Verwaltungsgericht lässt Stadion-Gegner erneut abblitzen

Zürich Hardturm-Areal: Verwaltungsgericht lässt die Gegner des Projekt erneut abblitzen Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Gegner des Projekts erneut auflaufen lassen. Auch die nachträglich eingereichte Beschwerde gegen die kommunale Abstimmung hat das Gericht abgewiesen. SDA 29.07.2021, 11.51 Uhr

Die Gegner des neuen Hardturm-Stadions sind erneut vor Gericht abgeblitzt. zvg

Die Stadion-Gegner kritisierten in ihrem Stimmrechtsrekurs hauptsächlich die Abstimmungszeitung. In dieser sei nicht gestanden, dass in einem der beiden Hochhäuser eine Schule eingerichtet werde. Ihrer Meinung nach hätte dies aber zwingend erwähnt werden müssen.