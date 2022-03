Zürcher Kantonsrat Kantonsrat will virtuelle Sitzungen prüfen Nun wird abgeklärt, in welcher Form virtuelle Kantonsratssitzungen möglich wären und welche Gesetze angepasst werden müssten. sda 22.03.2022, 07.11 Uhr

Der Kantonsrat heisst ein Postulat für virtuelle Sitzungen gut. Auch Dieter Kläy (FDP, Winterthur) ist dafür. Als damaliger Kantonsratspräsident musste er im Frühling 2020 wegen des Corona-Lockdowns die physische Kantonsratssitzung abbrechen. Hier ist bei der Kantonsratssitzung von gestern Montag zu sehen. Die Kantonsratssitzungen kann man heute von zuhause per Livestream verfolgen, wie das Bild zeigt. Matthias Scharrer

Nach der Pandemie ist vor der Pandemie – oder einer anderen Krise: Der Zürcher Kantonsrat will prüfen, wie er seine Sitzungen ins Internet verschieben könnte. Er hat am Montag ein Postulat von SP, Mitte und Grünen mit 80 zu 78 Stimmen an die Geschäftsleitung überwiesen.