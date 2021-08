Silvia Steiner 1. August-Rede

Bildungsdirektorin Steiner in Zürich: «Wir dürfen stolz sein»

Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) hat in ihrer Rede zum 1. August in Zürich für den Föderalismus geworben, der in der Pandemie oft als «Kantönligeist» abgetan wurde. Differenzen müsse man aushalten.