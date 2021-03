Zoo Zürich Wiedereröffnung nach dem Lockdown: Rund 3000 Besucher gezählt Am 1. März öffnete der Zoo Zürich seine Tore wieder. Die Besucher seien entspannt gewesen und die Tiere hätten den Betriebsstart gelassen hingenommen. SDA 01.03.2021, 18.32 Uhr

Das Tier-Spektakel geht wieder los: Besucher füttern die Giraffen in der Lewa Savanne im Zoo Zuerich. (Aufgenommen am 21. Oktober 2020) Alexandra Wey / KEYSTONE

Während 69 Tagen war der Zoo Zürich geschlossen. Am Montag nun konnte er in den Aussenbereichen wieder Besucherinnen und Besucher empfangen. Die Verantwortlichen sind mit dem Wiedereröffnungstag zufrieden. «Der erste Tag ist aus unserer Sicht gut verlaufen», wird Zoodirektor Severin Dressen in einer Mitteilung zitiert. Es habe eine entspannte Atmosphäre bei lockerem Besucheraufkommen geherrscht.