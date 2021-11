Zürich Der öffentliche Verkehr wird frühestens 2026 stufenlos sein – zu spät, findet ein Rollstuhlgänger und hat eine Petition lanciert Wie steht es um die Behindertenfreundlichkeit des Zürcher ÖV? Grundsätzlich gut, sagen zwei Behindertenverbände. Die Petition eines Rollstuhlfahrers mit fast 250 Unterzeichnenden zeigt aber, dass es für die Betroffenen mit dem Ausbau ruhig auch schneller gehen dürfte. Sven Hoti Jetzt kommentieren 13.11.2021, 04.00 Uhr

Petitionär Florian Müller wünscht sich nur noch niederflurige Trams wie das Flexity auf der Linie 11. Matthias Scharrer

Sind auf den Zürcher Tramlinien genügend behindertengerechte Fahrzeuge unterwegs? Zumindest in Bezug auf die Linie 11 von Auzelg nach Rehalp lautet die Antwort für Florian Müller entschieden: Nein. Der Zürcher hat auf der Plattform petitio.ch, die zu CH Media gehört, eine Petition gestartet. Sie fordert, dass auf der Linie 11 nur noch niederflurige Trams, also solche des Typs Cobra oder Flexity, unterwegs sein sollen.

Aktuell müsse die Anreise zu den Kliniken im Balgristquartier, wo die Linie 11 unter anderem durchfährt, zeitlich genau geplant werden, damit man ein barrierefreies Tram bekomme und nicht zu spät ankomme, schreibt Müller auf der Website. «Vor allem für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist es ärgerlich, wenn sie nicht jedes Tram nutzen können. Auch Personen mit Kinderwagen sind davon betroffen.»

Auf petitio.ch hat der Zürcher Florian Müller eine Petition gestartet. Sie zählt bereits knapp 250 Unterstützerinnen und Unterstützer.

Müller, der selber im Rollstuhl sitzt, präzisiert auf Anfrage: Der von den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) versprochene Ersatz der alten Trams gehe ihm zu schleppend voran. Der 17-Jährige wünscht sich, dass auf der Linie 11 schon jetzt nur noch niederflurige Trams verkehren. «Vielleicht haben die VBZ noch Cobra- oder Flexity-Trams im Depot rumstehen, die sie nicht einsetzen und auf der Linie 11 verkehren könnten.»

Derzeit sei im Schnitt etwa jedes zweite 11er-Tram niederflurig, sagt der in Zürich wohnhafte Müller. Es komme aber auch vor, dass er gleich zwei alte Trams ohne behindertengerechten Eingang nacheinander erwische. Dann müsse er je nachdem bis zu 15 Minuten an der Haltestelle warten. Vor allem im Winter und bei widrigen Wetterbedingungen sei das mühsam:

«Man wird sprichwörtlich im Regen stehen gelassen.»

Müllers Anliegen stösst auf Anklang: Ende Oktober gestartet, zählt die Petition schon fast 250 Unterstützerinnen und Unterstützer; 200 war das Ziel. Und die Aktion dauert noch bis am 23. November. Nach Ablauf der 30-Tage-Frist sendet die Petitionsplattform automatisch einen Brief an die Verkehrsverantwortlichen der Stadt Zürich, namentlich die VBZ, mit der Bitte, die Petition innert 30 Tagen zu beantworten.

Alte Trams sollen bis frühestens 2026 ausrangiert werden

Auf der Linie 11 verkehren die niederflurigen Flexity- und Cobra-Trams sowie die altehrwürdigen Tram 2000 mit Stufeneingang. Gemäss Verkehrsplanung der VBZ sollte jedes zweite Tram niederflurig sein, was einer Wartezeit von 15 Minuten entspricht. Dasselbe Prinzip gilt für alle Tramlinien. VBZ-Mediensprecher Tobias Wälti versichert:

«Wenn mehr niederflurige Fahrzeuge zur Verfügung stehen, kann dies selbstverständlich schrittweise verbessert werden ...

... Mit der laufenden Ablieferung von Flexity-Trams wird deren Anteil laufend erhöht.»

Die Fahrzeuge des Typs Tram 2000 sollen bald der Vergangenheit angehören. Blick in das Tramdepot Kalkbreite. Alexandra Wey/Keystone

Die ÖV-Unternehmen sind per Behindertengleichstellungsgesetz dazu verpflichtet, ihre Fahrzeuge und Haltestellen den Bedürfnissen der behinderten und altersbedingt eingeschränkten Reisenden anzupassen. Im August hatten die VBZ bekanntgegeben, die Serien 1 und 2 des Tram 2000 zwischen 2022 und 2026 sukzessive aus dem Verkehr zu ziehen. Ein Teil davon gelangt zur Wiederverwendung an die ukrainische Stadt Vinnytsia.

Voraussichtlich werden die VBZ die vom Behindertengleichstellungsgesetz vorgegebene Frist bis Ende 2023 nicht einhalten können, wie Wälti mitteilt. Weil sich die Flexity-Trambeschaffung durch einen Rechtsstreit verzögert habe, würden Anfang 2024 weiterhin Fahrzeuge ohne Niederfluranteil in Zürich unterwegs sein. «Die VBZ rechnen damit, dass frühestens 2026 alle Fahrzeuge stufenlos sein werden.»

Nicht alle Haltestellen werden in Zukunft barrierefrei sein

Aber nicht nur der Ausbau der Fahrzeugflotte, auch der Umbau der Haltestellen braucht Zeit. Die VBZ rechnen damit, dass bis Ende 2023 voraussichtlich rund 85 Prozent der über 180 Haltestellen auf dem Stadtgebiet stufenlos benutzbar sein werden. Ein restlos behindertengerechter Ausbau mit hohen Haltekanten wird gemäss aktueller Einschätzung der VBZ «mit verhältnismässigem Aufwand» nicht möglich sein. «Hauptgründe für die Unverhältnismässigkeit sind zu hoher Platzbedarf für eine Begradigung oder ungünstiger Haltestellenabstand bei einer Verschiebung», so Wälti.

Folgende Haltestellen sind betroffen: Bahnhof Tiefenbrunnen, Central, Klusplatz, Löwenplatz, Paradeplatz (ausser Kanten Linie 11), Seilbahn Rigiblick, Seebach, Stampfenbachplatz, Werd und Wetlistrasse. Alle diese Haltestellen teilen die Eigenschaft, dass sie in Kurvenlage liegen. Das bringt zwei Herausforderungen mit sich: Je nach Fahrtrichtung entstünden entweder breite Abstände zwischen Fahrzeug und Haltekante oder die Trams würden bei erhöhten Haltekanten in einer Kurve aufliegen, erklärt Wälti.

Bei manchen Haltestellen wird die Haltekante nicht behindertengerecht angepasst, so etwa beim Zürcher Paradeplatz. Ennio Leanza/Keystone

Bei den besagten Haltestellen müssen die Trampilotinnen und -piloten den Ein- und Ausstieg durch den Einsatz der mobilen Rampe sicherstellen. Als Alternative können auch benachbarte Haltestellen genutzt werden, die über hohe Haltekanten verfügen.

Wie behindertengerecht ist der Zürcher ÖV?

Verschiedene Aspekte bestimmen darüber, wie gut handicapierte Menschen mit dem ÖV zurechtkommen. Einerseits müsse die Haltestelle so gebaut sein, dass sie hindernisfrei zugänglich sei, sagt Marianne Rybi, Geschäftsleiterin der Behindertenkonferenz Kanton Zürich. Andererseits komme es auf die Ausstattung der Fahrzeuge an.

Sabrina Gröbli, Geschäftsleiterin des kantonalen Branchenverbands der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung Insos Zürich, führt zudem aus, dass je nach Art der Behinderung unterschiedliche Ansprüche an den ÖV bestünden. «Menschen mit Sehbehinderungen etwa haben andere Bedürfnisse als Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.»

Marianne Rybi, Geschäftsleiterin der Behindertenkonferenz Kanton Zürich. zvg

Beide geben dem Zürcher ÖV aber grundsätzlich gute Noten. «Die Zürcher Trams werden immer barrierefreier, das ist positiv zu werten», sagt Gröbli und ergänzt:

«Die Petition zeigt aber auch: Wir sind noch nicht am Ziel.»

Rybi stützt diese Einschätzung – und bricht eine Lanze für die hiesigen ÖV-Unternehmen: «Sowohl die VBZ als auch der Zürcher Verkehrsverbund haben früh gemerkt, dass man Lösungen am besten findet, wenn man Betroffene in den Planungsprozess mit einbindet.»

Sabrina Gröbli, Geschäftsleiterin des kantonalen Branchenverbands der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderung Insos Zürich. zvg

Die Unternehmen haben dazu zwei ständige Arbeitsgruppen im Einsatz, in denen auch Betroffene vertreten sind. «Dort wurde die Frage bezüglich Einsatz der Niederflurtrams diskutiert. Aufgrund der aktuellen Ausgangslage wurde die bestmögliche Lösung gesucht», erklärt Rybi. Diese sah vor, auf reine «Niederflur-Linien» zu verzichten, die begrenzte Anzahl neuer Trams stattdessen auf alle Linien zu verteilen. Dies habe zur Folge, dass Menschen mit Behinderung je nachdem zwei oder drei Trams abwarten müssten, wenn es zu Ausfällen komme, sagt die Geschäftsleiterin. Sie sagt:

«Die Situation ist total unbefriedigend im Moment.»

Sowohl Rybi als auch Gröbli begrüssen den Ersatz der alten und die Einführung neuer, behindertengerechter Trams. Gröbli sagt: «Grundsätzlich ist es gut, dass immer mehr solche Trams kommen und es ist sicherlich ein Fortschritt zum derzeitigen Regime.»

Die ruhige Fahrweise der Flexity-Trams wird geschätzt

Im Grossen und Ganzen kommen die Flexity-Trams offenbar gut an. VBZ-Sprecher Wälti schreibt dazu: «Sowohl von den Fahrgästen wie auch vom Fahrpersonal erhalten wir positives Feedback. Insbesondere die ruhige Fahrweise schätzen unsere Kundinnen und Kunden sehr.»

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden gemäss Angaben der VBZ 17 Flexity-Fahrzeuge geliefert, 16 stehen im Linieneinsatz. Bis Ende 2021 sollen 20 Fahrzeuge im Einsatz stehen. In den folgenden Jahren werden 15 bis 17 Fahrzeuge pro Jahr erwartet. Insgesamt wurden bisher 110 Fahrzeuge bestellt. Es besteht eine Option für 30 weitere.