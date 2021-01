Zürich Politiker wollen die Mietkrise im Kanton Zürich lösen Zwei frisch im Kantonsrat eingereichte Vorstösse schlagen Lösungen zu den Mietkosten während der Corona-Pandemie vor. Die Linke will diese dritteln, die Bürgerlichen setzen auf Hypotheken vom Staat. Patrick Gut 28.01.2021, 05.00 Uhr

Zahlreiche Geschäfte sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Der Umsatz fällt weg, Miete muss trotzdem bezahlt werden. Der Kantonsrat sucht Auswege aus der Mietkrise. Keystone

Wer ein Geschäft betreibt und dieses wegen der Corona-Pandemie momentan schliessen muss, gerät schnell in eine finanzielle Bredouille. Dabei bricht nicht allein der Umsatz weg – Fixkosten wie die Miete bestehen weiterhin. Im vergangenen Herbst haben der National- und der Ständerat eine Lösung für das Mietproblem abgelehnt.

Nun haben Kantonsrätinnen und Kantonsräte am Montag gleich zwei dringliche Postulate zum Thema eingereicht. Dringlich sind die Vorstösse, weil sie jeweils von mindestens 60 Parlamentariern unterzeichnet worden sind.

Linke Vertreter von SP, Grünen und EVP fordern eine kantonale Drittelslösung für Geschäftsmieten während Corona. Der Regierungsrat soll sich dazu an der Regelung orientieren, die im Kanton Basel-Stadt gilt, dem sogenannten Dreidrittel- oder Basler Modell.

Gemeinden sollen sich beteiligen

Das Modell kommt dann zum Tragen, wenn sich Vermieter und Mieterschaft auf eine Reduktion der Miete von mindestens zwei Dritteln geeinigt haben. Die Vermieter werden dann vom Kanton mit einem Drittel des Nettomietzinses entschädigt.

«Es ist grossartig, wenn ein Immobilienbesitzer seinem Mieter einen Teil des Mietzinses erlässt», sagt Hannah Pfalzgraf, (SP, Mettmenstetten), die Erstunterzeichnerin des Vorstosses auf Anfrage. Das müsse honoriert werden.

Vermieterin, Mieter und Kanton übernehmen so letztlich die Miete zu je einem Drittel. Zusätzlich wollen die Linken Städte und Gemeinden einbinden. Die Stadt Zürich habe bereits eine Lösung vorgesehen, in der sie ein Drittel der Mieten bestreite, und in Winterthur werde ebenfalls am Thema gearbeitet, sagt Pfalzgraf. «Nicht bloss die grossen Städte – alle Gemeinden sollen sich am Drittel des Kantons beteiligen.» Schliesslich seien sämtliche Gemeinden auf die Geschäftsmieter angewiesen.

Bei allem Lob für kulante Vermieter: Die Linke will verhindern, dass die Immobilienbranche indirekt über staatliche Unterstützungsbeiträge an Unternehmen subventioniert wird. Gemeint sind Fälle, in denen die Mieter Härtefallgelder quasi eins zu eins an ihren Vermieter weitergereicht haben.

Bereits geleistete staatliche Hilfen und weitere Leistungen, etwa von Versicherungen, sollen einbezogen werden. Und Doppelbezüge sollen verhindert werden.

Kanton soll Hypotheken vergeben

Ganz anders funktioniert das Modell, das die Bürgerlichen vorschlagen. Hier sollen Liegenschaftsmieter, aber auch Eigentümer, die ihre Liegenschaft für ihr Unternehmen nutzen, profitieren. Und zwar, indem sie die Miet- respektive Hypothekarkosten teilweise aussetzen; 75 Prozent bei einer Vollschliessung und 50 Prozent bei einer Teilschliessung.

Das fehlende Geld soll mittels einer Hypothek durch den Staat finanziert werden. Weil der Kanton praktisch gratis zu Geld kommt, würde ein Zins von 0 Prozent gelten. Die Bürgerlichen schlagen eine Laufzeit von 10 Jahren vor, die auf 25 Jahre verlängert werden kann.

«Der Eigentümer muss die Hypothek letztlich zwar zurückzahlen, er muss aber im Moment nicht auf ein Drittel der Mieteinnahmen verzichten, wie es das Basler Modell vorsieht», sagt André Müller (FDP, Uitikon), der Erstunterzeichner des Vorstosses auf Anfrage. Ausserdem könne der Vermieter aufgrund der Verzinsung von 0 Prozent einen kleinen Gewinn erwirtschaften.

Ein fiktives Zahlenbeispiel: Bei einer Geschäftsmiete von 100'000 Franken und einer Vollschliessung bezahlt der Mieter weiterhin 25'000 Franken Miete. Die übrigen 75’000 holt der Vermieter mit der Hypothek.

Ein weiterer Vorteil des bürgerlichen Vorschlags gegenüber dem Basler Modell ist laut Müller, dass der Staat keine À-fonds-perdu-Beiträge leisten muss. Es bestehe zwar ein gewisses Risiko, dass einzelne Hypotheken nicht oder nur teilweise zurückbezahlt würden. Müller schätzt dieses aber als relativ klein ein, und der Schaden würde nicht aufs Mal entstehen.

Laut Hannah Pfalzgraf wird man den Vorschlag der bürgerlichen Ratsseite in der Fraktion prüfen. «Der Kanton Zürich wird so quasi zu einer Bank. Man muss sich überlegen, ob man das will», sagt Pfalzgraf. Eventuell werde man neben dem eigenen auch den bürgerlichen Vorstoss unterstützen. «Es ist doch nur positiv, wenn zwei Ideen auf dem Tisch liegen», sagt Pfalzgraf.

Verbindlich vorschreiben lässt sich übrigens am Schluss weder die eine noch die andere Lösung. Es bedingt immer, dass der Vermieter mitspielt.