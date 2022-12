Urdorf Sprengstoff, Verkehrswege und Hausbau: Das beschäftigt die neue Ortschronistin in Urdorf Stéphanie Prieto hat im Sommer die Nachfolge von Elisabeth Lüchinger angetreten. Die Historikerin will das Bildarchiv der Gemeinde überarbeiten und öffentlich zugänglich machen. Zudem erhofft sie sich neue Einsichten in die Dorfgeschichte. Der Umzug ins erste Eigenheim in Oberurdorf steht kurz bevor. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stéphanie Prieto arbeitet sich schrittweise in das Archiv und die Dorfgeschichte Urdorfs ein. Ein besonderes Augenmerk legt die 36-Jährige dabei auf den Verkehr, der mit der neu eröffneten Limmattalbahn eine weitere Komponente erhalten hat. Bild: Andrea Zahler

Schneeflocken fallen auf die Gleise der frisch eingeweihten Limmattalbahn auf der Höhe der Kantonsschule Limmattal in Urdorf. «Die neue Bahn bringt einem Dorf wie Urdorf in vielerlei Hinsicht Chancen, aber auch Herausforderungen. Verkehrswege lassen neue ökonomische und soziale Ballungszentren entstehen. Der Fokus einer Region verschiebt sich mit der Verdichtung der Mobilität», sagt Stéphanie Prieto, als sie sich der Haltestelle Kantiallee nähert.

Die neue Urdorfer Ortschronistin will sich unter anderem mit der Mobilität und der topografischen Lage des Dorfs aus historischer Sicht auseinandersetzen. Besonders interessiert ist die 36-Jährige an der Industrialisierung. «1901 eröffnete die deutsche Dynamit-Fabrik Wasag eine Filiale in Oberurdorf. Dank des Anschlusses an die Reppischbahn 1864 war Zürich und damit Urdorf mit dem Säuliamt und der Innerschweiz verknüpft. Es ist anzunehmen, dass der Sprengstoffhersteller sich aufgrund der attraktiven Lage Urdorfs für diesen Standort entschieden hat», sagt Prieto.

Handfeste Belege hat die Historikerin und Germanistin aus Zürich für diese These jedoch nicht. «Ich hoffe, dass ich irgendwo auf Akten stosse, die mir die genauen Gründe liefern. Ich fände es schön, wenn ich mit neuen Einsichten zur Dorfgeschichte beitragen könnte.»

Im Fundus des Ortsmuseums und der Gemeinde mangelt es nicht an Themen. «Ich kann auf ein reichhaltiges Archiv zurückgreifen. Meine Vorgängerin hat fleissig gesammelt und das Dorfleben gut dokumentiert», sagt Prieto. Im Sommer hat sie die Nachfolge von Elisabeth Lüchinger angetreten. Diese kümmerte sich während 40 Jahren um das historische Vermächtnis ihrer Heimat und trat altershalber 80-jährig zurück. Für ihren Einsatz wurde Lüchinger neben fünf anderen Personen von der Redaktion der «Limmattaler Zeitung» zur Wahl der Limmattalerin des Jahres 2022 nominiert.

Ihre Schwiegereltern machten sie aufs Amt aufmerksam

Aufmerksam gemacht auf das Amt wurde Prieto von ihren Schwiegereltern, die seit 25 Jahren in Urdorf wohnen. Bald wird Prieto selbst mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn in der Gemeinde zu Hause sein. «Wir bauen in Oberurdorf ein Haus und sind wöchentlich auf der Baustelle. Wenn alles klappt und es keine Verzögerungen mehr gibt, können wir kommenden Sommer einziehen.» Die Infrastruktur und die gute Anbindung an Zürich, Zug und Luzern hätten sie von ihrem neuen Wohnort überzeugt.

Prieto selbst ist in Luzern mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen. Ihre Mutter ist Schweizerin, ihr Vater stammt aus einem kleinen spanischen Dörfchen in der Provinz Salamanca. «In den 1960er-Jahren ist er als Saisonnier mit Halbschuhen in Melchsee-Frutt bei einer Tante im Schnee gelandet», erzählt Prieto.

Ihr spanischer Vater weckte in ihr das Interesse an Geschichte

Die Biografie ihres Vaters führte dazu, dass sie sich schon früh für Historisches interessierte. «Seinen Lebensweg und die Beweggründe vieler Mitglieder meiner spanischen Familie, die ebenfalls in die Schweiz immigrierten, zu ergründen und zu verstehen, reizte mich.» Familiengeschichte lässt Prieto auch heute nicht los. Aktuell doktoriert sie am Historischen Seminar der Universität Zürich und beschäftigt sich mit der Systematisierung und Darstellung von Verwandtschaft im 16. und 17. Jahrhundert.

«Bei der Arbeit als Dorfchronistin kann ich mich historisch auf verschiedenen Ebenen austoben. Ich werde die Geschichte nicht nur im Nachhinein erforschen und analysieren wie an der Uni, sondern sie selbst sammeln, ergänzen, bündeln und für künftige Generationen bereitstellen», sagt Prieto.

Überdies ist es ihr wichtig, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und so oft es geht, selbst Texte und Publikationen zu veröffentlichen. «Ich denke dabei an Beiträge im ‹Urdorf Aktuell› oder in Zeitungen.» Gerne möchte Prieto auch weitere Stationen zum historischen digitalen Dorfrundgang der Gemeinde beisteuern.

Sie will Tausende Fotos neu ordnen

Ein Projekt, das sie länger beschäftigen wird und nun im neuen Jahr anpackt, ist die Überarbeitung des umfassenden Bildarchivs, das Tausende von Fotos beinhaltet. «Die Bilder sind an verschiedenen Orten abgelegt, teilweise fehlen Metadaten, wie etwa Angaben, wann und von wem sie erstellt wurden», sagt Prieto. Die Frage sei, wie man solche Bilder sinnvoll und systematisch ordnet und auch, welche Anforderungen das Archiv erfüllen müsse, damit verschiedene Gruppen einen Nutzen davon haben.

Ziel ist, dass das Bildarchiv öffentlich zugänglich gemacht wird. «Ich werde mich im Januar mit einem Ortschronisten aus einer anderen Zürcher Gemeinde treffen, der ein ähnliches Projekt umsetzt. Ich erhoffe mir einen Wissenstransfer nach Urdorf», so Prieto.

Viele Leute in Urdorf beschäftige die Dorfgeschichte. «Der Fakt, dass es mein Nebenamt überhaupt gibt, zeigt, was für eine Bedeutung die Ortsgeschichte für die Gemeinde hat.» Den Kern ihrer Aufgabe als Ortschronistin beschreibt Prieto so: «Ich halte fest, wie in Urdorf gelebt wurde und gelebt wird.» Bald wird sie selbst aktiv zur Geschichte des Dorfs beitragen können, wenn sie in Urdorf wohnt. «Dann wird das Forschungsobjekt zum Lebensraum.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen