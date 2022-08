Jugendliche Ukrainer suchen ihren Weg in die Zukunft

Zürich Lehre, Arbeitsstelle oder zurück in die Heimat: Viele Jugendliche aus der Ukraine wissen nicht, wie es nach dem Schulabschluss weitergeht Während sich viele Jugendliche auf den neuen Lebensabschnitt nach der Schule vorbereiten, müssen sich die Schulabgänger aus der Ukraine mit der neuen Umgebung zurechtfinden. Ein Besuch im Brückenangebot der Asylorganisation AOZ in Zürich Altstetten zeigt, wie unterschiedlich ihre Vorstellungen von der Zukunft sind. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.04 Uhr

Ukrainerinnen und Ukrainer bereiten sich im Unterricht von Kathrin Maden in Altstetten auf die Zukunft vor. Bild: Lydia Lippuner

Handys hinter der Tischkante, verhaltenes Kichern und hochgestreckte Zeigfinger: Im freiwilligen Brückenangebot der Asylorganisation AOZ in Zürich Altstetten geht es auf den ersten Blick nicht anders zu und her als in anderen Abschlussklassen. Der Stundenplan sieht jedoch weniger abwechslungsreich aus, Deutsch, Mathe und Informatik sind die einzigen Fächer, die die ukrainischen Jugendlichen belegen. Das Ziel des Angebots ist, dass die Jugendlichen, die in der Ukraine die offizielle Schulzeit beendet haben, den Stand eines Schulabgängers in der Schweiz erreichen und danach eine Ausbildung starten können. «Die Jugendlichen sind gut. Man merkt, dass sie in der Ukraine ein gutes Schulsystem haben», sagt Kathrin Maden. Sie unterrichtet die 12-köpfige Gruppe im AOZ-Zentrum.

Die grössten schulischen Lücken seien derzeit noch im Fach Deutsch vorhanden. Die meisten Jugendlichen seien auf einem knappen A2-Niveau. «Das reicht weder für den Eintritt ins Gymnasium noch für den Start einer Lehre», sagt Maden.

Anfangs seien viele Jugendliche aufgrund des Krieges und der Flucht wie blockiert gewesen. Sie hätten sich auch eher reserviert verhalten. «Aber mit Humor konnte man Abhilfe schaffen», sagt Maden. Nebst dem Unterricht plant sie jeweils jeden Freitag eine ausserschulische Aktivität. Dabei gehe es darum, die kostenlosen schönen Plätze der Stadt anzusehen und ungezwungen zu reden. Die Klasse sei bereits im Helmhaus, am Katzensee oder in einem Gemeinschaftszentrum gewesen.

Deutschunterricht per Whatsapp

Während die Lehrerin erzählt, machen die Schülerinnen und Schüler ein Wanderdiktat. Die Jugendlichen gehen in den Gang, lesen die Sätze ab und schreiben sie in ihre Hefte. Zur Ausnahme ist ein Übersetzer da, der allfällige Fragen beantwortet. «Normalerweise sind wir aber alleine», sagt Maden. So seien die Schülerinnen und Schüler mehr gefordert zu sprechen. In der nächsten Lektion wird die Lehrerin ein Deutschverständnis durchführen. Dazu schreiben alle Jugendlichen eine Antwort auf eine Partyeinladung in den Klassen-Whatsapp-Chat.

«Vielen Dank für die Einladung. Ich bringe Chips», schreibt einer. «Leider bin ich verhindert, ich komme ein anderes Mal», tippt eine andere Schülerin. «Ich bringe Bier», ergänzt ein anderer mit Emojis. «Es sind ganz normale Schüler», sagt Maden. Als Lehrerin sei der Unterricht für sie hier ähnlich wie an der Volksschule. Dabei sei es schön zu sehen, wie schnell sich die Jugendlichen öffnen, obwohl einige verstörende Erlebnisse während des Krieges machten. «Die Traumata sind noch sehr frisch. Zudem sind die Jugendlichen mit den Handys konstant mit der Ukraine verbunden», sagt Maden. So komme es auch hin und wieder vor, dass jemand einen schlechten Tag habe wegen einer schlimmen Nachricht aus dem Kriegsgebiet. Wie es für die Jugendlichen aus der Ukraine nach den Sommerferien weitergehe, ist noch offen.

Das Brückenangebot der AOZ ist mehr als nur ein Deutschkurs. Bild: Lydia Lippuner

Tascha (19): «Heute will ich einfach nur noch zurück»

Die 19-jährige Tascha lebt alleine in der Schweiz bei einer Gastfamilie. Die vergangenen Deutschlektionen zeigen erste Früchte, sie versteht bereits einfache Sätze. Später möchte Tascha als Digital Nomad in einem Camper leben und arbeiten. «Ich arbeitete in der Ukraine in einem Reiseunternehmen», sagt sie. Über die vergangenen Monate spricht sie reflektiert und emotional zugleich. «Als ich in die Schweiz kam, fühlte ich mich wie in einem Traum», sagt sie. Rückblickend gesehen sei es ihr damals noch besser gegangen als heute. «Heute will ich einfach nur noch zurück», sagt sie. Das Brückenangebot der AOZ sowie die Klassenkolleginnen und Kollegen seien eine willkommene Abwechslung in ihrem Alltag. «Man lernt Deutsch und ist unter den Leuten, das ist auch für die Psyche besser», sagt sie.

Kristina (17): «Ich möchte Primaballerina werden»

Kristina möchte hier ihren Berufswunsch in Realität umsetzen. Bild: Lydia Lippuner

Andere Jugendliche haben bereits ein klares Ziel für die nächsten Wochen. Die 17-jährige Kristina aus Kiew wohnt gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Mutter in Zürich. Ihr Berufsziel steht schon länger fest. «Ich möchte Primaballerina werden», sagt sie. Bereits in der Ukraine tanzte sie. Als sie nach ihrer Flucht in der Schweiz ankam, habe sie sich einer Zürcher Tanzgruppe angeschlossen. Doch dort habe sie nun keinen Platz mehr. Deshalb habe sie sich für eine Ballettschule in Basel beworben. Eines Tages wolle sie die klassische Oper «Carmen» von Georges Bizet tanzen. «Ich möchte mir hier ein neues Leben aufbauen», sagt Kristina. Was in der Ukraine geschehe, besorge sie, doch sie wisse auch, dass ihr Leben weitergehe. Sollte sie an der Ballettschule in Basel abgelehnt werden, würde sie weiter das Brückenangebot in Zürich in Anspruch nehmen und ihre Deutschkenntnisse verbessern.

Yurii (17): «Die Schweiz ist ein cooles Land mit vielen Perspektiven»

Yurii interessiert sich vor allem für Maschinen: Der 17-Jährige möchte eine Lehre beginnen. Bild: Lydia Lippuner

Andere wie Yurii wollen eine Lehre in der Schweiz beginnen. Der 17-Jährige interessiert sich dabei vor allem für Maschinen. «Die Schweiz ist ein cooles Land mit vielen Perspektiven. Alles ist auf dem höchsten Level und ich fühle mich sicher hier», sagt er. Da er nicht wisse, wann der Krieg in der Ukraine zu Ende sei, wolle er lieber hier bleiben. Dazu müsse er möglichst gut Deutsch lernen, obwohl das wirklich schwer sei, sagt er. Yurii lebt mit seiner älteren Schwester in Langnau, seine Eltern blieben in Kiew. Obwohl er nicht zu ihnen zurückgehen möchte, hat er zu ihnen und seinen Freunden, die noch mehrheitlich in der Hauptstadt wohnen, oft Kontakt.

