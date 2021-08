Zürich Wie aus einer anderen Zeit: Auf Spritztour mit dem Torfländer Solex Club und ihren Retro-Gefährten Sogar ein E-Bike ist schneller als sie, und es ist ihnen egal. Den Mitgliedern des Torfländer Solex Clubs geht es nicht um Geschwindigkeit. Regelmässig brechen sie von Rifferswil aus zu gemütlichen Ausfahrten auf. Livia Häberling 21.08.2021, 04.44 Uhr

Der Weg ist das Ziel: Die Mitglieder des Torfländer Solex Clubs schwärmen aus, wann immer es gerade passt. Livia Häberling

Es ist kurz vor 18 Uhr, wir stehen auf einem Kiesweg zwischen Rifferswil und Hausen. Wir, das sind ein gutes Dutzend Solex-Fans und ich. Heute fahren wir aus!

Bevor es losgeht, gibt mir Roli Jäger letzte Instruktionen zu meinem Fahrzeug. Es ist blau gespritzt, 49 Jahre alt und in seiner Bauart «mehr oder weniger Tätsch-Original». Und – was mich besonders fröhlich macht: Es fährt so schnell wie kaum ein anderes Solex in der Gruppe. Vier! Und! 30! Stundenkilometer. Als ich das höre, wechsle ich innerlich spontan in den Wettkampfmodus. Ich stelle mir vor, wie ich die Gruppe anführe, wie ich meinen neuen Kameraden über den Rückspiegel zuwinke, wie ich mächtig Gas gebe, mich den nächsten Hügel hinun ... – «D Brämse sind halt scheisse», sagt Roli. «Ouu», sage ich. «Chani mi nöd druff verlah?» Doch doch, sagt Roli, «Druff verlah scho. Es brämst eifach so fescht, wies brämst.»

Die ersten Solex wurden 1946 in Frankreich hergestellt

Zehn Minuten später knattern wir über den ersten Feldweg. Roli fährt zuvorderst, während ich im hinteren Drittel diskrete Bremstests durchführe. Als er mir vor drei Wochen am Telefon gesagt hatte, man müsse auf einem Solex «schochli möge trampe», da hatte ich die Schwächen des Fahrzeugs eher beim Antrieb vermutet. Dieser funktioniert nämlich ein wenig anders. Während bei einem herkömmlichen Mofa das Hinterrad angetrieben wird, ist es bei einem Solex das Vorderrad, das über eine Reibrolle angeschoben wird. Ist die Strasse nass oder der Vorderreifen abgefahren, reduziert sich die Kraftübertragung deutlich. Dann ist Trampen angesagt.

Dasselbe gilt bei Steigungen: Diese meistert ein Solex nicht alleine. Mit seiner überschaubaren Leistung wirkt das Motorfahrzeug wie aus einer anderen Zeit. Und von dort stammt es auch: Die ersten Solex wurden im Jahr 1946 in Frankreich hergestellt. Vor 33 Jahren, 1988, wurde die Produktion ­eingestellt.

Diese eigentümliche Mischung aus Velo und Mofa sei es ja gerade, die den Charme ausmache, sagt Roli Jäger. Er hatte sein eigenes Solex vor etwa fünf Jahren wieder strassentauglich geschraubt, nachdem es jahrelang in der Scheune gestanden hatte. Danach reparierte er auch das Solex eines Kumpels, es folgten Ausfahrten an den Türlersee und schliesslich Einkäufe auf ­Ricardo oder Tutti – denn auch der Rest des Freundeskreises wünschte sich bald ein solches Retro-Gefährt.

Inzwischen hat Roli Jäger eine veritable Solex-Werkstatt zu Hause und ist Präsident des Torfländer Solex Clubs, den die Freunde an einem Novembertag 2020 spontan gegründet haben. Der Verein hat keinen Wachstumsdrang, deshalb war er bis heute eher ein Geheimtipp. Von den knapp 30 Mitgliedern wohnen die meisten in Rifferswil oder in den angrenzenden Gemeinden. Zusammen hat die Crew vor zwei Jahren am Tessenberg, oberhalb des Bielersees, am Sechs-Stunden-Rennen den zweiten Rang belegt und zusammen schwärmt sie aus, wann immer es gerade passt.

Bei der Abfahrt wird das Solex zum Velo

Das Solex sei «voll der Entschleuniger», sagt Roli Jäger. «Chasch druff hocke und hesch en Smile uf de Bire.» Ich prüfe das auf der Fahrt mit Blicken nach links und rechts und stelle fest: stimmt. Auch mich erheitert die Szenerie. So sehr, dass ich mir meinen Puch Maxi aus ­Jugendtagen zurückwünsche. Oder ein Solex, ein Solex wäre auch okay. Sogar den Motorenlärm nehme ich vorübergehend als freundliches Summen wahr. Scheinbar hatte ich auf diesem Ausflug die rosarote Brille auf. Trotzdem musste ich mir ständig irgendwelche Insekten aus den Augen fischen.

«Wennd so öppis fahrsch, chasch di nöd so ernscht neh»,

sagt Roli Jäger über sich und seine Crew. Wenn sie unterwegs sind, ist der Weg das Ziel. Also solexen wir gemütlich vor uns hin, durch Riffers­wil, Kappel und Sihlbrugg, tuckern über den Hirzel und winken unseren Fans zu, die zu Fuss, von Velos oder hinter Autoscheiben ihre Begeisterung zum Ausdruck bringen. Vorausgesetzt, man hat eine Hand frei. Denn die Finger eines Solex-Fahrers finden am Bremsgriff nicht zwingend ihre endgültige Bestimmung. Sie halten auch mal ein Handy, eine Dose Bier oder eine Zigi. «Es sell au chli gmüetlich sii», sagt Roli. Das Stofftäschchen, das am Lenker meines Fahrzeugs befestigt ist, stellt sich später als sein Aschenbecher heraus.

Roli sagt, das Solex gefalle ihm so gut, weil man, anders als bei einem Töffli, nicht nur draufsitzen könne: «Mit dem muesch duruf no öpis mache.» Und wenn man irgendwann oben ist, wie wir es auf unserem Ausflug mehrmals sind, dann spielt das Solex seine Stärken aus. Für Abfahrten kann die Reibrolle vom Vorderrad gehoben und der Motor abgestellt werden: Fertig ist das Velo. So lässt sich der «Entschleuniger» ganz schön beschleunigen. 60, 70 Stundenkilometer liegen drin. Mittlerweile ist es bald halb neun Uhr, wir stehen vor ­ unserer vorerst letzten Abfahrt, in Neuheim wartet in einem Hinterhof der Grill auf uns. Wir flitzen los. Ich ­denke an meine Bremsen. Wobei ... lieber nicht.