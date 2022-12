Schlieren Pastel de Nata und Bacalhau: Hier vergessen die Portugiesen ihr Heimweh Paula Moreira und Carlos da Silva betreiben seit fünf Jahren die Pastelaria Renascer. Ihr Lokal lockt wegen der preiswerten Menus und typischer Speisen nicht nur portugiesische Landsleute aus der ganzen Schweiz, sondern auch Geschäftsleute aus der Region nach Schlieren. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Haben sich ein kleines Backwaren-Imperium aufgebaut: Carlos da Silva und seine Tochter Ana präsentieren die süssen Köstlichkeiten aus der familieneigenen Backstube in ihrem Restaurant Renascer in Schlieren. Andrea Zahler

Pasteis de Nata türmen sich in der Auslage neben Eclairs, frischen Brötchen und sonstigen süssen und gebackenen Versuchungen. Die Theke der Pastelaria Renascer in Schlieren ist zur Mittagszeit nichtsdestotrotz verwaist. Das sechsköpfige Team hat in der Küche und im benachbarten Speisesaal alle Hände voll zu tun.

Bauarbeiter, Handwerker und Angestellte aus der Umgebung stärken sich in der Mittagspause mit Kutteln nach Porto-Art, panierten Schnitzeln mit Bohnenreis oder grillierten Lachsfilets mit zerquetschten Kartoffeln, den Batatas a murro, wie man sie in Portugal nennt.

Die Beschreibung Konditorei – das bedeutet der Name Pastelaria auf Portugiesisch – wird dem Angebot der Gaststätte nicht gerecht. Im Lokal an der Rütistrasse 5 gibt es nicht nur Frühstück und Dessert, man kehrt auch ein zum Zmittag und Znacht. «Geburtstage, Taufen und Hochzeiten kann man bei uns feiern. Vor den Festtagen bestellten die Leute auch portugiesische Guetzli oder die Weihnachtsspezialität Bolo Rei, ein Königskuchen garniert mit kandierten und getrockneten Früchten», sagt Carlos da Silva.

Der 56-Jährige eröffnete das Restaurant vor fünf Jahren gemeinsam mit seiner Frau Paula Moreira. Die beiden schufen damit ein Zufluchtsort für die portugiesische Gemeinschaft im Limmattal. Und diese ist ansehnlich. Die Portugiesen bilden mit über 4000 Personen neben den Italienern und den Deutschen eine der grössten Einwanderergruppen in der Region. Insbesondere Schlieren zieht viele Menschen aus der Seefahrer-Nation an. Der häufigste Familienname in der Stadt ist nicht etwa Müller oder Meier, sondern da Silva, wie die aktuelle Nachnamen-Hitparade des Bundesamts für Statistik zeigt.

Auf der Suche nach portugiesischen Spezialitäten

«Die Leute, die zu uns kommen, suchen nach portugiesischen Spezialitäten. Manche reisen aus Zug, Luzern oder sogar dem Tessin an. Sie vermissen die Heimat», sagt Ana da Silva, die Tochter des Wirtepaars. Sie, ihre vier Geschwister und weitere Verwandte packen im Familienunternehmen kräftig mit an.

Joaquim Carneiro Moreira und Alice Silva gehören zum Team in der Pastelaria Renascer. Sibylle Egloff

Saudades – so bezeichnen die Portugiesen die Sehnsucht, das Heimweh, ein nostalgisches Gefühl. Im «Renascer» wird dieses, so gut es geht, gestillt. Auf dem Fernsehbildschirm im Café zwischen Speisesaal und Konditorei-Theke spielt Viseu gegen die AD Camacha im Fussball-Supercup Taça de Portugal, im Kühlregal reihen sich die portugiesischen Fruchtsäfte der Marke Compal aneinander und auf der Anzeige bei der Kasse, eingeklemmt zwischen einer Marienfigur und Lotterielosen, leuchtet «Próximo cliente», nächster Kunde.

Vergeblich versucht man im Lokal, ein deutsches Wort aufzuschnappen. An der Rütistrasse 5 wähnt man sich gänzlich auf portugiesischem Terrain. Aus dem Speisesaal hallen das Scheppern des Bestecks und angeregte Unterhaltungen. «Wenn wir in der Nähe arbeiten, kommen wir fast immer hierher», sagt Luis Gonçalves aus Rudolfstetten. Auf die Nachfrage, weshalb, zuckt der Handwerker mit den Schultern und sagt:

«In Schweizer Restaurants gibt's halt keinen Bacalhau und keine Feijoada.»

Auch Pedro Neves aus Zürich Seebach, der mit seinen Kollegen Rui Silva und Miguel Coelho am Nachbartisch speist, ist gerne Gast im «Renascer». «Wir essen oft hier zu Mittag, weil man schnell bedient wird. Da wir auf der Baustelle arbeiten, haben wir nur wenig Zeit für die Verpflegung.» Neves lobt überdies die preiswerten Mittagsmenus. «Wo kriegt man sonst Salat oder Suppe, eine Hauptspeise mit Fisch oder Fleisch und ein Dessert sowie ein Getränk und einen Kaffee für 20 Franken?»

Peter Valenta mag die ehrliche portugiesische Küche. Er arbeitet als Chemiker gleich um die Ecke bei der Heiq Materials AG. Andrea Zahler

Ein Tisch weiter wird die Konversation jedoch nicht auf Portugiesisch geführt. Peter Valenta und Renzo Raso sprechen Englisch miteinander. Die beiden arbeiten als Chemiker für das Textilunternehmen Heiq Materials an der Rütistrasse in Schlieren. «Hier einzukehren, ist praktisch für uns. Mir gefallen die Atmosphäre sowie der Preis und die Leistung», sagt Renzo Raso und sein Kollege findet: «Ich bin ein Fan der portugiesischen Kultur und mag die bodenständige und ehrliche Küche des Landes.»

Weg vom Staub auf der Baustelle

Dass portugiesische Lokale im Limmattal gefragt sind, merkten Paula Moreira und Carlos da Silva vor acht Jahren. Damals machte das Ehepaar eine Bäckerei in der Fahrweid auf. «Ich habe jahrelang auf Baustellen gearbeitet. Doch der Staub tat meiner Lunge nicht gut. Ich musste damit aufhören», erzählt da Silva. Und so beschlossen er und seine Frau auf die Gastronomie zu setzen. «Meine Frau übernahm das Kochen und den Service, wir hatten nur ein paar Tische. Und im Untergeschoss stellten wir Patisserie und Backwaren her.»

Zerquetschte Kartoffeln mit Lachsfilets, Salat, Kutteln und Reis. Die Gäste haben jeden Mittag die Wahl zwischen drei verschiedenen Menüs. Sibylle Egloff

Das Geschäft lief so gut, dass die Familie bald auch eine Filiale in Wettingen und eine in Regensdorf eröffnen konnte. Hinzu kam zudem ein Produktions-Standort in Dällikon mit zwei Bäckern und drei Konditoren, die alle Backwaren und Desserts zubereiten. «Wir befördern die Produkte mit insgesamt neun Lieferwagen zu unseren Filialen und ganz vielen anderen portugiesischen Restaurants und Läden. Sogar in St. Moritz, Chur oder Biel isst man unsere Spezialitäten», sagt Ana da Silva. Wegen der Platznot in der Fahrweid zügelte man 2017 ins heutige Lokal an der Rütistrasse in Schlieren.

Speziellen Toast und Bacalhau gibt es am Abend

Abends und am Wochenende können die Gäste im Restaurant auch à la carte bestellen. Dann haben sie die Wahl zwischen traditionellen portugiesischen Fleisch- und Fischgerichten wie Bitoque, ein Steak mit Spiegelei, oder dem Nationalgericht Bacalhau. Der eingesalzene Kabeljau wird im «Renascer» frittiert und mit Bratkartoffeln und Reis serviert.

Veranstaltet werden auch Themenabende wie etwa die Nacht der Francesinha. «Die Francesinha ist ein Gericht aus unserer Heimat Porto und besteht aus Toastbrot, Schinken, Wurst und einem Rindssteak, das mit Käse überbacken und mit einer Sauce aus Tomaten, Bier und Senf übergossen wird», erklärt Ana da Silva.

Die Moreiras und da Silvas haben sich in den vergangenen acht Jahren ein kleines Backwaren-Imperium in der Schweiz aufgebaut. «Es freut mich, dass wir das erreichen konnten und meine fünf Kinder ein gutes Leben haben», sagt Carlos da Silva. Das war auch der Grund, warum er vor 20 Jahren Porto verliess und mit seiner Familie in die Schweiz zog. «Es ist nicht einfach, Kinder in Portugal grosszuziehen.» Im Limmattal ist ihm der Neustart gelungen. Vielleicht trägt auch deshalb das Lokal an der Rütistrasse den Namen Renascer – wiedergeboren.

