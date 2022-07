1. August Stadt Zürich erlässt kein Feuerwerksverbot Anders als Winterthur und andere Städte und Gemeinden im Kanton erlässt die Stadt Zürich kein Feuerwerksverbot. Abgefeuert werden darf es jedoch nur noch von geteerten Flächen und Kiesplätzen aus. Auch für Feuer gelten neue Einschränkungen. 28.07.2022, 11.24 Uhr

In der Stadt Zürich darf man am 1. August Feuerwerk abfeuern – allerdings mit neuen Einschränkungen. Themenbild: Alexandra Wey

In der Stadt Zürich gilt ab sofort ein generelles Feuerverbot, wie das Sicherheitsdepartement am Donnerstag mitteilte. Davon ausgenommen ist das Grillieren, sofern es in festen Vorrichtungen wie Grill oder Feuerschale und unter Aufsicht erfolgt.