Zürich Ethikerin äussert Bedenken zum Schönheitswahn: «Ein ästhetischer Eingriff ist eine bewusste Körperverletzung» Ruth Baumann-Hölzle leitet die Stiftung Dialog Ethik in Zürich und beschäftigt sich mit der Ethik in der Medizin. Sie hinterfragt so manchen Selbstoptimierungswunsch und regt an, sich mit dem Alterungsprozess anzufreunden. Sibylle Egloff 15.05.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle rät, die Vor- und Nachteile eines ästhetischen Eingriffs genau abzuwägen. Britta Gut

Die Coronapandemie beschert der ästhetischen Medizin einen Boom. Wie ordnen Sie den Schönheitswahn aus ethischer Sicht ein?

Ruth Baumann-Hölzle: Es ist eine Frage der Grenzziehung. Dient der Eingriff der Selbstoptimierung oder geht es um eine Schadensvermeidung? Die plastische Chirurgie kann sehr Gutes leisten, wenn Menschen nach einem Unfall, einer Krankheit oder sogar schon bei der Geburt entstellt sind. Die Aufgabe liegt dabei darin, psychischen Schaden zu verhindern. Das ist zu unterstützen. Ist der Antrieb jedoch reine Selbstoptimierung, stellen sich weitere Fragen. Was passiert, wenn ich nicht zu meinem Gesicht stehen kann, mit dem ich auf die Welt gekommen bin und das durch das Leben geprägt wird? Wie weit gehe ich bei der Selbstgestaltung meines Aussehens und an welchen Vorbildern orientiere ich mich? Trägt diese Optimierung zu einem guten Leben bei? Liebt mein Partner mich nur, wenn ich neue Brüste habe und jünger wirke? Zudem muss man sich auch bewusst sein, dass jede Operation und jeder Eingriff mit Risiken verbunden ist. Man bedenke nur einmal die Infektionsgefahr durch Spitalkeime. Überdies muss man darauf gefasst sein, dass die Behandlung nicht so ausfallen könnte wie erwünscht.

Sie stellen sich also klar gegen die optische Optimierung, wenn diese keinem medizinischen Zweck dient?

Als Ethikerin ist es nicht meine Aufgabe zu werten, aber abzuwägen und Fragen zu stellen, um bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Solange ein Mensch urteilsfähig ist, hat er die Freiheit, sich selbst zu schädigen.

Sie würden solche Eingriffe als Selbstschädigung bezeichnen?

Ja. Ein ästhetischer Eingriff ist eine bewusste Körperverletzung. Es bedeutet, dass ich absichtlich meinen Körper verletze, um einem bestimmten Bild zu entsprechen, das mir die Gesellschaft vorgibt. Der Mensch macht sich gerne schön und unternimmt dafür einiges. Dazu gehört zum Beispiel Sport, eine gesunde Ernährung oder der Besuch beim Coiffeur. Bei einer Operation oder einer Schönheitsbehandlung geht man aber über dieses Hegen und Pflegen des Naturgegebenen hinaus. Beobachten kann man dieses Phänomen auch in der Natur. Statt dass wir den Planeten pflegen, greifen wir brutal ein, indem wir zum Beispiel den Regenwald roden und abholzen. Man ist bereit, sich selbst oder die Umwelt zu verletzen, in der Illusion, alles kontrollieren zu können.

Die Kontrolle des Aussehens wird teilweise von der Gesellschaft vorgegeben oder gar verlangt.

Das ist so. Falten und Runzeln im Alter gelten in den USA beispielsweise vielerorts als eklig. Und auch in der Schweiz gibt es den Trend, ewig jung aussehen zu müssen. Das hat auch seinen Grund. Jüngere Menschen werden etwa auf dem Stellenmarkt bevorzugt. Die Akzeptanz für Menschen, die vom Leben gekennzeichnet sind, nimmt ab. Vornehmlich Frauen bekommen den Ästhetik-Druck zu spüren. Zu bedenken ist, dass sich Schönheitsideale jedoch immer wieder verändern. Die üppigen Rubensfiguren, welche der Barockmaler Peter Paul Rubens in seinen Gemälden im 17. Jahrhundert zelebrierte, galten damals als Inbegriff von Schönheit. Heutzutage ist Übergewicht verpönt, dicke Menschen werden diskriminiert. Junge Leute wollen so aussehen wie ihre Idole auf Instagram. Mit Selfies, die mit Filtern bearbeitet werden, und Bildern von Stars rennen sie zum Schönheitsdoc. Sie werden Opfer der Schönheitsindustrie, einem Geschäft, mit dem sehr viel Geld verdient wird.

Schönheit ist eng verbunden mit Gesundheit. Ist es denn nicht etwas Positives, wenn ästhetische Mediziner ihren Patientinnen und Patienten zu mehr Wohlbefinden verhelfen?

Das kann je nach Beweggrund der Fall sein. Doch die Frage ist viel mehr, was die Medizin für Ressourcen zur Verfügung stellt. Es gibt zu wenig gut ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, sodass viele Experten aus dem Ausland geholt werden müssen. Jeder Mediziner, der sich der Schönheitschirurgie verschreibt, ist nicht abkömmlich, um Menschen mit ernsthaften Erkrankungen zu helfen.

Schönheitseingriffe zielen darauf ab, den Alterungsprozess zu stoppen oder zu verzögern. Ist das sinnvoll?

Nein, es ist eine Illusion. Die Vergänglichkeit beginnt mit der Geburt und kann nicht kontrolliert oder aufgehalten werden. Seit Ausbruch der Pandemie wird viel über den Tod gesprochen, doch kaum über die Vergänglichkeit. Die anderen sterben, aber selbst ist man davon nicht betroffen, das ist der Trugschluss vieler. Es ist wichtig, dass wir uns mit der eigenen Vergänglichkeit auseinandersetzen. Dabei hilft uns unser Aussehen, das sich diesem Prozess anpasst. Es lohnt sich, sich mit dem Altwerden anzufreunden. Denn nicht nur die Blüten im Frühling und Sommer sind schön, sondern auch die farbigen Blätter im Herbst und die trockenen Doldenstände im Winter.

Hatten Sie persönlich nie den Wunsch, jünger zu sein?

Nein, das Altern stört mich bisher nicht. Ich hatte nie das Bedürfnis, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Wenn ich sehe, was das Leben an Herausforderungen bringt, bin ich froh, dass ich bereits 63 Jahre alt bin. Vor vier Jahren bin ich Grossmutter geworden. Mittlerweile habe ich drei Enkel. Ich erlebe gerade eine sehr schöne Phase und geniesse meine Rolle als Grossmutter, in der ich nicht so viel Verantwortung trage wie damals als Mutter. Das Alter kann einem Gelassenheit und Sicherheit geben. Lebenserfahrung schenkt uns neue Erkenntnisse und Einsichten ins Leben und Sterben. Als junge Menschen brechen wir auf in die Welt hinaus, als alte Menschen erkunden wir vermehrt Innenwelten und können in neue Tiefen eintauchen mit eigenen Schönheiten.