Üetlibergbahn: Wegen neuer Stromversorgung kommt es zu Sperrungen

Uitikon Stromversorgung wird umgestellt: Bei der Üetlibergbahn kommt es zu Streckensperrungen Die neue Stromversorgung ist ein Schlüsselprojekt. In den kommenden Jahren modernisiert sich die Bahn nämlich umfassend. So werden neue Fahrzeuge angeschafft und die Infrastruktur der Linien S4 und S10 wird vereinheitlicht. 28.01.2022, 17.30 Uhr

In den Sommerferien soll die ganze Linie der Üetlibergbahn S10 gesperrt werden. Keystone

In den kommenden Monaten wird die Stromversorgung der Üetlibergbahn S10 umgestellt. Von April bis August kommt es daher zu Streckensperrungen. Es stehen alternative Reisewege zur Verfügung. Fahrgäste werden gebeten, die Verbindungen auf www.zvv.ch zu prüfen und mehr Zeit für ihre Reisen einzuplanen, wie die Sihltal Zürich Üetliberg Bahn (SZU) am Freitag mitteilte. Vom 25. April bis 1. Juli ist von Montag bis Freitag die Strecke Triemli-Üetliberg gesperrt. Von 9. Mai bis 1. Juli verkehren keine Züge auf der Strecke Binz-Triemli. Auch dies gilt jeweils von Montag bis Freitag. Zusätzlich wird in den Sommerferien etwa von Ende Juli bis Mitte August die ganze Linie S10 total gesperrt. Einzelheiten werden noch bekannt gegeben.