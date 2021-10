Urdorf: Joseph Naduvilaparambil folgt auf Max Kroiss

Bereits ab 2005 wirkte Naduvilaparambil für die Pfarrei St.Mauritius Engstringen, zuerst als priesterlicher Mitarbeiter, dann als Pfarradministrator und schliesslich als Pfarrer. Am 10. Oktober feiert er seinen ersten Sonntagsgottesdienst in der Kirche Heiliger Bruder Klaus in Urdorf.

David Egger 01.10.2021, 05.00 Uhr