100 Jahre Strandbad Mit der Badi Mythenquai kam das Strandleben nach Zürich Am 17. Juni vor 100 Jahren bekam Zürich sein erstes Strandbad am Mythenquai. Die Trennwand zwischen Männern und Frauen fiel schon kurz danach. 1951 kam es nach einem Brand zum Neubau. Und zuletzt zog gar ein vegetarisches Restaurant ein – gleich neben dem Grillstand. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Strandbad Mythenquai: An heissen Wochenenden tummeln sich hier Tausende. Matthias Scharrer

Wochentags kann es ruhig sein im Strandbad Mythenquai, vor allem wenn ein paar Wolken den Himmel bedecken. Vom Badefloss schweift der Blick über den Zürichsee zu den Alpen, dann zum Badesteg mit dem Sprungturm und zum fast leeren Strand von Zürich Enge. An schönen Sommerwochenenden tummeln sich die Badelustigen hier zu Tausenden. Das war schon bald nach der Eröffnung des Bades vor 100 Jahren der Fall.

«Vom Stadtratsentscheid für den Bau des Strandbads bis zur Eröffnung am 17. Juni 1922 waren nur wenige Wochen vergangen»,

erzählt Martin Walker. Er hat zum 100-Jahr-Jubiläum eine Plakatausstellung gestaltet, die ab 16. Juni im Strandbad Mythenquai zu sehen ist. Das nur mit ein paar Kabinen ausgerüstete Strandbad sei ursprünglich als zehnjähriges Provisorium geplant gewesen und sollte Platz für rund 600 Leute bieten. Doch es kam anders.

Trennwand war «Gegenstand lebhafter Opposition»

Am 5. Juli 1922 meldete die «NZZ», es seien an Spitzentagen bereits über 4000 Besucherinnen und Besucher gekommen. Und stellte fest, die über zwei Meter hohe Trennwand zwischen der Männer- und Frauenabteilung sei «Gegenstand lebhafter Opposition in der Männerabteilung, sofern sie überhaupt als trennende Schranke respektiert wurde».

Weiter hiess es in der Zeitung: «Ein grosser Teil der männlichen Besucher liess sich durch diese Wand nicht abhalten, auf dem Wasserwege der Damenabteilung Besuche abzustatten.» Und die aufgebotenen Polizeimannschaften hätten beim Versuch, die vorgeschriebene Geschlechtertrennung durchzusetzen, viel Hohn und Spott geerntet. Fazit der «NZZ» damals: «Es wird sich gewiss eine Lösung finden lassen, die auch unser Zürcher Strandbad mehr zu einem Familienbade macht.»

Die Holzwand zur Geschlechtertrennung stand denn auch nur kurz. Bald wurde sie verschoben, sodass nur noch eine kleine abgetrennte Frauenabteilung blieb. Das Familienbad war geboren – und die bis dahin übliche Geschlechtertrennung weitgehend gefallen.

Eine neue Badekultur entwickelte sich

Damit wurde das Strandbad zum Ausdruck einer Badekultur, die sich stark gewandelt hatte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Zürich sogenannte Kastenbäder aufgekommen, von denen heute in Zürich am ehesten noch das Seebad Utoquai zeugt: Nach aussen abgeschottete Badebauten aus Holz, die direkt am und auf dem Wasser lagen. Dahinter steckten hygienische Absichten. Denn Badezimmer mit fliessendem Wasser fehlten insbesondere in den Wohnungen der ärmeren Leute zumeist noch.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galten dann das Sonnenbaden und die Bewegung an der frischen Luft als gesundes Ideal. Dies prägte auch den Bau des Strandbads Mythenquai.

So präsentiert sich das 1923 erweiterte Strandbad Mythenquai in einer Luftaufnahme aus dem Jahr 1936. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Nachdem der Andrang in der ersten Saison gross gewesen war, plante der Stadtrat sogleich eine Erweiterung, die bereits 1923 umgesetzt wurde. Zum Strandbad gehörte auch ein Sportplatz mit Hoch- und Weitsprung-Anlagen, wo ab 1925 unentgeltlich Gymnastikstunden im Angebot waren, zudem ein Klettergerüst und Sprungbarren.

Das Strandbad war auch ein Erlebnisbad

Hauptattraktion war aber ab 1927 für einige Jahre eine grosse Rutschbahn: Vom Holzturm am aufgeschütteten Strand konnten die Badefreudigen mit Schlitten direkt in den See fahren. Zudem gab es eine Schaukel im Wasser. Das Strandbad war auch ein Erlebnisbad.

Grossandrang rund um die Wasserrutschbahn zeigt diese Aufnahme aus dem Jahr 1929. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Mit dem Zweiten Weltkrieg war die Spasskultur fürs Erste vorbei. Die Anbauschlacht hinterliess auch im Strandbad Spuren: Ein Teil der Anlage diente nun dem Gemüseanbau.

1951 läutete dann ein Brand der alten Holzgarderobe die Neugestaltung des Bades ein. Im gleichen Jahr stimmte das Stadtzürcher Stimmvolk über den Bau eines zweiten Strandbads am gegenüberliegenden Seeufer ab: Das Strandbad Mythenquai sollte beim Tiefenbrunnen Konkurrenz erhalten. Die Nachfrage war da: In einer Abstimmungsvorschau schrieb die «NZZ», das Strandbad Mythenquai werde an Spitzentagen von bis zu 8000 Personen besucht.

Nach dem Brand kam das Gartenbad

Mit dem Neubau nach dem Brand erhielt das Strandbad Mythenquai künstlich angelegte Hügel und zusätzlich Bäume. Ausstellungsmacher Walker, der auch ein Buch über die Zürcher Bäder geschrieben hat, nennt dies den Schritt zum Gartenbad.

Luftaufnahme aus den 1960er Jahren: Das Strandbad ist zum Gartenbad geworden. Keystone

Ein weiterer Brand zerstörte 1974 dann das damalige Restaurant. Das daraufhin erstellte neue Restaurant führte das Selbstbedienungsprinzip ein, wie Walker erzählt.

2013, bei der letzten grossen Neugestaltung, übernahm dann mit dem «Hiltl» ein vegetarischer Anbieter das weg vom See in den hinteren Badi-Bereich zur Strasse hin verlegte Restaurant – flankiert vom Grillstand der für ihre Wiedikerli-Bratwürste stadtbekannten Metzgerei Keller.

Seit 2013 bietet «Hiltl» im Strandbad Mythenquai vegetarische Küche an. Matthias Scharrer

«Oben ohne» sei heute kein grosses Thema

Auch die Badekultur entwickelte sich weiter: «Oben ohne» war in den 1970er-Jahren bei Frauen zunehmend angesagt. «Im Strandbad Mythenquai wurde dies damals geduldet, im gegenüberliegenden Tiefenbrunnen hingegen nicht», so Walker. Die Vorschrift, wonach die Badekleidung nicht gegen das sittliche Empfinden verstossen dürfe, liess einen gewissen Ermessensspielraum.

Heute ist «oben ohne» kein grosses Thema im Strandbad Mythenquai, wie Bademeister im Gespräch erzählen. Wenn, was selten vorkomme, Frauen ihre Brüste unverhüllt liessen, werde dies toleriert – im Gegensatz zum Nacktbaden.

Seit einigen Jahren sind auch die Stand-up-Paddler im Strandbad Mythenquai zu Hause. Lina Giusto

Zur Badekultur im Strandbad gesellten sich in den letzten Jahren auch die Stand-up-Paddler sowie Angebote wie Yoga und Massage. Und nicht zu vergessen: Die Stadtzürcher Seeüberquerung, bei der sich jeweils im Sommer, wenn das Wasser warm genug ist, Tausende vom Mythenquai-Strand aus in die Fluten stürzen, um das andere Ufer zu erreichen. Am 6. Juli ist sie wieder vorgesehen.

Die Stadtzürcher Seeüberquerung startet jeweils im Strandbad Mythenquai. Keystone

Sonderangebote zum Jubiläum Am 17. Juni, genau hundert Jahre nach seiner Eröffnung, kostet der Eintritt im Strandbad Mythenquai (Mythenquai 95, Zürich), nur 80 Rappen – wie damals im Jahr 1922. Zudem gibt's am Glücksrad Badetaschen, Gutscheine für den Onlineshop und das Restaurant zu gewinnen. Ausserdem ist auf Anmeldung eine kostenlose Tour auf dem Stand-up-Paddleboard im Jubiläumsangebot. (mts)

