Ein schwer verletzter Mann ist am späten Dienstagabend vor einem Haus im Stadtzürcher Kreis 9 gefunden worden. Die Sanität brachte ihn mit einer Stichverletzung am Oberkörper in kritischem Zustand ins Spital, wo er notoperiert wurde.

sda 27.01.2021, 16.05 Uhr