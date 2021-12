Autolenker fährt in Winterthur Ampel um und begeht Fahrerflucht

Schlieren «Einen Dürüm, bitte»: Bei den Tiktok-Videos des Urdorfer Influencers Steve Merson muss alles sitzen

Die «Limmattaler Zeitung» begleitete Stefano Lenherr, der sich in den sozialen Medien Steve Merson nennt, bei einem Dönertest in Schlieren. Er hat grosse Ziele: So will er den nächsten Sommerhit landen und den Swiss Influencer Award gewinnen.