Zukunft Bekommt Dietikon dereinst Busse ohne Chauffeur? Gemeinderat reicht Anfrage ein Bereits in mehreren Städten der Schweiz werden autonome Fahrzeuge getestet. Nun macht sich Gemeinderat Ernst Joss (AL) Gedanken über deren Einsatz in Dietikon. Larissa Gassmann 23.02.2022, 16.25 Uhr

In der Westschweiz schon länger ein Thema: Ein autonomes Fahrzeug der Genfer Verkehrsbetriebe (TPG) in Meyrin. Salvatore Di Nolfi/Keystone

Selbstfahrende Busse sind in der Schweiz längst schon Thema: Bestens damit vertraut sind etwa die Einwohner von Marly bei Freiburg, von Meyrin bei Genf, von Sion und Neuhausen am Rheinfall. Nun macht sich auch ein Dietiker Gedanken über die autonomen Fahrzeuge.

Dabei handelt es sich um den 75-jährigen Dietiker AL-Gemeinderat Ernst Joss (AL). Er reichte eine entsprechende Kleine Anfrage ein. Wie Joss darin schreibt, seien Busse ohne Führer bereits in verschiedenen Städten versuchsweise eingesetzt worden. «Es ist davon auszugehen, dass solche Systeme in unseren Städten eine grosse Bedeutung erlangen werden», so Joss.

Deswegen will er wissen, ob sich der Stadtrat schon Gedanken über den Einsatz von führerlosen Bussen in Dietikon gemacht hat und wann der Einsatz solcher Systeme in Dietikon zu erwarten ist.