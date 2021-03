Zürich ZHAW lässt Studierende alte Prüfungen schreiben Das Wirtschaftsdepartement der ZHAW hatte kurzfristig seine Prüfungen auf Anfang März verschoben. Nun beschweren sich Studierende: In mindestens zwei Modulen wurden alte Prüfungen wiederverwendet. Jonas Keller 11.03.2021, 04.00 Uhr

Im Fach «Rechtsgeschäfte im Privatrecht» an der ZHAW wurde zweimal dieselbe Prüfung verwendet. Madeleine Schoder

Die Studierenden des Moduls «Rechtsgeschäfte im Privatrecht» am Wirtschaftsdepartement der ZHAW in Winterthur staunten nicht schlecht, als sie am 2. März ihre Prüfung zu schreiben begannen. So manchen kam diese bekannt vor, denn: Es war dieselbe, die auch schon im Jahrgang zuvor zur Anwendung gekommen war. «Wir waren schockiert», sagt eine Studentin. «Besonders, nachdem die Prüfungen mit dem Argument der Qualitätssicherung verschoben worden waren.»

Das Wirtschaftsdepartement hatte die Prüfungen Mitte Januar kurzfristig verschoben auf Anfang März. Grund war die Umstellung auf Onlineprüfungen. Schon damals hatte es Kritik vonseiten der Studierenden gegeben, weil die Hochschule sich nicht früher darauf eingestellt hatte, dass die Semesterprüfungen aufgrund der Pandemiesituation online werden stattfinden müssen.



Eigene Qualitätsstandards nicht erfüllt

Die ZHAW räumt ein, dass im besagten Modul sowie einem weiteren Modul des Wirtschaftsdepartements dieselbe Prüfung des letzten Jahrgangs noch einmal verwendet wurde. Insgesamt nahmen 381 Studierende an den beiden betreffenden Prüfungen teil. Die Qualitätsansprüche und Richtlinien der Hochschule sowie des Wirtschaftsdepartements seien durch die Wiederverwendung einer alten Prüfung verletzt, teilt die Hochschule mit. «Wir bedauern diesen Vorfall zutiefst und bitten dafür um Entschuldigung», sagt Jens Lehne, Leiter der Abteilung Business Law.

Auch gegenüber den Studierenden hatte sich die Studiengangsleitung in einem E-Mail entschuldigt. Nicht für alle genügt das allerdings, denn in einer Teilklasse wurde die Vorjahresprüfung sogar mit dem Dozenten besprochen – ein Teil der Studierenden hatte somit an der Prüfung Musterlösungen zur Hand. Die ZHAW gibt an, es seien bei den Noten keine markanten Unterschiede zwischen den Teilklassen aufgefallen. «Zu sagen, dass das dem Rest keine Nachteile gebracht habe, ist ein Witz», findet hingegen eine Studentin

Prüfung freiwillig wiederholen

Die ZHAW versichert, die Notenskala sei vorab erstellt worden – selbst wenn einige Studierende einen Vorteil gehabt hätten, wäre das also nicht zum Nachteil der anderen gewesen. Sie bietet den Studierenden der beiden Module an, die Prüfung in diesem Semester freiwillig zu wiederholen, wobei die bessere der beiden Noten zählen wird. Eine komplette Wiederholung der Prüfung, wie sie ein Teil der Studierenden gefordert hatte, schliesst sie hingegen aus. Man werde künftig die Prüfungen vorab einer «noch intensiveren Vorkontrolle» unterziehen – aus Gründen der Vertraulichkeit wolle man allerdings weiterhin die Zahl der Personen mit Zugang zur Prüfung möglichst klein halten. Ob die Verletzung der hochschulinternen Richtlinien Konsequenzen für die betreffenden Dozenten haben werde, prüfe man aktuell noch.



Beim Studierendenverein Alias hat sich zum besagten Vorfall bisher niemand gemeldet. Alias-Präsident Timur Erhan gibt allerdings an, man habe davon unabhängige Beschwerden von Studierenden zur Prüfung eines anderen Wirtschaftsmoduls erhalten. Über den genauen Inhalt dieses Falls macht er keine Angaben. Man sammle zurzeit die Berichte von Studierenden zu Problemen bei den verschobenen Prüfungen, sagt Erhan, und werde diesbezüglich den Kontakt mit der Hochschulleitung aufnehmen.