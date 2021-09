Er stellt das Goldene Auge fürs Zurich Filmfestival her

Zürich Jedes ein Unikat: Gerald Koller stellt die Goldenen Augen fürs Zurich Film Festival von Hand her Gerald Koller produziert seit 17 Jahren die Auszeichnungen für das Zurich Film Festival. Der Rentner stand häufig als Hobbyfilmer hinter der Kamera, von Kinofilmen hält er nicht viel. Lydia Lippuner 22.09.2021, 20.32 Uhr

Die Drehbank ist eine seiner Lieblingsmaschinen: Seit 17 Jahren stellt Gerald Koller die Auszeichnungen fürs Zurich Film Festival her. Valentin Hehli

Was die Goldene Palme für das Filmfestival in Cannes ist, ist das Goldene Auge für das Zurich Film Festival. Hinter der Auszeichnung steckt eine Menge Handarbeit. Diese leistet Gerald Koller in seiner Werkstatt in Dübendorf. «Diese Formen habe ich mit der Airbrush-Pistole auf das Aluminiumteil gesprüht», sagt Koller. Zwischen Daumen und Zeigefinger hält er den Augapfel der Auszeichnung. Er lässt den schwarzen Körper in eine weisse Umrandung aus poliertem Plexiglas ein, diese wiederum verschwindet in einem Aluminiumkörper, den Koller später auf einen Sockel schrauben wird. Das vergoldete Endresultat wird den Schauspielern auch dieses Jahr am Zurich Film Festival, das am 23. September startet, überreicht.

Ein Auge fürs Detail: Gerald Koller besprüht jeden Augapfel mit der Airbrush-Pistole. Valentin Hehli

Wirft man einen Blick in die umfunktionierte Garage des 76-Jährigen, sieht man mehrere gusseisernen Maschinen. Ein Display sucht man aber vergebens. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass der gelernte Kleinmechaniker sich nicht auch in moderner Technik auskennt. «Ich programmierte bereits vor Jahrzehnten und arbeite zuhause oft am Computer», sagt Koller. In seiner Werkstatt geniesst er nun die Handarbeit.

Er hatte jedes Auge in der Hand

Die Drehbank ist Kollers Lieblingsmaschine. Er spannt den Körper des Auges ein und zeigt, wie er diesen mit einem weichen Schleiflappen von Hand schleift. Koller sagt:

«Jedes Auge ist ein Unikat. Das ist Absicht.»

Mittlerweile gebe es zwar auch die Möglichkeit, die Goldenen Augen in Serie herzustellen, doch das sei nicht das Ziel. «Das Spezielle ist, das ich der einzige bin, der alle Augen in der Hand hatte», sagt Koller nicht ohne Stolz. Bis ein Auge fertig ist, dauert es insgesamt rund fünf Stunden. Koller besitzt mittlerweile einen ganzen Ordner über das Goldene Auge. Darin wechseln sich schematische Zeichnungen mit farbigen Zeitungsartikeln und Bildern zum Goldenen Auge ab.

In Einzelteile zerlegt: Aus diesen verschiedenen Teilen besteht das Goldene Auge des Zurich Film Festivals. Valentin Hehli

Im Ordner liegen auch die ersten Entwürfe des Auges, bei dessen Erstellung Koller massgeblich beteiligt war. «Man wollte das Auge ursprünglich auf einen ovalen Sockel stellen. Doch das hätte man kaum so herstellen können», sagt Koller und zeigt auf eine schematische Darstellung. «Für die genauen Pläne des Auges orientierte ich mich an meinem Auge und mass es vor dem Spiegel aus», sagt Koller.

Nach einigen Diskussionen habe man sich entschieden, das Auge auf einen eckigen Sockel zu stellen und das Aussehen des Auges noch menschlicher erscheinen zu lassen. Seit der ersten Filmverleihung vor 17 Jahren habe sich das Aussehen der Auszeichnung nicht mehr verändert. Dafür sei im Laufe der Jahre ein Kinderpreis dazugekommen. Der kleinere Preis habe der Co-Gründerin des Festivals Nadja Schildknecht sehr gefallen. «Ich habe meiner Frau einen Kinderpreis geschenkt», sagt Koller. Sie habe ihn ja oft entbehren müssen, während er in der Werkstatt an den Augen arbeitete.

Das grosse Goldauge kostet etwas über 1000 Franken, dazu komme der Goldpreis. Dieser habe sich seit dem Start des Filmfestivals etwa verdreifacht. Koller stellt die Auszeichnungen jedoch nicht um des Geldes willen her, dieses brauche er nicht. Doch es sei schön, beschäftigt zu sein. Zudem fühle er sich mittlerweile auch verantwortlich für die Goldenen Augen.

Koller war erst einmal am Zurich Film Festival

Für die Filme oder Schauspieler, die den Preis erhalten, hat Koller jedoch wenig übrig. «Kino ist für mich Zeitverschwendung», sagt Koller. Da schaue er lieber einen Film im Fernsehen. Am Zurich Film Festival nahm er bislang erst einmal teil. Dafür habe er einen neuen Anzug und seine Frau ein neues Kleid kaufen müssen. «Das war eine ziemliche Auslage», sagt er.

Seither habe er nicht mehr teilnehmen können, weil er jeweils als Freiwilliger für die Zeitmessung an Motocross-Rennen zuständig war. Es ist eine der verschiedenen freiwilligen Aufgaben, die Koller erledigt. Früher habe er öfters neben seinem Job Autos repariert, Computer neu zusammengebaut oder in seiner Werkstatt eine Maschine geflickt. Nun flicke er nur noch hie und da:

«Computer flicke ich kaum mehr, diese kauft man heute lieber neu.»

Bald werde er sich auch aus dem Geschäft mit den Goldenen Augen zurückziehen. Dann möchte er seinem vernachlässigten Hobby frönen und wieder vermehrt hinter der Kamera stehen. «Ich filmte Hochzeiten, Motocross-Rennen und Sportanlässe», sagt Koller. Vor elf Jahren startete er einen Youtube-Kanal. Auf diesem liess er bereits viele Tausend Augen an seinen gefilmten Erlebnissen teilhaben. Er sagt:

«Die echten Geschichten und Landschaften interessieren mich mehr als Spielfilme.»

Bis er jedoch wieder mehr Zeit in die Filmerei investieren könne, müsse er erst die Herstellung der Goldenen Augen in gute Hände übergeben. Dabei ist es ihm wichtig, dass sein Nachfolger bei der Arbeit auch mitdenkt und verlässlich ist. Das sei heute trotz der vielen automatisierten Abläufen nicht immer selbstverständlich.