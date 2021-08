Zürich «Es wird keinen einzigen schlechten Platz geben»: Ein Blick ins neue Eishockeystadion der ZSC Lions Der neue Hexenkessel der Zürcher Löwen nimmt Gestalt an. Zweieinhalb Jahre nach Baubeginn stehen nun vor allem noch Arbeiten im Innern des Stadions an. Der Verein bezieht das Stadion voraussichtlich im August 2022. 29.08.2021, 19.32 Uhr

Das neue Eishockeystadion bietet dereinst 12'000 Zuschauern Platz. Michael Buholzer/Keystone

In rund einem Jahr werden die ZSC Lions ihr erstes Meisterschaftsspiel in ihrer neuen Heimat in Zürich Altstetten austragen: Die Bauarbeiten für das neue Stadion schreiten planmässig voran, wie ZSC-Chef Peter Zahner gestern während einer Baustellenbesichtigung sagte.