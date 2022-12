Leck um sensible Daten: Justizdirektion Zürich bestätigt Fall

Zürich Sensible Informationen landen im Rotlichtmilieu: Justizdirektion gesteht Datenleck In diesen Tagen wurde bekannt, dass die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich bei der Entsorgung von Computern nachlässig gehandelt haben soll. Nun nimmt die Direktion offiziell zum Fall Stellung. LiZ 02.12.2022, 21.21 Uhr

Ein Fall am Zürcher Obergericht hat das Ganze ins Rollen gebracht. Ennio Leanza / Keystone

Sensible Daten der Justiz, wie private Handynummern von Polizisten und psychiatrische Gutachten, sind im Kanton Zürich über Jahre hinweg im kriminellen Kreis gelandet: im Drogen- und Rotlichtmilieu.

In die falschen Hände geraten

Ein Fall am Zürcher Obergericht hat das Ganze ins Rollen gebracht. Es geht um den Prozess gegen Roland Gisler, Betreiber des berüchtigten Neugasshofs in der Stadt Zürich. Eine Rockerbar, in der Drogenhandel im grossen Stil betrieben wurde. Gisler, der mit dem Handel von Marihuana mehrere Millionen verdient haben soll und dessen Fall ans Bundesgericht weitergezogen wird, hat im Zuge dieses Gerichtsfalls 20 Festplatten der Direktion der Justiz und des Innern (JI) des Kantons Zürich dem Gericht übergeben. Er habe diese in seinem Lokal «gefunden», wie der «Tages Anzeiger» Gisler in einem aktuellen Bericht zitiert.

Dorthin gelangt sind die Festplatten über seinen Bruder. Dieser hatte zuerst als Angestellter einer Firma und später als Privatperson für die JI Computer und Drucker entsorgt. Als Bezahlung habe er die Geräte behalten dürfen. Auf einem Grossteil der Festplatten waren die Daten nicht gelöscht.

Adressen von Richtern und Staatsanwälten

So erhielt Gislers Bruder eine riesige Menge an Informationen aus der JI. Er verkaufte die Geräte nach Afrika und in die ganze Welt. Tatsächlich sei ein Teil der Daten missbraucht worden. Gisler soll an Telefonnummern oder Adressen von Richtern und Staatsanwälten gelangt sein. Und dies nutzte er auch aus: Bei einem Staatsanwalt sei er zum Beispiel zu Hause aufgetaucht, weil er ihn zur Rede habe stellen wollen.

Laut «Blick» soll Gisler versucht haben, mit den Daten die Zürcher Justiz zu erpressen und zu beeinflussen. Gemäss Recherchen des «Tages-Anzeigers» geht es um den Zeitraum von 2008 bis mindestens 2012. Seit zwei Jahren ist das Datenleck der Zürcher Justiz bekannt. Einen Teil der Festplatten sucht die JI offenbar noch immer. Die Zahl der betroffenen Festplatten ist nicht bekannt. Wer die sensiblen Daten hätte löschen sollen, Gislers Bruder oder die Justizdirektion, ist ebenfalls unklar.

Justizdirektion weiss seit zwei Jahren davon

Die JI bestätigte den Vorfall aus den Jahren 2006 bis 2012 am Freitag. Sie betonte in diesem Zusammenhang: «Ein Datenverlust dieser Art ist in der Direktion JI seit zehn Jahren ausgeschlossen.» Im Jahr 2013 habe sie ihre Prozesse neu aufgesetzt. Die Entsorgung von Computerhardware laufe seither «nach professionellen und zertifizierten Prozessen» ab.

Nachdem man vom Vorfall im November 2020 erfahren habe, sei eine Strafuntersuchung eingeleitet und eine Administrativuntersuchung in Auftrag gegeben worden. Die Ergebnisse aus dieser Untersuchung lägen seit Ende März 2021 vor. Und man habe die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats, die kantonale Datenschutzbeauftragte sowie die Finanzkon­trolle informiert. Wegen des laufenden Strafverfahrens könne man sich aber nicht weiter zum Fall äussern. (hap/liz)