sei als mit dem Auto.

Grünflächen statt grauer Asphalt: Dafür hat Umverkehr jüngst die Stadtklima-Initiativen lanciert. Keystone

Scheinbar Selbstverständliches in Frage zu stellen, umzudenken: Das war von Anfang an ein Markenzeichen von Umverkehr. Gegründet wurde die Umweltorganisation 1992 in Winterthur. Heute hat sie Geschäftsstellen in Zürich und Genf mit rund 400 Stellenprozenten, 5000 Vereinsmitgliedern, ist landesweit aktiv – und gleichzeitig stark im Raum Zürich verwurzelt: «Unsere Basis ist überwiegend in Stadt und Kanton Zürich zu Hause», sagt Umverkehr-Geschäftsleiter Silas Hobi.

Gleichwohl rollt Umverkehr derzeit das Feld von der Ostschweiz her auf. Mit den Stadtklima-Initiativen, die die Umweltorganisation 2020 in Basel, Genf, St. Gallen, Winterthur und Zürich lancierte, fordert sie, dass Strassenraum zu Grünflächen, Begegnungszonen und Raum für Fussgänger und Velos umfunktioniert wird. In St. Gallen hat das Parlament einen Gegenvorschlag beschlossen, der den Forderungen weit entgegen kommt. In Zürich, Winterthur, Basel und Genf arbeiten die zuständigen Behörden derzeit an Gegenvorschlägen. In Bern will Umverkehr demnächst ebenfalls Stadtklima-Initiativen lancieren.

Am Anfang war eine Zukunftswerkstatt in Winterthur

«Begonnen hat alles mit einer kleinen Gruppe von fünf, sechs Personen, die an einer Zukunftswerkstatt in Winterthur die Idee der Verkehrshalbierung entwickelte», erinnert sich der erste Umverkehr-Präsident Beat Ringger in der Jubiläumsausgabe von «UmverkehRen». «Schon damals haben wir uns jeden Tag über den Autoverkehr aufgeregt, über diese unglaubliche Verschwendung von Material, Energie und Raum.»

Das Grüppchen gründete 1992 den Verein Umverkehr und lancierte eine landesweite Volksinitiative für die Halbierung des motorisierten Personenverkehrs in der Schweiz. Die Initiative kam mit 109'000 Unterschriften 1996 zustande, eingereicht mit einem halbierten Auto auf den Treppenstufen beim Bundeshaus. Das Schweizer Stimmvolk lehnte sie jedoch vier Jahre später wuchtig ab, mit 78,5 Prozent Nein-Stimmen.

Beim Einreichen der Unterschriften für die Verkehrshalbierungsinitiative platzierte Umverkehr 1996 ein halbes Auto auf den Treppen beim Bundeshaus. zvg

Nach der Niederlage auf eidgenössischer Ebene fokussierte Umverkehr auf die Verkehrspolitik der grösseren Schweizer Städte. Dies sollte sich als erfolgreicher erweisen: In Zürich nahm eine knappe Mehrheit des Stimmvolks 2011 die Städteinitiative von Umverkehr an, die eine Reduktion des motorisierten Verkehrsanteils von 30 auf 20 Prozent innert zehn Jahren verlangte. Auch in St. Gallen und Genf fanden Städteinitiativen Mehrheiten beim Volk. In Aarau, Basel, Luzern und Winterthur setzten sich abgeschwächte Gegenvorschläge durch.

«Die Städteinitiative war bisher unser erfolgreichstes Projekt»,

bilanziert Hobi.

Strassenaktion von Umverkehr im Rahmen der Städteinitiative 2010 in Zürich. zvg

Wie weit das Ziel der Reduktion des motorisierten Verkehrsanteils inzwischen realisiert ist, dürfte sich in rund einem Jahr klären: Dann will der Bund die Ergebnisse des wegen Corona verspätet durchgeführten Mikrozensus Verkehr veröffentlichen. Bei der letzten Befragung im Jahr 2015 war der Anteil des motorisierten Individualverkehrs in Zürich innert fünf Jahren um fünf Prozentpunkte gesunken.

Kampagne für Nachtzüge

Auch die 2015 gestartete Umverkehr-Kampagne «Rettet den Nachtzug» zeigte Folgen: Die SBB haben inzwischen mit den österreichischen Bundesbahnen das Angebot an Nachtzügen ab Zürich wieder ausgebaut. Neu sind auch Verbindungen nach Rom und Barcelona in Planung.

2015 demonstrierten Umverkehr-Aktivisten am Hauptbahnhof Zürich in Pyjamas für die Rettung der Nachtzüge. Keystone

Doch die Arbeit und die Ideen gehen den Umverkehr-Leuten nicht aus. Aktuell steht für Hobi der Kampf gegen neue Autobahnstücke in Basel, Bern, St. Gallen und Schaffhausen im Vordergrund. Der Bund bewilligte dafür kürzlich vier Milliarden Franken. Nun gelte es, im Parlament und allenfalls per Referendum Druck dagegen zu machen, sagt der Umverkehr-Geschäftsleiter.

Anfragen aus der Agglomeration

Auch eine Ausweitung der Aktivitäten von Umverkehr auf die Agglomerationen werde erwogen. Aus Agglomerationsstädten wie Ostermundigen (BE) und Kriens (LU) habe es bereits Anfragen von Aktivisten gegeben, die Ideen wie jene der Stadtklima-Initiativen übernehmen wollen.

Ein Comeback von Umverkehr auf nationaler Ebene sei ebenfalls eine Option, so Hobi weiter. «Die ursprüngliche Idee, den motorisierten Verkehr in der Schweiz zu halbieren, ist aktueller denn je», sagt er angesichts der Klimakrise und des Ukraine-Kriegs. Schliesslich heize der Benzinverbrauch beides an.

