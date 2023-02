100 Jahre Der FC Hakoah spiegelt jüdisches Leben in Zürich wider Der FC Hakoah Zürich hat kaum grosse sportliche Erfolge errungen. Für die jüdische Community spielt er dennoch seit hundert Jahren eine wichtige Rolle. Das zeigt ein kürzlich erschienenes Jubiläumsbuch auf. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 10.02.2023, 20.00 Uhr

Die Mannschaft des FC Hakoah Zürich um 1930. Bild: zvg / Chronos-Verlag / Archiv für Zeitgeschichte

Es kam vieles zusammen im frühen 20. Jahrhundert, was mit zur Gründung des jüdischen Fussballklubs FC Hakoah Zürich führte: Als Reaktion auf antisemitische Vorstellungen hatte der Arzt und Schriftsteller Max Nordau auf dem Zionistenkongress in Basel 1898 den Begriff «Muskeljudentum» geprägt. Auch Juden sollten stark sein, so die Idee dahinter. Das Wort Hakoah bedeutet auf Hebräisch Stärke. Mehrere neue Sportvereine machten es sich in jener Zeit zu eigen. Der bekannteste und erfolgreichste sollte der 1909 gegründete SC Hakoah Wien werden, dessen Fussballer 1924 die erste österreichische Profimeisterschaft gewannen.

Der FC Hakoah Zürich entstand 1921 als Abspaltung vom 1908 gegründeten Jüdischen Turnverein Zürich. Vereinszweck sollte die Pflege des Fussballspiels sowie der jüdischen Geselligkeit sein. Im kürzlich erschienenen Buch «De Stern ufem Herz, in Züri dihei» sagt Vereinsmitglied Sami Riger (Jahrgang 1937): «Die jüdische Kultur und Religion an sich war weniger wichtig, eher die Tatsache, dass der FC Hakoah ein jüdischer Verein für Jüdinnen und Juden ist.» Ein Identitätsort, wie es in dem Buch heisst, das der Verein nachträglich zum 100. Geburtstag im für Geschichtsbücher bekannten Zürcher Chronos-Verlag herausgegeben hat.

Ähnlich wie Riger äusserte sich 2003 FC-Hakoah-Präsident Ronny Bachenheimer in einem Interview: «Über den Sport erzielen wir einen gemeinsamen Nenner für die verschiedenen Ausrichtungen des Judentums. Religiöse und Säkulare, Orthodoxe und Liberale, Linke und Rechte finden sich bei uns wieder.»

Ein doppelter Integrationsfaktor

Fussballvereinsgründungen waren im frühen 20. Jahrhundert keine Seltenheit. In den 1920er-Jahren tauchten in den Grossstädten auch die ersten Immigrantenvereine auf, so 1922 in Zürich die Società Calcistica Italiana Juventus Zurigo (heute YF Juventus), wie Christian Koller, Geschichtsprofessor und Direktor des Schweizerischen Sozialarchivs, im Jubiläumsbuch des FC Hakoah schreibt.

Nicht nur in Zürich, auch in Bern, Genf, Lausanne und St. Gallen entstanden in jenen Jahren jüdische Sportvereine. Sie spielten gemäss Koller eine Rolle als doppelter Integrationsfaktor: sowohl innerhalb der jeweiligen lokalen jüdischen Community als auch in deren Beziehungen gegen aussen.

Zur Erinnerung: Die Stadt Zürich hatte im frühen 15. Jahrhundert die jüdische Gemeinde vertrieben. Bis ins späte 18. Jahrhundert verbot sie Jüdinnen und Juden das Betreten der Stadt. Erst 1866 erhielten diese im modernen Schweizer Bundesstaat die Niederlassungsfreiheit; 1874 bekamen sie dann auch das Recht auf freie Religionsausübung.

Viele osteuropäische Einwanderer spielten mit

Die jüdische Community in Zürich war und ist keine Einheit. 1862 entstand die Israelitische Cultusgemeinde Zürich. Davon spaltete sich 1895 die weniger liberale Israelitische Religionsgesellschaft ab. Ein Jahr vorher kam es zur Gründung der orthodoxen Gemeinde Agudas Achim, vor allem durch Einwanderer aus Osteuropa. Sie wohnten hauptsächlich in den Arbeiter- und Immigrantenquartieren Wiedikon und Aussersihl. Dort entstanden damals jüdische Betlokale, Geschäfte und Kulturvereine; Jiddisch wurde Umgangssprache.

Die aus Osteuropa eingewanderten Juden wurden besonders zur Zielscheibe des helvetischen Antisemitismus, wie Koller schreibt. Ab 1912 galten für sie in der Stadt Zürich beispielsweise längere Einbürgerungsfristen als für andere.

Beim FC Hakoah Zürich spielten Eingewanderte aus Osteuropa in den ersten Jahrzehnten eine bedeutende Rolle. Den Namen nach waren im Jahr 1921 beim Eröffnungsspiel auf dem ersten Hakoah-Sportplatz, der zwischen der Allenmoosstrasse und der Oerliker Tramlinie lag, ein Drittel der Hakoah-Kicker «Ostjuden», schreibt Koller. Beim Aufstieg nach dem Gewinn der ostschweizerischen C-Meisterschaft 1926 habe rund die Hälfte der Hakoah-Spieler ostjüdische Namen getragen. Im Hakoah-Team, das 1932/33 die kantonale B-Meisterschaft gewann, war es ein Viertel.

Hakoahnerinnen strickten für Flüchtlinge

Ob es sich überhaupt ziemte, in einem jüdischen Klub Fussball zu spielen, war innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Zürich umstritten. Einerseits weil manche es «mit den Prinzipien einer wahren geistigen Kultur nicht vereinbar finden», andererseits weil die Tendenz zur Abgrenzung von anderen Konfessionen nicht noch verstärkt werden sollte, wie Max Dreyfus 1926 im «Israelitischen Wochenblatt» schrieb.

Als wenige Jahre später Nazideutschland massenweise Juden verfolgte und ermordete, rückten andere Themen in den Vordergrund: Während der Nazizeit in den 1930er- und 40er-Jahren nahm der FC Hakoah Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich auf. Das «Israelitische Wochenblatt» meldete Ende 1942: «Seit mehreren Wochen treffen sich jeden Mittwochabend im Blauen Saal des ‹Kaufleuten› eine Anzahl Hakoahnerinnen, um für die Flüchtlinge warme Wintersachen zu stricken.»

Offen für Flüchtlinge zeigt sich der Klub bis heute: Im Frühjahr 2022 schlossen sich auch Flüchtlinge aus der Ukraine dem FC Hakoah an, wie es im Jubiläumsbuch heisst. Dessen Heimspiele finden seit 1977 auf der Sportanlage Buchlern in Zürich-Altstetten statt.

Beschimpfungen auf dem Fussballplatz

Die 100-jährige Vereinsgeschichte, die das Jubiläumsbuch unter dem Titel «De Stern ufem Herz, in Züri dihei» zusammenfasst, zeigt ein vielseitiges Spektrum jüdischen Lebens in Zürich am Beispiel des FC Hakoah auf.

Da ist von antisemitischen Beschimpfungen auf dem Fussballplatz die Rede; von der Weigerung des kantonalen Fussballverbands, die Sabbatheiligung als Absenzgrund bei der jährlichen Verbandsdelegiertenversammlung zu akzeptieren; vom jungen Roger Schawinski, der beim FC Hakoah Zürich spielte, ehe er als Medienpionier bekannt wurde; von den Makkabiaden, einer Art jüdischer Olympiade, an der in den 1950er-Jahren Schweizer Fussballteams teilnahmen, die grossteils aus Spielern des FC Hakoah Zürich bestanden.

Die Rede ist auch vom Verhältnis des jüdischen Fussballklubs zu den beiden Zürcher Grossklubs FCZ und GC. Wobei dieses Buchkapitel nicht ganz unparteiisch ist: Die Verfasser Michael Jucker und Luca Stoppa leiten das FCZ-Museum, wo aktuell auch eine Ausstellung über den FC Hakoah Zürich läuft.

Unterschiedliche Beziehungen zu GC und FCZ

Jucker und Stoppa betonen die seit Jahrzehnten engen Beziehungen zwischen dem FCZ und dem FC Hakoah Zürich: vom kürzlich verstorbenen Bernard Luks, der es 1956 als bislang einziger Hakoah-Spieler in die erste Mannschaft des FCZ schaffte, über das 50-Jahr-Jubiläum des FC Hakoah 1971, zu dessen Ehren der FCZ im Letzigrund gegen die israelische Nationalmannschaft spielte, bis zum 100-Jahr-Jubiläum, als der FC Hakoah letzten Sommer eine FCZ-Auswahl auf dem Utogrund besiegte.

Bernard Luks wechselte 1956 vom FC Hakoah zum FC Zürich. Bild: zvg / Chronos-Verlag / Privatbesitz Bernard Luks

Die Beziehungen zum Grasshopper Club seien hingegen über Jahrzehnte davon geprägt gewesen, dass dieser unter der Präsidentschaft von Walter Schoeller (1934–1976) antisemitische Tendenzen aufgewiesen habe. Als wichtigster Beleg dafür wird ein Brief des GC-Rudersektionschefs Walter Brunner angeführt, der einem beitrittswilligen Juden im März 1945 schrieb, der Grasshopper Club habe noch nie Juden aufgenommen. Was zwar nicht stimmte, aber offenbar abschreckend wirken sollte.

Der Brief wird übrigens auch im kürzlich erschienenen Buch «Grasshoppers: Fussball in Zürich seit 1886» zitiert, das die GC-wohlgesonnenen Reto Baumann, Werner Bosshard und Silvan Keller herausgegeben haben. Zur Haltung Schoellers gegenüber Juden heisst es dort: «Man hat darüber nicht mit ihm gesprochen.»

Johnny Braunschweig, ein 1950 geborener ehemaliger Hakoah-Spieler, sagt im generationenübergreifenden Gespräch am Ende des Hakoah-Jubiläumsbuchs: «Historisch gesehen, ist es eindeutig, dass der FCZ den grösseren jüdischen Anhang hat. Es spielte sicherlich auch eine Rolle, dass viele Juden in den Kreisen 3, 4 und 5 wohnten, die nahe am Letzigrund-Stadion sind.»

Trainingsbetrieb in den letzten Jahren verdreifacht

Heute spielen im FC Hakoah Zürich rund 100 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 15 Jahren regelmässig Fussball. Hinzu kommt die erste Mannschaft, die in der 4. Liga spielt, und seit dem 100. Geburtstag auch ein Team junger Frauen.

«Der FC Hakoah ist der grösste jüdische Fussballklub in der Schweiz», schreibt der Verein auf seiner Website. Sein Trainingsbetrieb habe sich in den letzten Jahren verdreifacht. Damit sei der Klub wieder zu einem wichtigen Pfeiler für das jüdische Leben in Zürich geworden.

«De Stern ufem Herz, in Züri dihei» Hundert Jahre Vielfalt, Offenheit und Toleranz. FC Hakoah Zürich (Herausgeber). Chronos-Verlag. Zürich, 2022.

