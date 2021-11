Die Pop-up-Bar «Room 54» will den Badener Gin bekannter machen

Zürich Hier ist der Wacholdergott zu Hause: Diese neue Bar will den Badener Gin noch bekannter machen Noch bis Weihnachten hat die Bar «Room 54» am Badener Cordulaplatz geöffnet. Das Team um Stefan Wetzel hat sich bewusst für einen begrenzten Zeitraum entschieden, um seinen «5400»-Gin zu bewerben. Das steckt dahinter. Sarah Kunz Jetzt kommentieren 12.11.2021, 16.26 Uhr

Stefan Wetzel hinter der Theke der Pop-up-Bar «Room 54». Das Hauptgetränk hier: sein «5400»-Gin. Chris Iseli

Der Badener «5400»-Gin erweist sich als Überflieger. Im April 2020 holte er an den «Swiss Whisky, Rum & Gin Awards» die Silbermedaille. An den «World Gin Awards» sowie an den «Meininger's International Spirit Awards» in diesem Jahr sahnte er sogar zwei Mal Gold ab. Kürzlich wurde er an der Nationalen Spirituosenprämierung von «DistiSuisse» erneut mit Silber ausgezeichnet. «Nur 1,7 Punkte haben gefehlt und es wäre Gold geworden», sagt Stefan Wetzel, einer der vier kreativen Köpfe hinter dem Gin. Er schmunzelt. Der Stolz auf sein Produkt ist spürbar.

Der «5400»-Gin: Eine alkoholische Liebeserklärung an die Stadt Baden und einer der besten Gins der ganzen Schweiz. Erhältlich ist er in diversen Badener Bars und in auserwählten Geschäften in den Kantonen Zürich, Aargau und Solothurn. Bislang auf jeden Fall. Denn Wetzel und sein Team wollen erweitern und ihr Produkt bekannter machen. Dafür haben sie vor rund einer Woche eine neue Pop-up-Bar am Badener Cordulaplatz eröffnet.

Bald soll das passende Tonic auf den Markt kommen

Die Wände im «Room 54» sind in dunklem Blau gestrichen. Hinter der Theke sind unzählige Flaschen des Getränks aufgereiht. Dazwischen prangt prominent und leuchtend neon-blau der Kopf des Wacholdergotts «Juniperus Aquae Vitaeus» – das Logo des «5400»-Gins. Eine grosse Karte preist die verschiedenen Cocktails an. Sie tragen Namen wie «The Dude», «Helvetia Negroni», «Cherry Christmas» oder «Bade Mule». Hauptbestandteil von allen: selbstverständlich der Badener Gin.

Doch kein Club im Untergeschoss Die Pop-up-Bar «Room 54» ist jeweils mittwochs und donnerstags von 17 bis 24 Uhr sowie freitags und samstags von 17 bis 2 Uhr geöffnet. An den Wochenenden sorgt ein DJ für Stimmung. Im unteren Stock hätte sich eigentlich noch ein Club einfinden sollen – aus Lärmschutzgründen ist dies jedoch nicht möglich, weil ein Schacht die Bar mit den oberen Wohnungen verbindet.

Dieser besteht aus neun Botanicals, der Quersumme der Postleitzahl Badens. Die Mehrheit der Zutaten wie Hagebutte oder Mädesüss stammt von der Badener Goldwand. Destilliert wird er mit natürlichem Badener Quellwasser durch die Turicum Distillery in Zürich.

Pur schmeckt die klare Flüssigkeit herb, keine Spur von künstlicher Süsse. Im Abgang brennt sie wie jede andere hochprozentige Spirituose. Gepaart mit Tonic wird der Gin jedoch weicher, ohne dabei seine leicht bittere Note zu verlieren. Am besten passt das Schweppes Original Tonic oder das Tonic der spanischen Marke Tribute, sagt Wetzel. Er empfiehlt zudem ein Stück gedörrte Grapefruit für einen Hauch von Zitrus.

Demnächst stellt das Team des Badener Gins ein eigenes Tonic her. Es soll im Frühling auf den Markt kommen. zVg

Das perfekte Tonic für den «5400»-Gin ist aber erst noch in der Entwicklung. Eigentlich hätte es im Herbst bereits auf den Markt kommen sollen. Wegen der Pop-up-Bar wurde der Start nun aber auf den Frühling verschoben. Ab dann soll das «5400»-Tonic das Geschmacksprofil des Badener Gins optimal abrunden. Hergestellt wird es in Zusammenarbeit mit einer Berner Firma.

Badener Gin auch bald im Duty-Free-Shop

Bestehen wird die «Room 54»-Bar noch bis zum 23. Dezember. Dann wird die Theke bereits wieder zurückgebaut, die Lichter abmontiert, die Räumlichkeiten wieder freigegeben. «Bewusst», sagt Wetzel. «Wir wollen keine Konkurrenz zu den anderen Bars darstellen. Schliesslich bieten viele unseren Gin bereits an.» Vielmehr wolle sein Team mit der Pop-up-Bar das bereits bestehende Angebot während der nächsten paar Wochen ergänzen und in dieser Zeit aufzeigen, wie vielseitig ihr Getränk sein kann.

Das Team der 5400 Manufaktur GmbH (v.l.): Oliver Honegger, Merlin Kofler, Oscar Martin und Stefan Wetzel. zVg

Weitere Projekte haben die vier Männer um Wetzel ebenfalls bereits geplant. So könnte der Badener Gin auch bald am Flughafen Zürich im Duty-Free-Shop zu finden sein. Coronabedingt wurden die Gespräche zwar auf Eis gelegt. Doch der Wunsch ist da: «Irgendwann auf Reisen am eigenen Gin vorbeizuspazieren, stelle ich mir schon sehr cool vor», sagt Wetzel. Und auch Hotelketten – etwa in Skigebieten – sollen demnächst auf den Geschmack kommen. Die Gespräche sind jedenfalls am Laufen.