Schlieren: Das Waldfondue der «Thors» war ein Volltreffer

Schlieren So gemütlich war es beim Waldfondue der «Thors» auf dem Alten Reitplatz Nach dem Ausfall letztes Jahr fand der beliebte Anlass beim Alten Reitplatz wieder statt – die Gäste reisten auch aus anderen Kantonen an. Fiona Graf 17.01.2022, 05.00 Uhr

Schöne Stimmung und feines Fondue: Die «Thors» landeten einen Volltreffer. Fiona Graf / Limmattaler Zeitung

Schon aus der Ferne sah man am Waldrand das grosse Feuer und das bunt strahlende Licht in der Dämmerung. Zum mittlerweile 13. Mal veranstaltete der Motorradclub Thors MC Swiss Limmattal das Waldfondue am Schlieremer Waldrand. Nach einem schönen, winterlichen Spaziergang erreichte man gespannt den Alten Reitplatz. Ein wärmendes Feuer, ein wenig Schnee und einige Feuerstellen, über denen mit Fondue gefüllte Kessel hingen, boten einen ­einladenden Empfang für alle Outdoor-Fonduefans.