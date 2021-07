Zürich: Leiche aus der Limmat geborgen

Zürich Unweit des Lettenstegs: Leiche aus der Limmat geborgen Die Stadtpolizei Zürich hat am Mittwochnachmittag eine leblose Person aus der Limmat geborgen. Die Identität der Person ist noch ungeklärt. Hans-Caspar Kellenberger 28.07.2021, 18.38 Uhr

Die Leiche wurde in der Nähe des Lettenstegs im Zürcher Kreis 5 in der Limmat entdeckt. Matthias Scharrer / Limmattaler Zeitung

Kurz vor 14.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass eine tote Person in der Limmat nahe des Lettenstegs im Zürcher Kreis 5 gefunden wurde. Die Leiche hing in einem Baum in der Limmat und wurde von der Wasserschutzpolizei geborgen, wie die Stadt Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.