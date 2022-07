175 Jahre Bahn Immer wieder wollte man ihn abreissen, doch er steht bis heute: Die abenteuerliche Geschichte des Zürcher HB Die erste Schweizer Bahnstrecke führte ab 1847 als sogenannte Spanisch-Brötli-Bahn von Baden nach Zürich. Über die Zeit entwickelte sich der Zürcher Hauptbahnhof zur Hauptader des hiesigen Bahnsystems. Sven Hoti Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Der zweite Zürcher Bahnhof um 1887. Das Alfred-Escher-Denkmal auf dem Bahnhofplatz wurde erst 1889 eingeweiht. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Es gibt wohl kein Gebäude in der Stadt Zürich, das so sehr mit ihr assoziiert wird wie der Hauptbahnhof. Über 400’000 Menschen beleben den HB tagein und tagaus. Er ist Zürichs pulsierende Ader – Verkehrszentrum, Einkaufsmeile und Treffpunkt in einem.

Das über 150-jährige Gebäude ist aus dem Stadtzentrum nicht mehr wegzudenken. Dabei gab es in der Vergangenheit genügend Anläufe, den Bahnhof abzureissen und neu aufzubauen. Vor diesem Hintergrund waren manche Teile gar nur als Provisorium gebaut worden – und stehen bis heute.

Zwei Anläufe bis zum ersten Bahnhof

Das heutige Bahnhofsgebäude ist nicht das erste in Zürich. Vor seiner Eröffnung am 15. Oktober 1871 stand am selben Ort über 20 Jahre lang die Endstation der sogenannten Spanisch-Brötli-Bahn. Das Eisenbahnzeitalter war in England bereits 1825 angebrochen. Zwei Anläufe brauchte es in der Schweiz hierfür. Unter dem Industriellen Martin Escher formierte sich ein Komitee, das den Bahnbau vorantrieb und zur ersten Bahngesellschaft der Schweiz wurde, der Nordbahn.

Der erste Zürcher Bahnhof nahm am 7. August 1847 seinen Betrieb auf. Er war die Endstation der rund 23 Kilometer langen Eisenbahnstrecke von Baden nach Zürich. Täglich fuhren auf dieser Strecke vier Züge. Die Fahrt dauerte noch rund eine halbe Stunde. Zum Vergleich: Zuvor war man knapp fünf Stunden unterwegs. Bereits in den ersten Wochen wurden zwischen Zürich und Baden gegen 25’000 Personen befördert.

Der erste Bahnhof Zürichs stand auf dem südlichen Teil des alten Schützenplatzes – damals noch der Stadtrand. Die Nordbahn hatte das Land dafür gratis von der Stadt erhalten. Der Architekt Gustav Albert Wegmann kreierte einen typischen Bau für die Bahnanlagen dieser Zeit: Er war schlicht gestaltet, zweigeschossig, hatte Ecktürme beidseits der Stirnfassade, einen schlanken mittigen Turm mit einer Uhr und war eingezäunt. Er zählte fünf Gleise und eine Drehscheibe hinter der Halle an der Limmat.

Aussenaufnahme des alten Zürcher Bahnhofsgebäudes. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Kurz nach der Eröffnung brach der Sonderbundskrieg aus. Die Fahrgastzahlen litten darunter und die Nordbahn geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Der Nationalratspräsident und Unternehmer Alfred Escher brachte die Bahn 1849 wieder aus der Krise heraus und verhalf ihr zu neuem Aufwind. Er setzte sich dafür ein, dass die Bahn in privaten Händen blieb, denn sie solle nicht nach politischen Befindlichkeiten, sondern nach wirtschaftlichen Bedürfnissen gebaut werden.

1852 setzte ein regelrechter Eisenbahnboom ein. Die Schweiz holte ihren Rückstand zum Ausland auf. 1853 fusionierte die Nordbahn mit der Zürich-Bodensee-Bahn zur Schweizerischen Nordostbahn (NOB). Das Streckennetz wurde immer weiter ausgebaut. Alfred Escher versprach der Stadt einen neuen Bahnhof. Im Gegenzug soll sie die Strassenanbindung verbessern.

Das zweite Bahnhofsgebäude läutet eine neue Ära ein

Escher hielt sein Versprechen: Das alte Gebäude wurde abgebrochen. Am gleichen Standort wurde nach sechsjähriger Bauzeit am 15. Oktober 1871 der Neubau eröffnet. Ein Architekturwettbewerb hatte zu keinem Gewinner geführt, letztlich entwarf der NOB-Chefarchitekt Jakob Friedrich Wanner das Gebäude. Weil es Ideen aus den anderen Projekten beinhaltete, wurde ihm zuweilen vorgeworfen, er hätte einfach abgekupfert.

Die Nürnberger Maschinenbaufirma Klett verantwortete die Hallenkonstruktion des neuen Bahnhofs. Das Mauerwerk bestand aus Zuger und Ostermundiger Sandstein, die Dachkonstruktion war aus Eisen. Wie für repräsentative Gebäude jener Zeit üblich war der Bahnhof mit reichem bildhauerischem Schmuck ausgestattet. Ein grosser Triumphbogen markierte die Mittelachse des Aufnahmegebäudes und öffnete es zur neu geschaffenen Bahnhofstrasse hin.

Bauarbeiten am neuen Zürcher Bahnhof im Jahr 1867. Bereits gebaut sind die Gleise, die in die künftige Perronhalle führen. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Auch die Stadt hielt ihr Wort gegenüber Escher: Sie baute eine befahrbare Brücke über die Limmat – die heutige Bahnhofbrücke – und verband damit den Bahnhof besser mit der Stadt. Darüber hinaus wurde die Bahnhofstrasse bis zum Paradeplatz, dem damaligen Verkehrszentrum der Stadt, verlängert. Nach dem Bau des Bahnhofs begann auch die Bahnhofstrasse zu prosperieren und schon bald hielten das Geschäftsleben und die Hotellerie Einzug.

Mit dem Bahnhofneubau und kontinuierlichem Ausbau der Strecken entstand in der ganzen Stadt auch neue Bahninfrastruktur. Diese schuf die Voraussetzungen, dass sich die Zürcher City auch über den Bahnhofsstandort auszudehnen begann. Die Bahn lockte Zehntausende Arbeiter nach Zürich – unter anderem Bauern, die wegen der neuen Importmöglichkeiten verarmt waren. Die damalige Gemeinde Aussersihl wurde zum Industriequartier.

Abreissen oder ausbauen?

Kurz nach der Eisenbahnkrise von 1873 grübelte die vom Bund vor der Liquidation gerettete NOB bereits an der Erweiterung des Bahnhofs. Denn der Güter- sowie Personenverkehr hatte wieder die Spitzen von vor der Krise erreicht beziehungsweise überschritten diese sogar. Im Gespräch stand eine Verschiebung des Bahnhofs. Der alte Standort sollte spekulativ veräussert werden, so der Plan, doch der Schenkungsvertrag der Stadt mit der Nordbahn von 1846 verunmöglichte dies.

Bis zur Verstaatlichung der Bahn und Gründung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) im Jahr 1902 wurden nur noch die nötigsten Arbeiten am Bahnhofsgebäude durchgeführt. Dank eines neuen Güterbahnhofs an der Hohlstrasse konnten die alten Güterschuppen beim Hauptbahnhof – seit der Eingemeindung 1893 hiess er offiziell so, da er nun nicht mehr der einzige Bahnhof war – abgebrochen werden. Dies schuf zusätzlichen Platz für den Ausbau.

Bis 1916 wurde der Bahnhof zweimal erweitert. So wurde etwa die Gleiszahl erhöht und ein neuer Nordosttrakt für den Postdienst geschaffen. 1918 wurde darüber nachgedacht, den Kopf- in einen Durchgangsbahnhof umzuwandeln. Der Aufwand wäre gross gewesen, die Wannerhalle hätte abgebrochen werden müssen. Ein entsprechendes Projekt scheiterte, doch die Idee geisterte auch in den Folgejahren immer wieder herum.

Blick in einen Seitenarm des Zürcher HB 1907 (oben). Die Postabfertigung im neuen Nordosttrakt 1930 (unten links). Bau der «provisorischen» Perrondächer 1930 (unten rechts). (Quelle: Baugeschichtliches Archiv Zürich)

Ein möglicher Abbruch und Neubau des Bahnhofs blieb bis in die 1960er-Jahre ein Thema. Doch umgesetzt wurde dies nie. Die SBB bauten das Gebäude stattdessen immer weiter aus. Entlastung brachten etwa der Bau des Rangierbahnhofs Limmattal oder der Sihlpost. In den Jahren 1929/1930 entstanden die Überdachung der 16-gleisigen Perronhalle mit einer Konstruktion aus Stahl und Glas sowie die Querhalle zwischen Wannerhalle und Perrons. Als Provisorien gedacht, sind sie bis heute stehen geblieben.

Doch das Problem mit knappen Kapazitäten blieb. Die Fahrgastzahlen stiegen weiter an, auch wenn der Autoverkehr immer mehr zur Konkurrenz wurde. Während 1925 noch täglich 306 Züge im HB verkehrten, waren es 1945 über 500; an Feiertagen zählte der Bahnhof jeweils über 200’000 an- und abreisende Passagiere. Ein Ausbau tat not.

Eine wichtige Rolle dabei spielte der deutsche Verkehrswissenschaftler und erste Präsident der Deutschen Bundesbahnen, Edmund Frohne. Er schaffte es, die festgefahrene Situation mit dem Bahnhof zu lösen. Einer seiner Vorschläge war es, sämtliche nicht ans Zentrum gebundenen Betriebsanlagen in die Peripherie zu verschieben und so mehr Platz für den Bahnhofausbau zu schaffen. Aus seinen Empfehlungen entstand das Projekt 1954, was sich als wegweisend für die weitere Entwicklung des HB erwies.

Im Untergrund in die Zukunft

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnten die SBB gleich mehrere Meilensteine am HB feiern. Am 1. Oktober 1970 eröffnete die Bahnhofpassage Shop-Ville unter dem Bahnhofplatz ihre Türen. Bei den SBB fand ein Umdenken statt: Nicht nur die Modernisierung, auch die Erhaltung des Bestehenden war nun ihr Ziel, weshalb sie den Bahnhof gründlich restaurierte. Ab 1978 war der Wannerbau dann ohnehin denkmalgeschützt.

Ausbaupotenzial sahen die SBB fortan im Untergrund. Nach dem Scheitern der U- und S-Bahnvorlage 1962 brachte der Kantonsrat eine abgespeckte Version nur mit S-Bahn aufs politische Parkett, was vom Stimmvolk mit überwältigender Mehrheit gutgeheissen wurde. Am 27. Mai 1990 wurde die neue S-Bahnstrecke Hauptbahnhof–Stadelhofen–Stettbach mit dem neuen Untergrundbahnhof Museumstrasse eröffnet. Es war der Anfang eines neuen Eisenbahnzeitalters.

Das Farbkonzept des Untergrunds am Zürich HB folgt einer Logik: Weiss ist die neuste Passage unter der Löwenstrasse (oben), schwarz das umgebaute Shop-Ville (unten links) und schwarz-weiss der S-Bahnhof Museumstrasse. (Keystone)

1996 wurde der bis heute «ungeliebte» Nordtrakt des HB neu gebaut und die bislang in der Wannerhalle platzierten Provisorien aufgehoben, sodass diese wieder in ihrer vollen Grösse erlebbar wurde. Der Untergrund unter dem Hauptbahnhof wurde weiter ausgehöhlt, um Platz für neue S-Bahnstrecken zu schaffen, und über Rolltreppen und Treppen mit dem Wannerbau zu einer Einheit verbunden. Als bislang letzter grosser Teil nahm im Juni 2014 die Durchmesserlinie Altstetten–Zürich HB–Oerlikon mit dem Durchgangsbahnhof Löwenstrasse ihren Betrieb auf.

Im Südwesten des Bahnhofs indes wurde ein neues Quartier geplant. 1985 als HB Südwest und später als Eurogate gestartet und fulminant gefloppt, startete die Stadt 2006 ein neues Projekt, das heute als Europaallee bekannt ist. Der letzte Teil des Grossprojekts mit Büros, Gewerbe und Wohnungen wurde 2020 fertiggestellt. Mit den Neubauten Glaskubus und Posthof starteten die SBB zwischen 2012 und 2014 im südöstlichen Teil des HB die erste Etappe der derzeitigen Sanierung des Südtrakts.

Die Europaallee ist zu einer prominenten Kulisse des Zürcher Hauptbahnhofs geworden. Keystone

Quellen: Werner Huber: Hauptbahnhof Zürich, Neujahrsblatt Industriequartier/Aussersihl 2009: Bahnhöfe der Stadt Zürich, www.sbb-immobilien.ch

