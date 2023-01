Zürich ZHAW-«Neusprech»-Leitfaden darf nicht notenrelevant sein Die Regierung hat eine Anfrage von SVP-Kantonsräten ­beantwortet. David Egger 07.01.2023, 05.00 Uhr

Er soll «inklusiven Sprachgebrauch» fördern: Der neuen Sprachleitfaden der ZHAW ist seit Juli 2022 gültig. Sebastian Gollnow / DPA

«Werden Personen in der Gesamtgruppe mitangesprochen, die sich möglicherweise nicht in den binären Kategorien Mann oder Frau wiederfinden, kann ein Genderzeichen (Doppelpunkt :, Genderstern * oder Unterstrich _) eingefügt werden, z. B. Absolvent:in oder Professor:innen.» Solche und ähnliche Sätze stehen im «Leitfaden für einen inklusiven Sprachgebrauch», der an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) seit Juli 2022 gültig ist und schon für einige Diskussionen gesorgt hat.