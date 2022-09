Verein Heartwings hilft Frauen beim Ausstieg aus der Prostitution

Zürich Ausweg aus dem Puff: Sie begleiten Frauen aus der Prostitution an der Langstrasse – nun erhalten sie Hilfe vom Kanton Peter und Dorothée Widmer sowie Jael Schwendimann unterstützen mit dem Verein Heartwings Tausende von Sexarbeiterinnen beim Ausstieg. Weil sie selbst Traumatisches erlebt haben, liegt ihnen das Schicksal der Frauen besonders am Herzen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 02.09.2022, 12.00 Uhr

An dieser Traumwand im Büro des Verein Heartwings können Prostituierte ihre Träume notieren. Heartwings unterstützt Frauen beim Ausstieg aus der Prostitution und bietet Aufklärungsarbeit. Sandra Ardizzone

Rosi, Nadja, Flora, Zora, Denise, Yvette: Etliche Namen stehen auf dem roten Herz, das vor dunklem Hintergrund die Wand verschönert. «Meine Frau hat auf diesem Bild alle Frauen, die wir bei unserer Arbeit getroffen und begleitet haben, verewigt. Manche haben den Ausstieg geschafft, einige haben sich das Leben genommen. Wir tragen alle im Herzen und erinnern uns an jede Geschichte», sagt Peter Widmer.

Das Gemälde von Heartwings-Mitgründerin Dorothée Widmer zeigt die Namen aller Sexarbeiterinnen, die der Verein in den vergangenen 14 Jahren begleitet hat. Manche haben den Ausstieg geschafft, einige haben sich das Leben genommen. Sandra Ardizzone

Der 54-Jährige steht im Büro seines Vereins Heartwings, der an der Zürcher Langstrasse 62 zu Hause ist. Widmer gründete ihn mit seiner Frau Dorothée 2008 mit dem Ziel, Sexarbeiterinnen den Ausstieg aus der Prostitution zu ermöglichen. «Wir wollen ihnen einen Notausgang aus dem Dilemma bieten. Sie sollen ihre Träume und ihre Lebensbestimmung wieder finden», sagt Widmer. Diese Träume haben die Prostituierten im Aufenthaltsraum des Vereins sogar an die Wand geschrieben. Die Liste ist lang: «Ein Beruf, der mir gefällt», «ein Kinderheim im Ausland», «Mutter sein», «ein Buch schreiben».

«Im Rotlichtmilieu begegnen wir täglich Menschen mit zerbrochenen Herzen und gescheiterten Träumen. Unser Name Heartwings steht dafür, dass zerbrochene Herzen wiederhergestellt werden und Träume fliegen lernen», sagt Jael Schwendimann. Die 33-jährige Theologin arbeitet seit acht Jahren für den gemeinnützigen Verein, der über private Spenden finanziert wird. Dieser ist über die Jahre stark gewachsen und zählt mittlerweile ein Team von acht Mitarbeitenden und zahlreichen Freiwilligen.

Theologin Jael Schwendimann setzt sich seit acht Jahren für Prostituierte an der Langstrasse ein. Sie besucht sie in Bordellen und Clubs, gibt ihnen Geschenke und lädt sie ins Büro des Vereins Heartwings an der Langstrasse ein. Wichtig sei, eine Vertrauensbasis aufzubauen, damit sich die Frauen öffnen, sagt Schwendimann. Sandra Ardizzone

«Wir besuchen Clubs und Bordelle, um in Kontakt mit den Frauen zu treten. Wir bringen oft Geschenke wie Kosmetikartikel, Migros-Gutscheine oder symbolische Präsente wie etwa Rosen mit. Viele verstehen unsere Sprache nicht, daher lassen wir Blumen sprechen, um ihnen zu zeigen, dass sie wertvoll sind und wir wollen, dass sie wieder aufblühen», sagt Schwendimann. Um das Vertrauen aufzubauen, hat der Verein überdies eine Kleiderboutique in einem Raum der Büros eingerichtet.

In Hotpants und Flip-Flops auf dem Strassenstrich im Januar

«Hier können sich die Frauen gratis mit Sachen eindecken. Gewisse kommen im Dezember aus der Dominikanischen Republik oder aus Nigeria hierher und stehen dann frierend in Hotpants und Flip-Flops an der Langstrasse.» Das Angebot sei so beliebt, dass die Frauen teilweise im Treppenhaus Schlange stehen würden.

In einem weiteren Raum befindet sich ein Nagelstudio, in dem die Frauen zu sehr günstigen Preisen ihre Nägel machen können. «Sie zahlen einen symbolischen Preis. Uns geht es darum, dass wir eine Stunde in Ruhe mit ihnen reden können und sie sich uns öffnen. Überdies ist es eine gute Tarnung. Die Zuhälter und Loverboys schöpfen keinen Verdacht, wenn sie zur Kosmetikerin gehen», sagt Schwendimann. Sie weiss, dass die allerwenigsten Frauen freiwillig an der Langstrasse arbeiten.

«Die Frauen werden dazu gezwungen, sind in einer Notlage und haben keine andere Option.»

Nicht jede Frau gebe ihre Not jedoch sofort preis. «Es dauert manchmal Jahre, bis sie uns von ihren Problemen erzählen. Hier schaffen wir eine Vertrauensbasis.»

Kanton Zürich fördert Ausstieg aus Prostitution 150'000 Franken für Organisationen Nachdem mehrere Zürcher Kantonsrätinnen und Kantonsräte sich beim kantonalen Sozialamt der Sicherheitsdirektion für die Förderung von Ausstiegshilfen aus der Prostitution stark gemacht haben, unterstützt diese nun drei Organisationen, die Sexarbeiterinnen Hilfe bieten, mit einem Beitrag von insgesamt 150'000 Franken. Zur Erprobung und Entwicklung von Hilfsprogrammen werden der Verein Anora mit Standort in Winterthur, der Verein Heartwings mit Standort in Zürich sowie der Verein Solidara Zürich, Isla Victoria mit Standorten in Zürich und Winterthur bedacht, wie die Sicherheitsdirektion am Freitag mitteilte. Viele Prostituierte wollten in andere Tätigkeiten umsteigen, aber den wenigsten gelinge dies aus eigener Kraft, heisst es. (sib)

Die Arbeit von Heartwings geht über die Streetwork hinaus. Wer sich entscheidet, der Prostitution den Rücken zu kehren, wird vom Verein aufgefangen. «Wir bieten den Frauen ein individuelles Ausstiegsprogramm an. Dazu gehören Deutschkurse und die Möglichkeit, eine Ausbildung oder, wenn sie noch jung sind, eine Lehre zu absolvieren», sagt Schwendimann.

Prostituierte arbeiten als Putzfrauen

2021 hat der Verein ein Reinigungsinstitut aufgebaut, das die Aussteigerinnen anstellt. «Putzen setzt keine Sprachkenntnisse voraus und keiner Schweizerin wird dadurch der Job weggenommen. So können wir die Frauen anstellen und ihnen einen Arbeitsvertrag geben. Das ist wichtig, denn ohne diesen dürfen sie nicht in der Schweiz bleiben.» Auch für eine Unterkunft sorgt der Verein. «Wir mieten Wohnungen oder Studios für die Frauen», sagt Schwendimann.

Gründete den Verein Heartwings 2008 mit seiner Frau Dorothée: der frühere Pfarrer Peter Widmer. Sandra Ardizzone

Manche würden auch in ihr Heimatland zurückkehren. Für diesen Fall ist der Verein ebenfalls gerüstet. «Wir haben in den jeweiligen Herkunftsländern wie Thailand, Brasilien oder Rumänien ein Netz mit Partnern aufgebaut, die sich dort um die Frauen kümmern, damit sie wieder in der Heimat Fuss fassen können», sagt Peter Widmer, der mit seiner Frau sechs Jahre lang in Tansania lebte und für ein christliches Hilfswerk arbeitete. In Indien konnte der Verein kürzlich ein Schutzhaus für missbrauchte Kinder und Jugendliche kaufen.

Alle stecken unter eine Decke

Die Widmers und ihr Team geben überdies ihr Wissen in Schulungen und Vorträgen in Schulklassen und Firmen weiter. «Es ist wichtig, dass die Leute erfahren, was im Schweizer Rotlichtmilieu abgeht», sagt Widmer. Von selbstbestimmter Sexarbeit könne an der Langstrasse keine Rede sein. «Diese Frauen werden in einem verbrecherischen Netz von Clubbesitzern, Vermietern, Zuhältern und Schleppern zur Prostitution gezwungen. Uns tun sie sehr leid, da sie durch den Fleischwolf gedreht werden und sich nicht wehren können», so der ehemalige Pfarrer.

Aus diesem Grund versteht er auch nicht, wieso ukrainische Flüchtlingsfrauen, die Arbeit im Sexgewerbe ermöglicht werden soll, wie es etwa die Schweizer Organisationen für Prostituierte Procore und Fiz diesen Sommer forderten.

«Man darf die Notlage von Flüchtlingen nicht ausnutzen und die Freier sogar noch als Wohltäter darstellen. Das ist menschenverachtend. Sexarbeit ist kein normaler Beruf und Nymphomaninnen gibt es nur in abartigen Fantasien.»

In der Kleiderboutique des Vereins können sich Prostituierte gratis mit Kleidern und Schuhen eindecken. Sandra Ardizzone

Menschenhandel und Zwangsprostitution an der Langstrasse sei gang und gäbe. Doch es sei schwierig zu beweisen. «Menschenhandel ist hierzulande nur strafbar, wenn er in der Schweiz passiert. Viele Frauen werden aber in ihren Herkunftsländern angelockt und mit falschen Versprechungen in die Schweiz gebracht. Sie gehen somit freiwillig mit Schleppern oder vermeintlichen Kolleginnen mit», erzählt Schwendimann. Andere würden in ihrer Notlage ausgenutzt. «Eine 45-jährige Mutter aus Spanien verlor in der Coronazeit ihren Job und reiste in die Schweiz, in der Hoffnung, hier in der Gastronomie Arbeit zu finden. Sie endete an der Langstrasse.»

Mit 14 wurde sie sexuell missbraucht

Schwendimann selbst kann den Frauen gut nachfühlen. Sie wurde als 14-Jährige sexuell missbraucht und betäubte ihren Schmerz mit Alkohol und Partydrogen. Wenn sie ihre Geschichte den Prostituierten erzähle, könne sie eine Brücke schlagen. «Ich will dieses dunkle Kapitel nicht vergraben, sondern es nutzen, um anderen zu helfen», sagt Schwendimann.

Auch Peter und Dorothée Widmer, die bereits seit 29 Jahren verheiratet sind, haben selbst traumatische Erfahrungen gemacht und Missbrauch am eigenen Leib erfahren.

«Deshalb geht uns das Schicksal dieser Frauen so nahe. Wir selbst haben erlebt, dass Veränderung und Wiederherstellung möglich ist. Das wünschen wir uns für alle diese Frauen.»

