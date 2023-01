Zürich Von Strolchen und sorglosen Fussgängern: So nahm das Auto Fahrt auf In den 1920er-Jahren nahm der motorisierte Strassenverkehr im Kanton Zürich immer stärker zu. Die teils chaotischen Zustände führten schliesslich zur Einführung der Verkehrspolizei. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Aufkommen des Autos (hier eine Aufnahme von anfangs der 1930er-Jahre in Zürich) sorgte nicht überall für Freude. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Für die meisten Votanten im Kantonsrat stand ausser Frage, «dass eine Automobilstrasse für das Limmattal eine Notwendigkeit ist». Deshalb sollte von Schlieren nach Dietikon eine Überlandstrasse gebaut werden. Ohne Gegenantrag stimmte der Kantonsrat am 15. Januar 1923 dem Projekt zu. Auch in anderen Regionen des Kantons machte man sich in jenen Jahren daran, die Strassen fit für das Automobil zu machen.

Der motorisierte Strassenverkehr war damals ein relativ junges Phänomen. Im Limmattal tauchten die ersten Autos auf den Strassen um 1900 auf. Das neue Verkehrsmittel verbreitete sich zunächst nur langsam. 1923 zählte man im Kanton Zürich um die 6000 Automobile und Motorräder. 1930 waren es dann bereits etwas mehr als 20'000.

Fussgänger fühlten sich nicht mehr sicher

Diese Entwicklung wurde nicht überall mit Freude beobachtet. Klagen über die Gefährdung von Fussgängerinnen und Fussgängern, aber auch über den Gestank und den Lärm nahmen zu. Auch im Kantonsrat wurde das Thema immer wieder diskutiert. Etwa in der Sitzung vom 29. Oktober 1923, als über eine Initiative debattiert wurde, die einen grösseren Schutz vor Motorfahrzeugen forderte. Ein grosser Teil der Autofahrer kümmere sich einen Pfifferling um die Verordnungen, hiess es dort. Die vielen Autounfälle in der Stadt Zürich seien einer ungenügenden Kontrolle zuzuschreiben. Aber auch die Fussgängerinnen und Fussgänger wurden in die Pflicht genommen. Sie würden sich immer noch mit der grössten Sorglosigkeit auf den Strassen bewegen.

Zum Schutze der Fussgängerinnen und Fussgänger bestand von 1920 bis 1923 in den Sommermonaten ein Fahrverbot an Sonntagnachmittagen. Bis das erste Bundesgesetz über Motorfahrverkehr im Jahr 1932 erlassen wurde, durfte im Kanton Zürich innerorts maximal 18 km/h gefahren werden. Ausserorts lag die Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h.

Strolchenfahrten beschäftigten die Behörden

Ein Phänomen, das die Behörden damals besonders beschäftigte, waren die sogenannten Strolchenfahrten, wie Meinrad Suter in seinem Buch «Kantonspolizei Zürich. 1804–2004» schreibt. Begünstigt wurden diese durch die damalige Gewohnheit, Fahrzeuge unabgeschlossen stehen zu lassen. Gemäss Suter wurden 1929 alleine in der Stadt Zürich 230 Motorfahrzeuge entwendet. Gemäss der damaligen Zürcher Gerichtspraxis galt die Entwendung von Fahrzeugen allerdings nicht als Diebstahl. Täter wurden lediglich wegen Benzin- und Öldiebstahls bestraft.

Für die mitunter chaotischen Zustände auf den Zürcher Strassen sorgten auch die damals geltenden Gesetze. So war «die Handhabung der Vorschriften über den Strassenverkehr Sache der Ortspolizei», wie Suter schreibt. Das hatte zur Folge, dass ausserhalb der Städte Zürich und Winterthur kaum Kontrollen stattfanden.

Bestand der Kantonspolizei wurde erhöht

Im Verlaufe der 1920er-Jahre reifte jedoch die Einsicht, dass der Staat diese Gemeindeaufgaben übernehmen sollte. Deshalb setzte die Kantonspolizei ab 1925 sogenannte fliegende Kontrollgruppen ein, die im ganzen Kanton Verkehrskontrollen durchführten.

Wegen Personalmangels kamen sie nur provisorisch und nicht ständig zum Einsatz. Erst als der Kantonsrat 1929 die Aufstockung des Personalbestands der Kantonspolizei von 250 auf 300 genehmigte, konnte am 1. Juni eine permanente Verkehrsabteilung gegründet werden. Sie bestand zunächst aus fünf Mann. 1933 wurde eine zweite fliegende Kontrollgruppe bei der Kantonspolizei aufgestellt.

Autoboom nach dem Zweiten Weltkrieg

Laut Suter kontrollierten die beiden Verkehrsabteilungen 1934 insgesamt 33'318 Automobile und 3895 Motorfahrräder. In 7179 Fällen wurden Beanstandungen gemacht. Im selben Jahr ereigneten sich 1361 Unfälle mit Verletzten. 82 Personen starben.

Der Siegeszug des Autos liess sich nun nicht mehr aufhalten. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Zahl der Fahrzeuge auf den hiesigen Strassen stark an. Verbunden mit diesem Wachstum war auch der Bau der ersten Autobahnen. Im Kanton Zürich brach das neue Strassenzeitalter in den 1960er-Jahren an. Von da an wurde das Netz weiter ausgebaut. Im Limmattal konnte 1981 der Durchstich beim Gubrist in Weiningen gefeiert werden. Vier Jahre später wurde die N20 eröffnet. Bis die Westumfahrung Zürich dem Verkehr übergeben wurde, dauerte es etwas länger. 2009 wurde sie eröffnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen