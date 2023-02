Zürich 26-jähriger Eritreer schlägt am HB zwei Frauen zusammen Am Hauptbahnhof im Zürich kam es am Sonntagabend zu einem brutalen Angriff auf zwei Frauen. Die Kantonspolizei Zürich verhaftete einen 26-jährigen Eritreer. 14.02.2023, 12.10 Uhr

Ein 26-jähriger Eritreer schlug am Sonntagabend auf zwei Frauen ein. CH Media Video Unit

Am Sonntag um 20 Uhr kam es im Zürcher Hauptbahnhof laut einer Mitteilung der Kantonspolizei im Bereich des Rolltreppenabgangs zu den Gleisen 33/34 zu einem schwerwiegenden Vorfall. Ein Mann griff überraschend eine 55-jährige Italienerin an und traktierte sie mit Faustschlägen und Fusstritten. Er liess auch nicht von ihr ab, als sie regungslos am Boden lag.

Eine 16-jährige Schweizerin, die zur Hilfe eilte, griff er ebenfalls mit Fäusten und Fusstritten an. Die ältere Frau erlitt schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Auch die jüngere Frau wurde verletzt; sie konnte das Spital gleichentags verlassen.

Eine Transsicura-­Patrouille hielt den mutmasslichen Täter, einen 26-jährigen Eritreer, fest, bis die Kantonspolizei eintraf und den Mann verhaftete.

Mehrere Diebe aus Algerien und Marokko verhaftet

Schon am Freitagabend verhaftete die Kantonspolizei am HB einen 18-jährigen Marokkaner und einen 23-jährigen Algerier, die in der «Winter-Arena» mehrere Personen bestohlen hatten.

Zudem hat die Kantonspolizei in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag drei weitere Gruppierungen verhaftet, die Deliktsgut von Diebstählen und Fahrzeugeinbrüchen aus anderen Kantonen und dem Ausland dabei hatten. Die Ermittlungen gegen die 17 bis 28 Jahre alten Männer aus Algerien und Marokko sind im Gange und das mutmassliche Deliktsgut wurde sichergestellt.

Bei den durchgeführten Personenkontrollen wurden rund 30 Wegweisungen ausgesprochen und mehrere Pfeffersprays und verbotene Stichwaffen ­sichergestellt. (liz)