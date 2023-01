Velodieb blitzt vor Bundesgericht ab

Zürich 48 Monate für Veloklau – Banden-Boss blitzt vor Bundesgericht ab Ein Litauer stritt ab, an Diebstählen beteiligt gewesen zu sein. Doch unter anderem ein abgehörtes Gespräch wurde ihm zum Verhängnis. Garcia Lainez Stefanie und David Egger Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Dreimal ist der Litauer vor Gericht gescheitert: zuerst beim Bezirksgericht in Horgen, dann beim Obergericht in Zürich und nun beim Bundesgericht in Lausanne. Alessandro Crinari / KEYSTONE

Der Fall geht zurück auf das Jahr 2018. In der Nacht vom 15. auf den 16. Mai brachen drei Männer in ein Geschäft in Wädenswil ein und stahlen ­Velos im Wert von gut 200'000 Franken. Ein Volltreffer für die Profis aus Osteuropa; zwei lettische Brüder und ein Litauer.

Wenige Tage später schlugen sie wieder zu. In der Nacht vom 21. auf den 22. Mai 2018 brachen sie beim Geschäft Kewa-Rad von Walter Keller in Kleindöttingen im Aargauer ­Bezirk Zurzach ein. Auch dort belief sich die Deliktsumme auf gut 200000 Franken. Unter anderem liessen die Osteuropäer hochwertige Carbon-Räder mitgehen.

Bei beiden Diebstählen zusammen stahlen die Profi-Diebe total 74 Fahrräder, die jeweils einen Wert von zwischen 2000 und 10000 Franken hatten.

Nur machten sie ihre Rechnung ohne die Profis der Polizei. Und so mussten sie im April 2020 vor dem Bezirksgericht Horgen antraben. Alle drei wurden verurteilt. Das Gericht erachtete den Litauer als Boss der Bande, er erhielt eine 48-monatige Freiheitsstrafe plus eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 30 Franken und zehn Jahre Landesverweis aufgebrummt. Die beiden lettischen Brüder wurden zu Freiheitsstrafen von 30 respektive 12 Monaten sowie ebenfalls zu Geldstrafen und Landesverweisen verurteilt, wie die «Zürichsee-Zeitung» damals berichtete.

Schon vor dem Bezirks­gericht Horgen hatte der Litauer abgestritten, sich an der Diebestour mit den lettischen Brüdern beteiligt zu haben. Dennoch wurde der Mann wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfachem Hausfriedensbruchs und schwerer Geldwäscherei verurteilt.

Der litauische Mittvierziger zog das Urteil weiter vor das Zürcher Obergericht, doch dieses bestätigte das Urteil aus Horgen. So zog der ­Litauer schliesslich vor Bundesgericht.

Abgehörtes Gespräch führte zur Verhaftung

Der Banden-Boss forderte einen Freispruch und eine Entschädigung für die zu Unrecht erlittene Haft. Er beanstandete unter anderem die vorinstanzliche Beweisführung. Zudem bestritt er erneut seine Tatbeteiligung und rügte, die belastenden Aussagen zweier Mitbeschuldigter seien mangels Wahrung des Konfrontationsrechts – also des Rechts, Belastungszeugen zu befragen und auch ihre Vorwürfe in Zweifel zu ziehen – nicht verwertbar. Das Bundesgericht hält dagegen, dass der Litauer zu den Vorwürfen habe Stellung nehmen können.

Die beiden Vorinstanzen stützten sich bei ihren Urteilen auf ein abgehörtes Gespräch zwischen den lettischen Brüdern. Der ältere wohnte in Deutschland und war des Diebstahls von 200 Kilogramm Kokain verdächtigt worden. Deshalb hatte die deutsche Polizei sein Telefon überwacht. Dabei hörten Beamte mit, wie sich das Duo über die Velodiebstähle in der Schweiz unterhielt. Gemäss der «Zürichsee-Zeitung» ging die Bande deshalb der Polizei ins Netz, ­bevor die in der Schweiz geklauten Velos vom deutschen Lager weiter nach Litauen geliefert werden konnten. Während des Telefongesprächs fielen ­Namen von Mittätern, darunter auch jener des Litauers. Das führte zu dessen Ver­haftung.

Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft war dessen Handy an beiden Einbruchs­tagen in Frick AG eingeloggt gewesen. Dort wurde der Mann im April 2019 verhaftet. Dabei fand die Polizei neben einer Sturmhaube im Auto auch eine Liste von 50 Velogeschäften und Drogerien in der Schweiz.

Verdächtige ­Geldüberweisungen an seine Frau

Zudem erwähnt das Bundesgericht Geldüberweisungen des Litauers und seiner Frau. Damit sollen sie Fahrzeuge gemietet haben, mit denen gemäss Aussagen der Mitbeschuldigten die Velos abtransportiert wurden. «Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese Indizienkette erschüttern oder die vorinstanzliche Beweiswürdigung als willkürlich ausweisen würde», schreibt nun das Bundesgericht in seinem kürzlich veröffentlichten Urteil.

Der Litauer rügt ausserdem, das sein Anspruch auf einen Anwalt der ersten Stunde verletzt und sein Verteidiger nicht über alle Tatvorwürfe von Beginn an informiert worden sei. Gemäss der Schweizerischen Strafprozessordnung hat ein Beschuldigter bei polizeilichen Einvernahmen im Ermittlungsverfahren das Recht auf eine Verteidigung. Das Bundesgericht hält aber dagegen, dass der Beschuldigte in der fraglichen Einvernahme keine für die Beweisführung entscheidende Aussage gemacht habe. Danach habe er durchwegs die Aussage verweigert. Es sei daher nicht erkennbar, welche Nachteile dem Beschwerdeführer aus einer allfälligen Verletzung dieses Rechts erwachsen sein sollen.

Bundesgericht erhebt ­Kosten von 1200 Franken

Das Bundesgericht weist die Beschwerde des Litauers ab und auferlegt ihm die Gerichtskosten von 1200 Franken.

